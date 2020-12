Så påverkar sömn prestation – och så kan du sova bättre

Så här kan sömnen påverka en idrottares prestation, så kan du sova bättre och vad händer egentligen när vi sover?

Frida Rångtell förklarar:



SÖMN OCH PRESTATION

1. Immunförsvaret

Vissa studier indikerar att människor som sover kortare tid har högre benägenhet att bli sjuka, till exempel om de utsätts för förkylningsvirus.

2. Skaderisken

Vissa studier visar att brist på sömn kan medföra högre risk för skador. Orsakerna till det kan vara flera. En viktig del är att brist på sömn gör att uppmärksamheten försämras, särskilt när det gäller monotona situationer. Även om vi själva inte upplever oss som trötta kan delar av hjärnan då gå in i så kallad mikrosömn, det kan leda till att medvetenheten om omgivningen försvinner under korta sekvenser. Jämför till exempel med vad som kan hända om du tappar uppmärksamheten under korta ögonblick när du kör bil.

3. Inlärningen

Idrottsträning som handlar om att lära in motoriska rörelser bygger mycket på repetition. När vi lär oss en ny motorisk rörelse så kräver den ofta rätt så mycket ansträngning i början, men ju mer vi lär oss, desto mer automatiskt och med mindre ansträngning kan vi utföra rörelsen. Den inlärningen sker inte enbart när rörelserna utförs utan fortsätter även efteråt. Här spelar sömnen stor roll. Hjärnan fortsätter inlärningsprocessen även efter att vi somnat. Sömnen verkar till och med kunna boosta inlärningen av motoriska rörelser, eller i alla fall ha en stabiliserande effekt så att vi glömmer mindre.

4. Mentalt mående

Bra sömn är viktigt för bearbetning av känslor. Dagen efter en känsloladdad händelse kan många se på det som rörde upp mycket inombords med andra ögon. Exakt hur det går till har forskningen ännu inte kommit fram till, men mycket pekar på att REM-sömnen påverkar bearbetandet av känslor. Ett exempel är känslan av stress, att vara jagad eller pressad. Vid dålig sömn minskar förmågan att hantera stress.

5. Smärttröskeln

Det finns en koppling mellan sömn och förmåga att hantera smärta. Brist på sömn, och kanske framför allt REM-sömn, kan göra att vi lättare känner smärta.

SÅ KAN DU SOVA BÄTTRE

God sömn är egentligen inget vi styr över själva. När vi väl somnat styr sömnen sig själv. Det vi kan göra är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att sova bra. Elitidrottare är en grupp som generellt sett sover ganska dåligt då de påverkas av saker som resor och stresskänslor inför tävlingar, träningar på morgon- eller kvällstid, åtaganden mot media, sponsorer, med mera.

Natten före en stor tävling sover elitidrottare ofta inte särskilt bra, men det går till viss del att kompensera med bra sömn under perioden inför tävlingen. Har du sovit bra veckan innan har en natts dålig sömn troligtvis mindre betydelse.

Saker som påverkar sömnen är till exempel dygnsrytmen, ljus, tidigare sömnbrist, och stress/aktiveringsnivå. Vad det gäller ljus så är det viktigt att få dagsljus på dagen för att hjälpa kroppen att ställa in dygnsrytmen. På kvällen är det bra att ha ett mer dämpat ljus för att förbereda kroppen för att det snart är dags att sova.

Många ligger i sängen och tittar på mobilen på kvällen. Det finns studier som visar att skärmljus på kvällen har dålig inverkan på sömnen, men det finns också andra studier som inte har kunnat visa det sambandet. Det som däremot är tydligt är att starka känslor och stort informationsflöde strax innan man ska sova inte skapar de bästa förutsättningarna för bra sömn. Vi vet inte vad vi kommer att mötas av när vi till exempel går igenom sociala medier på kvällen. Det kan vara saker som sätter i gång tankar eller rör upp starka känslor som har att göra med till exempel jobb eller konflikter.

Tydliga kvällsrutiner med fokus på avslappning ökar chansen att du somnar i tid.

Har du sovit dåligt kan det vara skönt att ta en tupplur på dagen, men är du elitidrottare är det viktigt att tänka på att det kan dröja upp emot en timme eller mer efter att du vaknat innan kroppen är på topp.

DET HÄNDER NÄR DU SOVER

Tiden är bara ett av måtten på bra sömn, men bra sömn handlar om så mycket mer än bara antal timmar. Det viktiga är att hjärnan och kroppen får den återhämtning den behöver. Det är inte så att hjärnan stänger av när vi sover bara för att vi blir mer eller mindre omedvetna om vad som händer runt omkring oss. Det är många processer som pågår i kroppen medan vi sover. Inom forskningen delar man upp sömn i olika stadier, det kan variera när de infaller under tiden man sover. Förutom sömn så är det bra att komma ihåg att vi också har perioder under natten då vi är vakna, även om dessa perioder kan vara korta och vi inte ens märker det.

Lättsömn (stadie 1-sömn)

Det här är den fasen då vi håller på att somna, när vi sover lätt. Den går oftast ganska snabbt över i nästa stadie.

Mellansömn (stadie 2-sömn)

Den här typen av sömn har vi mycket av under en natt. Korta utbrott av väldigt snabba rytmiska hjärnvågor, så kallade sömnspolar, ser till att vi inte störs och fortsätter sova. Sömnspolarna är också viktiga för bearbetning av minnen. I stadie 2-sömnen förekommer även perioder då hjärnvågorna blir högre, något som kallas K-komplex.

Djupsömn

Den här typen av sömn har vi främst i början av natten. Hjärnans aktivitet består då av långsamma vågor, det är under djupsömnen som minnen sorteras och hjärnan ”städas”. Under djupsömnen repareras också muskler och tillväxthormon frisätts.

REM-sömn

Under REM-sömnen är kroppen paralyserad. De enda rörelserna är snabba ögonrörelser, rapid eye movements (REM), och muskelryckningar. Den här typen av sömn har vi främst i slutet av natten. Hjärnans aktivitetsnivå är då hög i områden som är viktiga för bearbetning av känslor. I den främre delen av hjärnan, som är viktig för planering, logiskt tänkande och medveten kontroll, är aktiviteten däremot låg.

Vi kan drömma i alla sömnstadier men under REM-sömnen kan vi uppleva extra starka, bisarra och filmlika drömmar som ofta är känslofyllda.

