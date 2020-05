Så inleds fotbollsallsvenskan – mästarna börjar mot Sirius

Söndagen den 14 juni kommer fotbollsallsvenskan att starta, det stod klart efter regeringens besked under fredagen att all tävlingsidrott kan dra igång från just det datumet.

Exakta speldagar är ännu inte fastställda, och det är inte klart om alla matcher i den första omgången kommer att spelas den 14 juni.

I den tredje omgången smäller det till med säsongens första 08-derby, Hammarby–AIK – på en folktom Tele 2 arena.

Så här ser de tre första omgångarna ut:

Omgång 1:

IK Sirius–Djurgårdens IF

Hammarby IF–Östersunds FK

IFK Norrköping–Kalmar FF

IFK Göteborg–IF Elfsborg

Falkenbergs FF–BK Häcken

Örebro SK–AIK

Helsingborgs IF–Varbergs BoIS

Malmö FF–Mjällby AIF

Omgång 2

IF Elfsborg–Hammarby IF

BK Häcken–Malmö FF

Djurgårdens IF–Örebro SK

Kalmar FF–Helsingborgs IF

AIK–IFK Norrköping

Östersunds FK–IK Sirius

Mjällby AIF–Falkenbergs FF

Varbergs BoIS–IFK Göteborg

Omgång 3

IK Sirius–BK Häcken

Hammarby IF–AIK

IFK Norrköping–Djurgårdens IF

IFK Göteborg–Mjällby AIF

Falkenbergs FF–Kalmar FF

Örebro SK–Östersunds FK

Helsingborgs IF –IF Elfsborg

Malmö FF–Varbergs BoIS