Rysslandsfrågan kan krossa svenska OS-drömmen

Sveriges olympiska kommitté (SOK) har tillsammans med Sveriges paralympiska kommitté (SPK) och Riksidrottsförbundet (RF) inlett en förstudie om en eventuell OS-ansökan 2030.

Stockholmsregionen är tänkt som huvudort. Här planeras för sporter som ishockey, konståkning, curling, shorttrack.

Övriga tilltänkta orter är:

Falun: Längdskidor, backhoppning och nordisk kombination (inget under Paralympics).

Östersund: Skidskytte under OS. Även längdskidor under Paralympics.

Åre: Alpint och freestyle.

Enligt planen ska inga nya arenor byggas i Sverige.

I dagsläget är det inte klart med arrangörsstäder för exempelvis skridsko och kälksporterna. Enligt DN för projektgruppen samtal med bland annat Sigulda i Lettland.

Den svenska förstudien ska vara klar 1 juli. Därefter beslutas om Sverige ska gå in i dialogfas med Internationella olympiska kommittén (IOK).

Numer sker inget kampanjande för att få vara OS-värd, utan arrangör utses av IOK efter förstudier och dialoger.

Schweiz är den tydligaste motkandidaten just nu. De har inlett en dialog med IOK och ligger därmed före Sverige i processen. Även Salt Lake City och Vancouver har visat intresse.