Så knöts banden mellan Fifa och Ryssland

När invigningsmatchen i fotbolls-VM spelades på Luzjnikistadion i Moskva den 14 juni 2018 satt internationella fotbollsförbundet Fifas ordförande Gianni Infantino på hedersplats, mellan Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och värdlandets president Vladimir Putin. De tre potentaterna skrattade och såg ut att stortrivas medan Ryssland slog Saudiarabien med 5–0.

En hel del hade hänt innan dess. Ryssland hade deltagit i ett brutalt krig i Georgien 2008, annekterat Krimhalvön 2014, regimen misstänktes för att ha försökt mörda den ryske ex-agenten Sergej Skripal och hans dotter Julia genom att förgifta dem i Salisbury tre månader före VM. Avslöjanden kom om hur Ryssland hade korrumperat antidopningsapparaten vid OS i Sotji 2014, landet stöttade Bashar al-Assad i Syriens inbördeskrig, och inför fotbolls-VM uttryckte många oro för Rysslands lagar mot homosexuella.

Ingenting av det fick Gianni Infantino att bli mindre vänskaplig med Ryssland och Vladimir Putin.

Det var först fem dagar in på Rysslands invasion av Ukraina, som inleddes förra veckan, som Fifa tog det historiska beslutet att stänga av landet från fotbollen.

På en presskonferens på kvällen efter torsdagens invasion ignorerade Gianni Infantino en fråga från nyhetsbyrån AP:s reporter om huruvida han skulle lämna tillbaka den medalj som han fick av Putin ett år efter VM 2018.

Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman, Gianni Infantino och Vladimir Putin under VM:s premiärmatch 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/TT

Slår man upp Gianni Infantino på Wikipedia syns medaljen, Rysslands vänskapsorden, på kavajslaget på den porträttbild som någon nu lagt in som illustration till artikeln.

Vid ceremonin då bilden togs sade Infantino att vänskapen med Ryssland ”inte är slutet, utan bara början på vår fruktsamma samverkan”:

– Ni välkomnade världen som vänner, och världen har bildat vänskapsband med Ryssland som kommer att hålla för evigt.

Nu, tre år senare, frågade AP:s reporter också om Infantino i ljuset av invasionen av Ukraina hade någon ånger, eller reflekterade över idrottens potential att legitimera ett land som Ryssland.

Infantino gav ett längre svar om idrottens förmåga att få människor som är i konflikt att mötas i ett fredligt sammanhang. Han sade att hans tankar var hos de som drabbas av en ”eskalerande konflikt”.

– Jag tror starkt på idrottens förmåga att föra människor samman, sade Fifaordföranden.

Gianni Infantino var generalsekreterare i det europeiska fotbollsförbundet Uefa när Ryssland tilldelades VM 2010, samtidigt som Qatar fick värdskapet för det VM som ska gå i höst. Enligt USA:s justitiedepartement mutades röstande Fifaledamöter av de två länderna.

Ett år efter VM premierades Gianni Infantino med den ryska vänskapsorden av Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/Kreml/AP

Fem år efter omröstningen åtalade federala åklagare i USA flera Fifaföreträdare för att ha ägnat sig åt mutor och pengatvätt. Den dåvarande ordföranden Sepp Blatter stängdes av, och så småningom valdes Gianni Infantino till ny Fifapresident.

Gianni Infantino presenterades som det nya ansiktet som skulle leda Fifa ut ur korruptionsskandalernas era.

Hans tid som fotbollens främste företrädare har hittills präglats av täta kontakter med bland andra de två kraftigt ifrågasatta VM-värdländerna Qatar och Ryssland.

Bland de första sakerna som Infantino gjorde var att först tillsätta och åtta månader senare avsätta ordföranden för en kommitté som skulle övervaka Fifas organisationsstruktur efter skandalerna. Portugisen Miguel Maduro vittnade senare inför ett brittiskt parlamentsutskott om att han utsatts för påtryckningar från Gianni Infantino.

Vitalij Mutko, före detta idrottsminister och vice statsminister i Ryssland, var chef för VM-organisationen. Gianni Infantino anklagades för att skydda honom när han inte godkändes som medlem i Fifas beslutande råd. Foto: Ivan Sekretarev/AP

Fifaordföranden ville enligt Maduro inte att kommittén skulle stoppa Vitalij Mutko, VM-chefen som då promoverats från idrottsminister till Rysslands vice premiärminister, från att få förlängt mandat i Fifas beslutande råd.

Enligt stadgarna ska rådet undanhållas politisk inblandning, men Miguel Maduro sade inför det brittiska parlamentet att Fifas generalsekreterare Fatma Samoura förklarat för honom att det var nödvändigt att hitta en lösning för att göra Vitalij Mutko valbar, annars skulle VM bli ett misslyckande och Gianni Infantinos ordförandeskap ifrågasättas.

Vitalij Mutko satt i Fifas exekutivkommitté vid VM-omröstningen 2010, men stoppades trots allt från att väljas igen. Någon månad senare stängdes han av på livstid från olympiska spelen för sitt ansvar för den ryska dopningsskandalen kring OS i Sotji, något som hävdes två år senare efter att han överklagat.

En av de stora sponsorerna för VM i Ryssland var det ryska, statsägda naturgasföretaget Gazprom, som sades bidra med runt 800 miljoner kronor. Bolaget blev redan 2012, under Infantinos tid som generalsekreterare i Uefa, sponsor för det europeiska förbundets turnering Champions League och har varit det fram till i måndags.

Gianni Infantino, Vladimir Putin och Frankrikes president Emmanuel Macron gick ut på planen efter att Frankrike vunnit VM i Moskva. Det var bara Putin som fick ett paraply hela vägen i ösregnet. Foto: Matthias Schrader/AP

På senare år har Gianni Infantino delvis bosatt sig i Doha, samtidigt som spelare, supportrar, nationella förbund och organisationer för mänskliga rättigheter motsatt sig att VM i höst ska gå i ett land där bland annat gästarbetare utnyttjas med slavliknande kontrakt i Qatars kafalasystem och homosexualitet är olagligt.

Ett av de länder Fifaordföranden har haft mest kontakt med är Saudiarabien, som bland annat leder en militärallians till stöd för regeringen i det nu sju år långa Jemenkriget, beskrivet av FN som det värsta i världen.

När Ryssland attackerade Ukraina var det Polens fotbollsförbund som först agerade, och sade att det polska landslaget inte tänkte möta Ryssland i playoffspelet till Qatar-VM i slutet av mars. Sverige och Tjeckien som är i samma playoffgrupp följde efter.

Fifa tog ett beslut i söndags kväll som innebar att Ryssland skulle få spela, men utan sin flagga och nationalsång, och under namnet ”Rysslands fotbollsunion”.

Det ledde till att fler länder sade att de vägrade spela mot Ryssland, och Fifa överöstes av kritik.

Ett dygn senare hade Fifa pratat ihop sig med Uefa, och en rekommendation hade kommit från Internationella olympiska kommittén om att utesluta ryssar och belarusier från idrottstävlingar. Utan att några förutsättningar egentligen förändrats beslutade nu fotbollsförbunden att stänga ute Ryssland från fotbollen tills vidare.

Uefa har också en relation till Ryssland. Förra året utökades partnerskapet med Gazprom till att bland annat också gälla herrarnas EM 2021 och 2024. Aleksander Djukov, vd för ett dotterbolag till Gazprom, blev rysk medlem i Uefas exekutiva kommitté.

Han var med och fick beskedet på ett extrainsatt styrelsemöte i måndags, att Uefa nu har avslutat samarbetet med Gazprom.

Vladimir Putin fick en matchboll för Confederations Cup 2017 av Gianni Infantino, som han kickade i Kreml. Foto: Alexei Druzhinin/Kreml/AP

Med på mötet var också den svenske förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson. Han hade intensiva diskussioner med Fifa under måndagen, efter att med besvikelse ha tagit emot det första beskedet från Fifa om att Ryssland inte skulle stängas av.

– Det fanns ingen återvändo för Fifa, säger Karl-Erik Nilsson strax efter att Uefamötet är över.

Han är också vice ordförande i Uefa.

Finns det någon lärdom för Fifa och Uefa att dra av det här, till exempel vad gäller vilka sponsoravtal man ingår?

– Det gör det säkert. Men jag tror att mitt i den hektiska stund som råder just nu så måste vi hantera de här dagliga besluten och göra det så bra som möjligt. När det här kommer in i en mer normal hantering så får man väl fundera på vilka lärdomar man kan dra och i så fall hantera det på ännu bättre sätt i framtiden. Låt oss återkomma till det när vardagen är lite mer normal än den är just nu, säger Karl-Erik Nilsson.