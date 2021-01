Så bra har de svenska spelarna varit under VM

MÅLVAKTER

Andreas Palicka. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Andreas Palicka

34 år, Rhein-Neckar Löwen, 9 matcher, räddningsprocent: 34

Veteranmålvakten har gjort sitt livs mästerskap i Egypten. Komplett i sitt målvaktsspel – vig, placeringssäker och väl inläst på motståndarlagens skyttar. Knäskadan han ådrog sig i oktober oroade inför VM, men på planen har den inte märkts av. Uttagen i VM:s all-star-team.

Mikael Aggefors

36 år, Ålborg Håndbold, 9 matcher, räddningsprocent: 30

Fyllde 36 år under VM och är den äldste mästerskapsdebutanten i det svenska VM-laget i Egypten. Har svarat för en del viktiga inhopp när Palicka behövt vila.

Peter Johannesson

28 år, TBV Lemgo, 0 matcher

Den tidigare Sävehofmålvakten som sedan 2015 spelar i Tyskland han inte fått någon speltid under VM.

VÄNSTERSEXOR

Hampus Wanne. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hampus Wanne

27 år, SG Flensburg-Handewitt, 9 matcher/53 mål

Världens hetaste kantspelare just nu. Vindsnabb i kontringarna, säker som kantavslutare och vass straffskytt. En riktig vinnarskalle. Anslöt sent till VM-laget då han satt i karantän i Flensburg efter att hans sambo testat positivt för covid-19. Uttagen i VM:s all-star-team.

Lucas Pellas

25 år, Montpellier HB, 9/30

Har verkligen visat sin klass under VM. Efter genombrottet i hemma-EM för ett år sedan har Pellas utvecklats ytterligare i franska Montpellier. Precis som Wanne har han visat klass såväl som avslutare på kontringar och kantlägen som på straffar.

MITTSEXOR

Max Darj. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Max Darj

29 år, Bergischer HC, 9/16

Med Andreas Nilsson och Jesper Nielsen borta ur VM-truppen av olika orsaker föll ett tungt ansvar på Max Darj. Tidigare har han mest gjort sig känd för sitt försvarsspel men i VM har han även spelat en viktig roll offensivt. En tvättäkta kämpe med klockren tajmning i försvarsarbetet. Nyckeln i defensiven har spelat mest av alla svenska spelare under VM.

Fredric Pettersson

31 år, Montpellier HB, 8/6

Förstavalet när Darj behöver vila. Över två meter lång och 116 kilo tung är han svårpasserad för motståndarlagens offensiva hot. Har dock ibland hamnat lite fel i sina satsningar och dragit på sig en hel del utvisningar.

Anton Lindskog

27 år, HSG Wetzlar, 6/2

Drabbades av covid-19 under VM-uppladdningen och fick stanna hemma i Sverige när resten av VM-laget åkte till Egypten. Kunde till slut ansluta till laget men har fått sparsamt med speltid.

Oscar Bergendahl

25 år, GOG, 1/0

Kallades in sent i VM-truppen då Anton Lindskog lämnat ett positivt coronatest. Var på väg hem från VM inför sista matchen i mellanrundan, men fick i sista stund besked om att han skulle stanna kvar då Fredric Pettersson blev magsjuk. Han totalt bara fått drygt fem minuters speltid under VM

HÖGERSEXOR

Daniel Pettersson. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Daniel Pettersson

28 år, SC Magdeburg, 9/21

Förstavalet på högerkanten. Blandade och gav i början av VM men klev allt eftersom turneringen gick fram som en allt viktigare spelare. Får inte lika många lägen som spelarna på vänsterkanten men har som helhet gjort en mycket bra VM-turnering.

Valter Chrintz

20 år, Füchse Berlin, 20 år, 9/19

Har inte ens fått hälften av den speltid som Daniel Pettersson fått, men framtidsnamnet från Kristianstad har varit glödhet när han väl fått lira. Gjorde en fantastisk match mot Qatar i kvartsfinalen när han satte åtta mål på åtta avslut.



VÄNSTERNIOR

Jonathan Carlsbogård. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Jonathan Carlsbogård

25 år, TBV Lemgo, 9/24

Mästerskapsdebutant som fått stort förtroende av Glenn Solberg och verkligen visat hur bra han är under VM. Har ett brett register med olika typer av distansskott som varvas med genombrott. Av många positiva överraskningar i det svenska VM-laget är kanske Calsbogårds insats den allra största.

Alfred Jönsson

22 år, TSV Hannover-Burgdorf, 9/14

Skarpskytten hamnade i händelsernas centrum när den svenska förstauppställningen famlade mot Belarus. Var helt avgörande när Sverige hämtade upp ett sjumålsunderläge, men missade också Sveriges sista avslut och blev både matchhjälte och syndabock samtidigt. En spelare med en stor framtid.

Oskar Sunnefeldt

22 år, THW Kiel, 3/0

Kom till VM som nybliven Champions League-mästare med Kiel. Fick dock inte speltid i Champions Leagues finalspel och har bara spelat några minuter i VM. Spännande framtidsspelare.

MITTNIOR

Jim Gottfridsson. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Jim Gottfridsson

28 år, SG Flensburg-Handewitt, 9/24

Den givna ledaren bland de svenska utespelarna. Spelmotor, avslutare och den med flest assist, 36. Är även den som sköter mycket av taktiksnacket i time-outerna. Förbundskaptenens förlängda arm på planen har haft ett stort ansvar, men verkligen axlat det. Uttagen i VM:s all-star-team.

Felix Claar

24 år, Ålborg Håndbold, 9/18

Har precis som många andra i det svenska laget fått sitt stora genombrott i VM. Men sitt aviga spel och sina genombrott skapar han oro i motståndarförsvaren. Är dessutom en vass avslutare.

Jonathan Edvardsson

23 år, IK Sävehof, 9/0

Har varit med i VM mycket för att se och lära. Har fått några minuter i lägen då matcher varit avgjorda. Har i Sävehof visat vilken intressant spelare han är.

HÖGERNIOR

Lukas Sandell. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Lukas Sandell

23 år, Ålborg Håndbold, 9/19

Hade inte spelat en enda landskamp före VM, men det har inte märkts i Egypten där han varit en mycket viktig spelare i det svenska laget. Har bra spelsinne och är orädd i avslutslägen. Har fått spela en oväntat stor roll då Linus Persson drog på sig en hjärnskakning och Albin Lagergren missade början av VM då han var coronasmittad.

Linus Persson

27 år, US Ivry, 5/20

Inledde VM väldigt starkt men ådrog sig en hjärnskakning mot Slovenien i mellanrundan och tvingades lämna VM.

Albin Lagergen

28 år, Rhein-Neckar Löwen, 4/10

Med sin rutin skulle han varit en av de bärande spelarna i det svenska laget under VM. Men på grund av att han testade positivt för covid-19 fick han vänta med att ansluta till VM-truppen. Har match för match växt in i laget och gjorde sin bästa insats i finalen.

Jack Thurin

21 år, IFK Skövde, 0/0

Har varit med i Egypten som back-up-spelare men Har inte fått någon speltid under VM