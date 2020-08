Så lottades svenska cupen i fotboll

Nyköping–Östersund, Karlstad–Dalkurd, Sandviken–Jönköpings Södra, Karlslunds IF FK–AIK, Newroz–Umeå FC, Stockholm Internazionale–Degerfors, Täby FK–Athletic Eskilstuna, Brommapojkarna–Sirius, Hudiksvall Förenade FF–Gif Sundsvall, IFK Haninge–Örebro, Vasalund–Brage, FC Gute–Hammarby, Sollentuna FK–Djurgården, Bodens BK FF–Västerås, BK Forward–Akropolis, Gottne IF–IFK Norrköping, IF Lödde–Örgryte, Ekedalens SK–Gais, Lunds BK–Malmö FF, Stenungsunds IF–Elfsborg, IS Halmia–Helsingborg, Utsiktens BK–Norrby, Angered BK–Häcken, Hässleholms IF/Räppe Goif–Halmstad, Torns IF–Trelleborg, Asarum–Kalmar, IK Gauthiod–Ljungskile, BK Astrio–Falkenberg, Assyriska–Mjällby, Oskarshamn–Varberg, Husqvarna FF–IFK Göteborg, Landskrona–Öster.

Det är nu, i omgång två, som elitklubbarna kliver in i turneringen.

Distriktslagen har hemmaplansfördel.

Speldagarna för den andra omgången är den 30 september alternativt 1 oktober, bortsett från lag som spelar i Europa League dessa datum samt Örgryte.

En match från den första omgången, Hässleholms IF–Räppe Goif, har skjutits upp till den 16 september.

IFK Göteborg är regerande cupmästare.