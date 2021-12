Så påverkas SHL om NHL säger nej till OS: ”13–14 matcher flyttas”

På grund av rådande smittläge bland utövare och ledare i NHL är det allt mer troligt att de olympiska spelens ishockeyturnering i Peking kommer spelas utan världens bästa spelare på plats.

Ett definitivt besked kommer att kommuniceras från den nordamerikanska ligan under de kommande dagarna och blir utfallet som väntat blir det i stället spelare från de europeiska ligorna som får representera sina länder i OS.

Svenska hockeyligan, SHL, har inte något inplanerat uppehåll i februari då spelen pågår men kommer tvingas till schemaändringar om klubbarna tappar spelare till landslagsspel.

– Redan från början lade vi ett spelprogram som är lite tunnare under OS-perioden, men under den tiden som landslagen är borta är det ändå 33 matcher. Sedan en tid tillbaka har vi därför gjort ett alternativt program där en mängd matcher kommer att ligga kvar och några kommer flyttas. Det hänger samman med hur många spelare som är uttagna till respektive landslag, säger SHL-sportchefen Johan Hemlin.

Johan Hemlin, sportchef i SHL. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Samtliga klubbar i SHL uppges vara ombord på upplägget som börjar gälla i fall NHL backar ur från OS.

– Det kommer fortfarande spelas matcher. Vi har ett klart förslag som är godkänt av alla sportchefer. Min bedömning är att ungefär 20 matcher kommer ligga kvar och att 13–14 matcher kommer flyttas, det schemat är inte låst än men det ligger klart internt, fortsätter Hemlin.

Exakt vilka matcher som kommer få nya speldatum och hur seriespelet påverkas hänger på hur många spelare respektive klubb tappar till OS-spel. Enligt Johan Hemlin är det i alla fall säkerställt att grundserien kommer att vara färdigspelad i mitten på mars före SM-slutspelet som planerat.

– Det här är inget som kommer påverka längden på grundserien på något sätt. Vi kommer inte förlänga säsongen, det finns några lediga speldagar, det blir några back to back-möten och i snitt är det inte mer än fyra matcher per lag som ligger under den här perioden.

– Jag är glad att vi redan ett par månader före OS-turneringen har ett schema klart som vi kan hantera internt, säger Johan Hemlin.

Läs mer:

Inga NHL-möten över gränsen

Guide: Allt du behöver veta inför JVM i ishockey

Tre Kronor avslutade med seger i Moskva