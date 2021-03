Så bra var VM-kvalmatchen mellan Sverige och Georgien

Sverige – Georgien 1–0 (1–0)

Målskytt: Viktor Claesson (35).

Matchbetyg 3

Det var lika mycket Georgien som Sverige i inledning av matchen, det kunde ha varit 1–1 i paus. Sverige hade svårt i närkamperna och Georgiens snabba kontringar var farliga.

Matchens lirare

Viktor Claesson har alltid varit en av förbundskapten Janne Anderssons favoriter. Nu var det Krasnodarproffset som visade vägen när han höll sig framme och gjorde målet som gav Sverige övertaget i matchen.

Jannes val

Med Albin Ekdal och Emil Forsberg på bänken visade Janne Andersson att han har en stark trupp, ett måste om han ska kunna rotera, vilket han pratat mycket om inför den här samlingen.

Zlatan vs Isak

Den matchen vann 21-årige Alexander Isak mot 39-årige Zlatan Ibrahimovic. Det var Isak som skapade mest under inledningen, men man kan inte ta ifrån Zlatan att han höll sig framme och assisterade vid 1–0-målet.

Spelarbetyg

3

Kristoffer Nordfeldt, målvakt

Sebastian Larsson, mittfältare

Filip Helander, back

Victor Claesson, mittfätare, (utbytt 74)

Alexander Isak, anfallare

Mikael Lustig, back

Victor Nilsson Lindelöf, back

2

Ludwig Augustinsson, back

Dejan Kulusevski, mittfältare

Kristoffer Olsson, mittfältare (utbytt 68)

Zlatan Ibrahimovic, anfallare

Byten:

Albin Ekdal, mf, in 68 och ut 74, Mattias Svanberg, mf, in 74, Emil Forsberg, mf, in 74, alla spelade för kort tid för att betygsättas.

Återstående kvalmatcher:

Kosovo-Sverige, 28 mars

Sverige–Spanien, 2 september

Grekland–Sverige 8 september

Sverige–Kosovo, 9 oktober

Sverige–Grekland, 12 oktober

Georgien–Sverige, 11 november

Spanien–Sverige, 14 november

Så här går man till VM:

Gruppsegraren till VM-slutspelet, grupptvåan till play off som spelas i slutet av mars 2022.

VM avgörs 21 november-18 december 2022 i Qatar.