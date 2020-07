Så är läget i Europaligorna inför slutspurten

I Premier League är det, borträknat den avgjorda guldstriden, rena getingboet inför de avslutande omgångarna.

England har totalt sju Europaplatser. De fyra främsta lagen i Premier League går direkt in i gruppspelet i Champions League. Ligafemman och FA-cupvinnaren går direkt in i gruppspelet i Europa League. Ligacupvinnaren går in i andra kvalrundan i Europa League. Så ser grunden ut.

Varje år finns dock parametrar som förändrar bilden. Om någon av cupvinnarna, eller båda, slutar topp fem i ligan övertas platserna i Europa League av ligasexan och ligasjuan. Så var fallet i fjol när mästarlaget Manchester City även vann båda cupturneringarna, vilket beredde plats för Manchester U och Wolves i Europa League.

Om ett lag skulle vinna Champions League eller Europa League innebär det direkt kvalificering till gruppspelet i Champions League kommande säsong, oavsett ligaplacering, vilket skulle innebära att England då får fem platser i Champions League, men bara två i Europa League. Detta kan bli verklighet om Manchester United eller Wolves vinner Europa League.

I år finns ytterligare en komplikation. Uefa har stängt av Manchester City från spel i Europa de kommande två säsongerna, sedan man funnit att klubben brutit mot det ekonomiska regelverket. Manchester City har överklagat till idrottens skiljedomstol, CAS, vars dom väntas komma inom de närmaste veckorna.

Att CAS helt skulle undanröja Uefa:s beslut är det få som räknar med, däremot kan domen möjligen mildras till att gälla bara en säsong.

Eftersom Manchester City kommer att sluta topp fyra i Premier League innebär det att platsen i Champions League går till ligafemman.

Och då Manchester City vann även ligacupen i vintras går den platsen i Europa League till ligasjuan.

Dessutom talar mycket för att ett lag som redan säkrat en Europaplats kommer att vinna FA-cupen. Arsenal–Manchester C och Manchester U–Chelsea möts i semifinalerna 18-19 juli. Och då spiller den platsen i Europa League över till det lag som slutar åtta i Premier League.

Det här innebär det Manchester U och Wolves, i nuläget femma och sexa i tabellen, slåss om en plats i Champions League, och att fem lag i nuläget gör upp om de två återstående platserna i Europa League. Sheffield U, Arsenal, Tottenham, Burnley och Everton ligger inom tre poängs marginal. Rent teoretiskt kan även Crystal Palace, Newcastle och Southampton blanda sig i striden om åttondeplatsen.

I La Liga var det fördel för Barcelona innan coronauppehållet. Katalanerna låg två poäng före Real Madrid i tabellen, med elva omgångar kvar att spela.

Men om uppehållet varit till gagn för Real så har det inte varit det för Barcelona. Det har gnölats bland spelarna och resultaten har inte blivit de förväntade.

Samtidigt som Real gått fullt efter uppehållet, sex raka segrar, har Barcelona bara vunnit mot Mallorca, Leganés och Athletic Bilbao, och kryssat mot Sevilla, Celta Vigo och Atletico Madrid.

Och nu kan det bli tufft att ta in de fyra poäng Real ryckt ifrån med.

Gnisslet i Barcelona blev tydligt i bortamötet med Celta Vigo förra helgen när Lionel Messi medvetet ignorerade andretränaren Eder Sarabia, som försökte prata med argentinaren i en vätskepaus. Huvudtränaren Quique Setien gjorde sitt bästa för att spela ner det hela efteråt. Men Messis ignorans mot tränarstaben visar att det finns en frustration i storklubben som inte är gynnsam när laget har fem matcher på sig att hämta i de fyra poäng Real har som marginal.

Mot Celta Vigo tappade Barca ledning två gånger, och matchen slutade 2–2. Luis Suarez, som gjorde båda målen, konstaterade efteråt att Barcelona plötsligt börjar tappa tidigare helt självklara poäng på bortaplan.

Real Madrid och Barcelona är redan klara för Champions League kommande säsong. Atlético Madrid, som besegrade nedflyttningshotade Mallorca i fredags med 3–0, ser också ut att greja en biljett.

Sevilla (57 poäng) och Villarreal (54), kanske också Getafe (52), gör upp om de fjärde och sista platsen. Villarreal är liksom Sevilla obesegrat efter uppehållet. Men Villarreal har en tuffare avslutning. Har både Barcelona (söndag kväll) och Real Madrid kvar, samt sexpoängsmöten med tabellsexan Getafe och sjuan Real Sociedad.

För klarar Villarreal inte att hämta in Sevilla i kampen om fjärdeplatsen gäller det att sluta sämst sexa, för att säkra spel i Europa League nästa säsong.

I Serie A återstår efter helgens matcher åtta omgångar. Det mesta talar för att Juventus håller undan i tabelltoppen och vinner nionde raka ligatiteln. Mycket talar också för att Juventus får sällskap av Lazio, Inter och Atalanta till Champions League.

Om de två platserna i Europa League kämpar framför allt Roma, Napoli, Milan och Verona. Men rent teoretiskt kan även Cagliari, Parma, Bologna eller Sassuolo blanda sig i.

Borussia Mönchengladbach knep den fjärde och sista platsen i Champions League efter seger 2–1 mot Hertha Berlin i den sista omgången. Höll därmed undan för Bayer Leverkusen, som får nöja sig med spel i Europa League till hösten, tillsammans med Hoffenheim och Wolfsburg.

Till Champions League går Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig och Borussia Mönchengladbach.

Werder Bremen, med Ludwig Augustinsson i truppen, besegrade Köln med 6–1 i den sista omgången och passerade Fortuna Düsseldorf i tabellen. Innebär att Werder Bremen får försöka kvala sig kvar, och att Düsseldorf och Paderborn kliver ner i Zweite Bundesliga.

Men nedflyttningskvalet började inte bra för Bremen, bara 0–0 i hemmamötet med 1. FC Heidenheim i torsdags. Retur i Heidenheim på måndag.

Skulle Heidenheim gå upp är det sensationellt. Klubben hade innan 2014 aldrig spelat på en högre nivå än division 3. Nu höll man undan för Hamburger SV i kampen om tredjeplatsen, via en blytung 2–1-seger i näst sista omgången.

Direktuppflyttade blev Arminia Bielefeld och VfB Stuttgart.