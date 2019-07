Så föll den amerikanska hjälten Lance Armstrong

På söndagen avgjordes den 106:e upplagan av Tour de France när den 22-åriga colombianen Egan Bernal blev den yngsta vinnaren på 100 år. Men det var inte den enda överraskningen under det 21 etapper och 3.480 kilometer långa loppet. För i amerikanska NBC:s studio befann sig helt plötsligt en av världens mest kontroversiella idrottspersonligheter: Lance Armstrong.

I början av 2000-talet hyllades han som en av världens främsta idrottare genom tiderna. Pengarna, livsstilen och den karismatiska personligheten gjorde honom till en ultimat personifiering av den amerikanska drömmen.

Den amerikanska före detta presidenten George W. Bush och Lance Armstrong vid ett välgörenhetsevenemang 2011. Foto: Heather Leiphart

Sponsorerna radade upp sig i takt med vinsterna för cyklisten, som dejtade hollywoodstjärnor och samlade in miljontals dollar till cancerforskning, när han inte var upptagen med att trampa uppför de franska alpbergen på ett sätt som ingen annan gjort, varken förr eller senare.

Lance Armstrong iklädd en T-shirt från hans välgörenhetsorganisation Live Strong. Foto: Peter Dejong/AP

Men när säsongen 1993 inleddes var Lance Armstrong en närmast okänd cyklist från Plano i nordöstra Texas. Ingen kunde förutspå att 21-åringen skulle komma att både älskas och bespottas, bli större än sporten han utövade – men också anklagas för att ta död på den.

Under det succéartade första året av Armstrongs proffskarriär vinner amerikanen tio endagars-lopp, men det stora genombrottet kommer när han vinner världsmästerskapet i linjelopp i Oslo. När Armstrong cyklar i mål för sitt Motorola-lag, i det norska spöregnet, gör han det som den yngsta världsmästaren någonsin.

Men framgångarna är än så länge bara embryot till det monster som ska bli Lance Armstrongs karriär. När han vinner sin första etapp i Tour de France – där han trängd mot barriären lyckas pressa sig förbi konkurrenterna i en ursinnig spurt – är han än så länge, likt en dagslända, någon som kan försvinna lika plötsligt som den dykt upp.

Men ett år senare, när sista etappen av Thrift Drug Classic avgörs i amerikanska Philadelphia, sveper Lance Armstrong in som ohotad segrare inför hysteriska landsmän. Han blir återigen historisk, som första cyklist att motta en segercheck på en miljon dollar, och en position inom cykelvärldens toppskikt ses närmast som oundviklig.

– Det är en stor dag för mig, men jag tror att det är en ännu större dag för cykelsporten, i dag är alla en vinnare, säger han inför tv-kamerorna och tusentals amerikanska supportrar.

Och de kommande säsongerna fortsätter ge spridda segrar, men Lance Armstrong blir inte den titan som många förväntat sig. Miguel Indurain, som besegrades av Armstrong i VM i Oslo, ser närmast omänsklig ut. Spanjoren vinner fem raka Tour de France mellan 1991 och 1995, men cykelvärlden hotas också av en ännu väl dold fiende: EPO och dopningen.

Armstrong lyckas inte hota Indurain och toppkonkurrenterna i den yttersta europeiska eliten och i en tv-intervju efter en Tour de France-etapp uttrycker han sin frustration.

– När han (Indurain) kom förbi, så var det nog en anledning till att jag var så förstörd i slutet. Jag försökte matcha hans hastighet, han kör i 55, 56, 57 kilometer i timmen på raksträckorna, jag kom upp i 53,11 kilometer i timmen och blev helt begravd, säger Armstrong framför kameran, innan han frustar och begraver ansiktet i en trasa.

Men 1996 verkar tiden ha kommit för Lance Armstrong att erövra världen. Och för det ändamålet finns det bara en tävling: cykelvärldens kronjuvel, den tre veckor långa Tour de France. Miguel Indurain är inte längre den omöjliga motståndare han varit och Armstrong inleder starkt, men tvingas bryta efter att ha känt sig sjuk. Några månader senare kommer beskedet:

Lance Armstrong har drabbats av aggressiv testikelcancer, som har spridit sig till lungor, magen och hjärnan. Hans tillstånd beskrivs som livshotande och en återkomst till cyklingen verkar vara både sekundärt och en omöjlighet. Men efter behandling, som inkluderar cellgifter, en bortopererad testikel och en hjärnoperation, utannonserar han under 1998 att han är botad.

Mot alla odds planerar han nu att återuppta sin karriär, och söker ett nytt lag. Men det visar sig vara svårt, sjukdomen oroar sponsorerna och ingen vågar riktigt tro att en framgångsrik återkomst är möjlig. Men till slut skrivs ett kontrakt, och det ska lägga grunden till det som inte bara kommer att kallas det största organiserade fusket i världshistorien, utan också bli en blämma på den amerikanska regeringens ansikte.

Lance Armstrongs nya lag ägs nämligen av US Postal Service, det amerikanska federala postverket, och i de ikoniska blåa dräkterna inleds nu en frenetisk guldjakt längs de franska landsvägarna. När 1999 års segrare av Tour de France koras står Lance Armstrong slutligen där som segrare.

Bilden visar Armstrong under den sista etappen av 2005 års Tour de France, där han tar sin sjunde seger. Foto: Peter Dejong

Hans position som amerikansk nationalhjälte cementeras i samma ögonblick som han korsar mållinjen på Champs-Élysées i Paris.

I dokumentärfilmen ”Stop at nothing: The Lance Armstrong story”, syns Lance Armstrong när han talar på en galamiddag som anordnats för det vinnande amerikanska laget. Hans ord verkar borra sig rakt in i den amerikanska idrottsliga folksjälen, för vilken framgång trots svåra odds, patriotism, och underdog-mentalitet är de absolut största dygderna.

– Ingen trodde på oss, ingen trodde att om Lance Armstrong tog den gula tröjan med hjälp av sitt lag i den åttonde etappen, så skulle de kunna klara det hela vägen. De trodde att laget skulle knäckas. Men laget där sju av nio killar är amerikaner, ett amerikanskt lag med en amerikansk sponsor, var det starkaste i loppet, säger han och får rungande applåder.

Armstrong iklädd Tour de Frances gula ledartröja. Foto: Photosport/REX

Och när de väl börjat, slutar Armstrong och hans amerikanska postlag lag inte vinna. När han 2005 annonserar att cykelkarriären avslutas så har Armstrong vunnit sju Tour de France-titlar.

När den svenska cyklisten Thomas Löfkvist 2005 gjorde sin Tour de France-debut var han tävlingens yngsta deltagare. Han minns Lance Armstrong som en trevlig men reserverad, och samtidigt extremt fokuserad cyklist.

– Det var han som styrde, cyklingen är rätt hierarkisk. Det var hans lag, han som var bäst och de andra var anställda för att hjälpa honom, han visste vad han ville ha. Men jag har aldrig sett honom bete sig illa mot sina lagkamrater.

Han berättar att stämningen bland cyklisterna var speciell under en period där dopningen var högaktuell, inte minst kring Armstrongs lag.

– Det gick rykten och många som var mer luttrade och hade koll på grejerna hade en bestämd åsikt om att det inte gick rätt till. Men det fanns inga bevis och är svårt att bedöma, så länge någon inte har testat positivt så går det inte att gå omkring och se spöken för då är man slagen på förhand. Att slå någon som är dopad fungerar liksom inte, man fick vara naiv och tänka att det nog gick rätt till, det kanske var av ren självbevarelsedrift, säger han.

Thomas Löfkvist deltog i fem Tour de France-tävlingar och slutade som professionell cyklist 2014 efter att drabbats av kronisk överträning. Han säger att han aldrig blev erbjuden dopning eller såg det användas av andra cyklister, men att det uppenbarligen förekom.

– Det är nog lite som med droger som kokain, du kommer inte bli erbjuden det på krogen om du inte visar det intresset och söker efter det, förklarar han.

Hans egen karriär hade kanske kunnat bli annorlunda om han tackat ja till erbjudanden från Lance Armstrong.

– Han ville i två omgångar att jag skulle komma till hans lag, dels under 2004/2005, men också när han skulle göra comeback, men jag trivdes bra där jag var och hade kontrakt så det blev inte av. Det var nog ett bra beslut så här i efterhand, säger han.

När Thomas Löfkvist tävlade mot Armstrong hade de mörka molnen sedan tidigare hopats kring amerikanens lag, och anklagelserna om otillåtna ämnen har cirkulerat kring den världsberömda cyklisten sedan den mirakulösa återkomsten från cancern. Redan under 2001 går Armstrong till motangrepp genom en reklamfilm för Nike, som i efterhand blir talande för amerikanens strategi.

När han 2005 står på podiet framför Triumfbågen för sista gången, iklädd den gula ledartröjan, håller han ett brandtal inför tv-kamerorna.

– Det sista jag tänker säga till dem som inte tror på cykling, cynikerna och skeptikerna: Jag är ledsen för er skull, jag är ledsen att ni inte kan drömma stort och att ni inte tror på mirakel. Det här en fantastisk tävling, ett stort sportevenemang, och ni borde tro. Vive le Tour, forever.

Armstrong med den amerikanska flaggan 2005. Foto: Peter Dejong/AP

Men tvivlarna och cynikerna skulle få rätt till slut. Sporten hade chockats av utstuderad dopning sedan tidigt 90-tal. När hela det spanska Festina laget testade positivt och stängdes av för EPO-dopning 1998 sände det chockvågor genom cykelvärlden.

Det skulle visa sig att insatserna inte hindrade fuskarna, de förändrade bara deras vanor. Tyler Hamilton, Lance Armstrongs tidigare lagkamrat i USPS, har i flera intervjuer berättat hur cyklisterna tvingades ta EPO och andra preparat, eller riskera att få sparken.

När myndigheter och anti-dopningsorganisationerna skärpte sina kontroller efter Festina-skandalen tvingades de lag som fuskade att ta till extraordinära metoder för att komma undan. Enligt Tyler Hamilton ledde det till att EPO fraktades på motorcykel av en före detta anställd till Armstrong, som kallades ”Moto man”. Han ska ha följt loppen på avstånd och besökt laget på hotell eller i lagbussen, för att leverera preparaten i hemlighet.

Armstrongs före detta lagkamrat Tyler Hamilton vittnade om utspridd dopning i USPS-laget. Foto: Bebeto Matthews

Tyler Hamilton, som erkänt att han själv använde bland annat EPO och blodtransfusioner på inrådan av Armstrong, har också vittnat om att dopningspreparaten ska ha intagits i lagets buss, samtidigt som tusentals fans och journalister svärmade runt den efter loppen. De använda nålarna gömdes sedan undan, oftast i tomma Coca cola-burkar.

Trots att han till synes kommit undan med sina sju Tour-titlar i behåll, annonserar Lance Armstrong 2008 att han än en gång ska återvända till cyklingen. I återkomsten till Tour de France cyklar han till stora delar i gul Live Strong-mundering och med det gula armband i silikon som säljs till förmån för cancerforskning. Han har vid den här tidpunkten aldrig fastnat i ett dopningstest, men flera gånger undkommit med minsta möjliga marginal.

Under 1999 visade ett provresultat på förhöjda kortisonnivåer i amerikanens blod, men Armstrongs lag, med stallchefen Johan Bruyneel i spetsen, lyckas trolla bort anklagelserna. Lagets massör Emma O'Reilly har vittnat i federal domstol om att man genom att bakåtdatera ett recept på kortisonsalva lyckades övertyga dopningsmyndigheterna om att användningen av det otillåtna ämnet i själva verket var legitim.

Emma O'Reilly vittnade om att Armstrongs lag bakåtdaterat kortisonrecept för att lura antidopningsbyråer. Foto: Paul Thomas/Rex

George Hincapie, en före detta lagkamrat i USPS-laget, har berättat att han varnade Armstrong för att antidopningspersonal fanns på plats vid lagets hotell under ett lopp i Spanien. Stjärncyklisten, som enligt Hincapie precis hade dopat sig med testosteron, lyckades sedan undvika att testas genom att hoppa av tävlingen.

Och under 2001 kommer Armstrong närmre att åka fast än han någonsin kommer göra under sin aktiva karriär. Ett blodprov amerikanen lämnar under Tour de Suisse visar på ”misstänkta” EPO-värden. Visserligen inte ett positivt testresultat, men med facit i hand så nära en ”rykande pistol” man kan komma.

När bevis för att Armstrong och USPS-laget sedan slutet av 90-talet haft samröre med den ökände italienska ”dopningsdoktorn” Michele Ferrari börjar nätet sluta sig kring nationalikonen Armstrong, men han fortsätter att hävda sin oskuld.

Den italienske ”dopningsläkaren” Michele Ferrari är avstängd på livstid. Foto: ©Sony Pictures/Courtesy Everett Collection

Det kommer han fortsätta göra under hela sin aktiva karriär, men han går också till motattack mot alla som hävdar att amerikanen inte tävlar rent. Han hotar med stämningar, och flera tidigare lagkamrater och anställda vittnar om att han hotar med att förstöra deras liv om de talar ut, eller vittnar.

När den amerikanska trefaldiga Tour de France-vinnaren Greg LeMond uttrycker sin besvikelse över Armstrongs samröre med läkaren Michele Ferrari i en intervju, får han frågan om Lance Armstrong, om han varit ren, stått för den största comebacken i idrottshistorien.

– Absolut, svarar han.

– Men om han inte varit ren?

– Då är han den största bedragaren i idrottshistorien, säger LeMond, till David Walsh på brittiska Sunday Times.

Den trefaldiga Tour de France-vinnaren Greg LeMond anklagar Armstrong för att försöka förstöra hans liv och ekonomi. Foto: Kevork Djansezian/AP

Citaten ska enligt Greg LeMond bli förödande för hans del. I flera intervjuer och i dokumentären ”Stop at Nothing” hävdar han att Armstrong genom sina kontakter inom cykelvärlden ser till att LeMond förlorar sitt cykelföretag, men också att han sprider rykten om att LeMond både är alkoholist och heroinist.

Men spikarna i Armstrongs kista spikas slutligen igen, en efter en. När både Tyler Hamilton och Floyd Landis, tidigare lagkamrater i USPS vittnar i federal domstol om systematisk dopning i laget, som möjliggjorts av Michele Ferrari och stallchefen Johan Bruyneel, är Armstrongs öde förseglat.

Den slutgiltiga domen kommer den 22 augusti 2012. Den amerikanska antidopningsorganisationen USADA hade då utrett Armstrong i två år och stängde av honom från cyklingen på livstid , han blev av med alla resultat som han uppnått efter den 1 augusti 1998.

När USADA publicerar sin utredning några månader senare offentliggörs hur djupt fusket varit rotat i den amerikanska organisationen. I det 202 sidor långa dokumentet redogörs att Armstrong och USPS ”Styrde det mest sofistikerade, professionaliserade och framgångsrika dopningsprogrammet som idrottsvärlden någonsin har skådat.”

I rapporten anklagas Armstrong för att ha påverkat lagmedlemmar i syfte att få dem att dopa sig, men också för att ha försökt skrämma personer från att vittna emot honom i federal domstol.

Katastrofen är total för Lance Armstrong, utöver det rättsliga efterspelet, som ska ta sex år att reda ut, har hans varumärke tagit massiv skada. Hans huvudsponsorer Nike, Oakley, och Trek har sagt upp kontrakt värda 75 miljoner dollar, och canceröverlevare och människor världen över känner sig lurade av Armstrongs budskap om att vad som helst går att uppnå så länge man bara kämpar tillräckligt mycket.

En nidbild av Lance Armstrong i Edenbridge, Storbritannien 2012. Foto: Andrew Hasson/REX

Han ställer därför upp i en intervju med Oprah Winfrey, som ses av miljontals människor världen över.

Där berättar Lance Armstrong att han varit dopad under samtliga upplagor av Tour de France som han vunnit, och att han tagit EPO, testosteron, kortison och tillväxthormoner, samt använt sig av blodstransfusioner.

Cykelfans och supportrar världen över rasar över fusket, som betraktas som en dödsdom för Armstrongs framtid inom cyklingen.

Historien om Lance Armstrongs dopning skulle däremot inte få ett slut i de amerikansk domstol förrän sex år senare. Den före detta lagkamraten Floyd Landis stämde Armstrong i samarbete med US Postal Service. Eftersom postverket är en myndighet ansåg man att Armstrong genom sin dopning ägnat sig åt bedrägeri gentemot den amerikanska staten, och att Landis som ”visselblåsare” skulle få ta del av de 97 miljoner dollar i skadestånd man krävde.

Och när Lance Armstrong i april 2018 gick med på att betala fem miljoner dollar i skadestånd, verkade det kapitel som varit Lance Armstrongs liv inom cykelvärlden stängas för gott, det var åtminstone vad många trodde.

För när årets Tour de France löpte genom de franska alpdalarna, förvånades och chockerades stora delar av cykelvärlden. Gäst och kommentator i amerikanska NBC:s tv-sändning var nämligen ingen mindre än dopningsavstängda Lance Armstrong. Utöver att han bistod de ordinarie programledarna med analyser, valde kanalen att sända delar av en förinspelad intervju med den dopningsavstängda cyklisten efter flera av loppets etapper.

Den amerikanska före detta proffscyklisten Phil Gaimon var en av dem som uttryckte sitt missnöje med den amerikanska kanalen.

Men den före detta proffscyklisten Thomas Löfkvist säger att bilden av Lance Armstrong, och hur han uppfattas, inte bör betraktas som svart och vit.

– I vissa kretsar är han fortfarande populär. Men många anser att han har förstört allt för cyklingen, sporten har fått väldigt mycket stryk, med sponsorer som drog sig ur och liknande. Armstrongs fall kostade cykelsporten väldigt mycket.

Och den stora frågan är om cykelvärlden, nu eller någonsin, kommer vara redo att välkomna ”den största bedragaren i världshistorien” tillbaka in i värmen?

