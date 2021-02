Så löser Duplantis dilemmat med inlåsta stavar i stängd träningshall

Så sent som i helgen vann Armand Duplantis stavhoppargalan i franska Rouen på nytt världsårsbästa.

På tisdagen väntar en ny tävling i Lievin, Frankrike. Sedan väntar ett tävlingsbesök i polska Torun om en dryg vecka.

Men förberedelserna inför tävlingen i Polen kan ha sinkats något.

Duplantis träningsstavar är nämligen inlåsta i IFU Arena i Uppsala samtidigt som hallen stängts. Detta eftersom att taket riskerar att rasa in då det är felkonstruerat, vilket UNT rapporterat om.

– Vi har inga andra alternativ än att hitta en lösning. Vi fick beskedet sent i fredags vid halv åtta och hade stängt hallen vid midnatt. Det var svårt att ta reda på mer under helgen men det är som under hela det besvärliga året med pandemin, ett problem vi ska lösa, säger Upsala IF:s sportchef Henrik Wennberg till DN.

Den närmsta tiden kommer halltaket och den eventuella rasrisken att undersökas. Därmed kommer hallen också att hållas stängd.

– Det finns experter som kan det här bättre än jag men finns det en risk gör man så här. Risken ska vara noll, inte en eller två procent. Vi vill inte ens riskera att ha en katastrof med människor inblandade.

Som det ser ut nu har allt från ungdomar och juniorer till elitidrottare i Upsala IF inte någon hall att träna i. Något som kan sätta rejäla käppar i hjulen för klubbens friidrottare med Duplantis i spetsen.

”Mondo” har just IFU Arena i Uppsala som bas när han tränar i Sverige. Men risken är alltså att hallen nu tvingas stå stängd i flera veckor.

– Det är en sak för stavhopparna, som Armand, sen är det en annan för löparna som kan löpa utomhus när vi går mot vår. Men samtidigt är det kort tid till inomhus-SM.

IFU Arena i Uppsala hålls nu stängd de kommande veckorna. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Det arbetas för fullt med att hitta en lösning på problemet.

– Vi håller på att titta på andra hallar som Västerås, Sollentuna, Gävle, Norrtälje och förhandlar med Uppsala kommun om att kolla på andra möjligheter här i Uppsala, säger Wennberg och fortsätter:

– Han ska ju tävla först och sen när han kommer hem gäller det att få ut stavarna, men det håller vi på att lösa. Att hitta en hall han kan träna i är nog det minsta problemet. Alla vill väl ha honom i sin hall. Gillar han Gävle hoppar han väl där, gillar han Sollentuna är han nog välkommen där.

Först och främst hoppas Upsala IF på att få möjligheten att gå in i hallen och plocka ut materialet som behövs, inklusive ”Mondos” stavar.

– Förhoppningsvis får vi någon timme eller så att ta ut allt som behövs med stavar, häckar och sådant. Sen är det här mest en säkerhetsåtgärd.

För Duplantis själv ligger fullt fokus på tisdagskvällens tävling. Skulle det bli aktuellt att åka hem till Sverige för att träna inför tävlingen i Polen är 21-åringens manager Daniel Wessfeldt inte oroad över att hitta en lösning.

– Vi har inte riktigt berört det och satt oss in i det än, han fokuserar på tävlingen i morgon i första hand. Det är inte heller många pass han ska göra innan nästa tävling. Han har sina tävlingsstavar och träningsstavar finns det andra som har, så det löser sig.

Om en dryg månad väntar inomhus-EM för Duplantis. Men någon större oro inför det mästerskapet och på längre sikt känner inte Wessfeldt.

– Vi känner att vi är väl förberedda med många fina hallar i Sverige och tillgången på fina hallar runt Stockholm är stor. Vi är helt lugna.

”Mondos” manager lider samtidigt med klubben och hur deras verksamhet drabbas.

– Jag vill understryka att det finns andra som har större problem än oss. Det är mest olyckligt för dem i Uppsala, för klubben och de unga idrottarna som inte kan träna där, avslutar Wessfeldt.