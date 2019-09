Så mycket kostar det att köpa en handbollsspelare

När GT Söders damlag tog steget upp i högsta handbollsligan krävdes det mer pengar i kassan.

Tony Sonebäck, som jobbar med marknad och spelarkontrakt, är en av dem som sliter för att ekonomin ska gå ihop.

– Vi startade näst intill från noll. Vi har gått från 55.000 till runt 600.000 kronor i marknadsintäkter, säger Sonebäck.

En stor del av pengarna har klubben dragit in på reklamen på matchtröjorna. För 333.000 kronor var det fritt fram att köpa all reklam på utespelarnas tröjor säsongen 2019/2020.

– Tittar vi på framsidan på våra utespelare så är allting på tröjan sålt, byxorna har vi sålt lite lagom, vi har bestämt att vi inte ska ha allt för mycket på byxorna.

Reklamen på framsidan av tröjorna, som har ett pris på mellan 6.000 och 30.000 kronor, ger klubben ett tillskott på 191.000 kronor.

På ryggen är en av tre reklamplatser bokad till ett pris av 30.000 kronor. Framsidan på målvakternas tröjor har också sålt ut till ett värde av 77.000 kronor.

Räknar man in all reklam så har klubben lyckats dra in strax under 600.000 kronor.

– Vi ska vara nöjda med det, vi är ändå i en storstad där konkurrensen är stenhård. Det är ett slit utan dess like. Det jag ofta får höra är att handboll är ointressant och att damer är ännu värre, säger Sonebäck.

Reklam på golvet och längs lång- och kortsidorna är inget GT Söder satsat på.

– Då måste vi ha personal som sätter dit och plockar ned allt, dräkterna har vi ju med oss.

GT Söder har två deviser. Det ena är ”Universums bästa gäng” och det andra är ”På lika villkor”.

– Vi vet att herrarna får åtta av tio sponsorkronor. ”På lika villkor” handlar inte bara om tjejer och killar, det gäller oavsett funktionshinder, sexuell läggning, allting. Allt för att kunna idrotta på lika villkor.

Ett it-konsultföretag är en av de stora sponsorerna, en friskvårdskedja och ett par redovisningsföretag ser också ett värde i att sponsra klubben.

– Jag har sponsrat GT i många år och det har jag gjort av det skälet att det är ett litet lag med bra värderingar som tvingas kämpa hårt. Jag vet ju hur mycket de sliter för att få det att gå ihop och nu ligger man i högsta serien. Jag har dessutom själv spelat i GT för länge sedan, säger Amelita Nilsson på Amelita Redovisning.

Sonebäck har tagit kontakt med företag som han tror kan stå upp för devisen ”På lika villkor”.

– Vi har fått bra respons från sponsorer som tänker till, om man säger så. De ser värdet i ”På lika villkor”. Det borde vara fler som nappar betydligt tidigare. Företag måste ta ett socialt ansvar, det finns ingen annan väg framåt. Vissa företag kanske inte ens vet vad handboll är. Då missar man en kommersiell del från deras sida. Det är inte hopplöst utan det gäller bara att inse att det här har också ett värde.

I hemmapremiären mot H65 Höör fick GT Söder känna på hur det är att ligga i högsta serien.

Trots en fin start och ledning med 3–1 förlorade GT Söder med 14–34, Johanna Widgren och Linnea Öhrnell blev bästa målskyttar med sina fyra mål.