Så ska stjärnorna skyddas från coronaviruset

Nio månader efter Sveriges seger över Färöarna är det dags för nya landskamper på Friends arena. Nations League-matcherna mot Frankrike och Portugal blir dock något annat än 3–0-segern i EM-kvalavslutningen.

Coronapandemin gör att kamperna kommer att spelas utan publik. Dessutom har Europeiska fotbollsförbundet Uefa släppt ett 31 sidor tungt dokument som är fyllt med regler och direktiv kring hur tillställningarna ska coronaskyddas.

De generella råd som gäller är social distansering, som enligt Uefas läkare är det mest effektiva sättet att förhindra smittspridning, samt noggrannhet med handhygienen. Utöver dessa finns det en rad olika förhållningsregler, och här är ett urval från det ”Uefa return to play protocol” som ska skydda spelarna och ledarna.

• Tester

Spelare, ledare, och domaren kommer att testas inför varje match. Uefa rekommenderar att det ska göras med 10–14 dagar kvar till avspark men det räcker om testerna görs 1–3 dagar före.

• Resor

Bussar ska desinficeras innan spelarna kliver på. Busschaufförer ska också ha genomgått ett test för covid-19, dessutom ska personen ha munskydd och vara två meter från spelare och ledare. Uefa rekommenderar att ingen går på längst fram i bussen utan bara använder de två bakre dörrarna.

De franska och portugisiska spelarna måste resa med ett desinficerat flygplan, ha munskydd i offentliga miljöer, hålla avstånd till andra och använda handsprit.

• Hotell

Spelare och ledare ska ha egna rum. De får inte lämna hotellet på egen hand. Helst ska spelarna vara helt ensamma på hotellet men om det inte går måste de hållas borta från gäster och hotellets personal. Det innebär egen matsal och annan in- och utgång än alla andra personer. Utöver detta behöver hotellpersonalen bland annat använda munskydd, hålla avstånd och få en genomgång kring hur rummen ska städas och desinficeras.

Ingen publik tillåts på Friends arena och spelare, ledare, funktionärer och press har ett flertal regler att hålla sig till. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

• Friends arena

Arenan ska desinficeras innan lagen kommer till arenan dagen före match, mellan lagens träningspass och sedan ytterligare en gång innan det är dags för avspark.

Ankomst till arenan ska schemaläggas så att inte lagen eller domarna kommer samtidigt. De måste gå direkt till omklädningsrummen. Planen får inspekteras men det måste göras under olika tider. Maximalt 45 personer från respektive lag får vara i zon ett, det vill säga området närmast planen. Där får dessutom ett fåtal andra vara, som domare samt Uefa- och förbundsmänniskor. Maximalt 120 personer får vara i zonen.

På avbytarbänken gäller en meter mellan varje person. Det kan betyda att bänken behöver göras större eller att spelarna placeras på läktaren. Spelarna behöver inte använda munskydd på bänken men de måste hålla avstånd och alla ska ha en egen vattenflaska.

Spelarna kommer att gå in till matchen vid olika tidpunkter. Detsamma gäller när de ska gå av planen efter första halvleken och matchens slut. Allt för att undvika trängsel i spelartunneln.

Någon mixad zon efter matcherna är inte aktuell då distansen mellan spelare och medierna inte går att säkra.

Bastu, isbad och jacuzzis kommer att vara avstängda. Tränings- och behandlingsutrustning ska desinfekteras.

• Medier

Munskydd krävs för att vara på arenan dagen före matchen och under matchdagen. Avstånd måste hållas – i katakomberna, på pressläktaren och under presskonferenser – och händerna ska spritas samt temperaturen kommer att tas innan någon släpps in på arenan. Dessutom ska ett hälsoformulär fyllas i.