Så skiljer sig smitthanteringen i idrottsvärlden

Efter ett år som till stor del präglats av lättnader var det återigen en lista med restriktioner som regeringen presenterade tillsammans med Folkhälsomyndigheten på tisdagen.

Kopplat till idrotten finns en rad nya punkter att förhålla sig till från och med den 23 december, även för den som vaccinerat sig med två doser. Bland annat gäller en avrådan från att arrangera cuper och läger inomhus som innebär yrkesmässig utövning.

Gällande publikevenemang inomhus tillåts endast sittande gäster om det är fler än 20 personer på plats, oavsett vaccinationsstatus. Vid fler än 500 besökare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och max åtta personer per sällskap.

För sammankomster utomhus är det däremot samma föreskrifter som gäller sedan tidigare i Sverige – vilket däremot inte är fallet på alla håll i Europa:

• Premier League, fotboll, England

Trots en oroväckande spridningstakt av omikron och att i princip varenda lag i den brittiska högstadivisionen har drabbats i någon mån med uppskjutna omgångar som följd finns det än så länge inga planer på att bryta ligaspelet.

Matcher utan publik verkar inte heller vara att vänta, detta tvärtemot hur man har resonerat i Wales, där det kommer vara tomma läktare över jul, och i Skottland, som framöver kommer ha en publikgräns på bara 500 åskådare. Endast vaccinerade och besökare som kan visa upp ett negativt covidtest får se Premier League-matcher på plats, men inför säsongens mest intensiva matchperiod är frågan hur länge ligan kan fortsätta utan att införa begränsningar.

Tottenham–Liverpool var en av få Premier League-matcher som spelades i helgen. Sex möten av tio sköts upp. Foto: Justin Tallis/AFP/TT

• Bundesliga, fotboll, Tyskland

Medan den engelska fotbollen avstått från att vidta större åtgärder fattade tyska Bundesliga tuffa beslut redan i början av december. Avgående förbundskanslern Angela Merkel och efterträdaren Olaf Scholz kom då tillsammans med ledare för landets alla 16 delstater överens om ett flertal restriktioner inklusive reducerad publikkapacitet för idrotter både utomhus och inomhus. Fram tills nyligen gällde en begränsning på 50 procent av arenakapaciteten och maximalt 15 000 åskådare, men från den 28 december blir det ingen publik över huvud taget på stora evenemang.

– Detta gäller speciellt för fotbollsmatcher, säger Olaf Scholz enligt TT.

Den tyska fotbollen har precis tagit uppehåll för jul och nyår och återstartar den 7 januari inför tomma läktare.

• Serie A, fotboll, Italien

I Italien är befolkningen sedan länge van vid restriktioner och under rådande omständigheter är det nog få som väntar sig några lättnader. Under hösten har som mest 75 procent av fotbollsarenornas kapacitet fått utnyttjas och endast besökare som kan visa upp att de är vaccinerade eller nyligen har testat negativt för covid-19 får släppas in.

Serie A uppger att 98 procent av spelarna är dubbelvaccinerade och för ett par veckor sedan syntes den italienske landslagsförsvararen Giorgio Chiellini på sociala medier ta sin tredje spruta samtidigt som han uppmanade alla sina följare att just följa hans exempel.

• La Liga, fotboll, Spanien

Trots påtaglig spridning av omikronvarianten även i Spanien har nationella myndigheter tillåtit full kapacitet på landets idrottsevenemang sedan september. Spelschemat för högstadivisionen La Liga har fortlöpt som planerat men trots att över 90 procent av spelarna uppges ha tagit två vaccindoser så fick serieledande Real Madrid i helgen klara sig utan sex covidsmittade spelare i det mållösa hemmamötet med Cadiz.

• NHL, ishockey, USA/Kanada:

Få har nog missat det kaos kopplat till covid-19 som världens bästa hockeyliga drabbats av på senare tid och som låg till grund för beskedet att dra sig ur planerna på att låta spelarna delta i vinter-OS i februari.

Nyligen fattades även beslutet att pausa ligan för att återuppta spelet den 27 december och totalt rör det sig om 50 matcher som skjutits upp till följd av pandemin.

I den sista matchen före uppehållet bortavann Tampa Bay Lightning med 4–3 över Vegas Golden Knights. Något publikstopp var det dock inte tal om. Hela 18 217 åskådare var på plats i T-Mobile Arena för att se matchen.

Vegas-kaptenen Mark Stone firar ett mål inför fulla läktare i NHL:s sista match före uppehållet över jul. Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP/TT

• NBA, basket, USA/Kanada:

Jämfört med situationen i NHL har det inte skjutits upp i närheten av lika många matcher i basketligan NBA, även om det nu börjar bli ansträngt även där. Totalt är det sju matcher som har fått läggas om i spelschemat på grund av smittspridning inom lagen och bara den senaste veckan rör det sig om 75 spelare som drabbats av problem kopplade till covid-19.

Ännu har inget beslut kommunicerats om att pausa ligan men på sin hemsida skriver NBA att det kan bli tal om att flytta matcher som är inplanerade över julhelgen.

Vissa av lagen som har match på lördag har flera spelare och ledare som för tillfället hanteras enligt ligans hälso- och säkerhetsprotokoll. Värst drabbade är Brooklyn Nets med tio spelare uppskrivna på listan.

Publikrestriktionerna i NBA är vitt skilda beroende på vilket lags arena man besöker. Vissa kräver att besökare är vaccinerade, kan visa upp ett negativt test och/eller bär munskydd medan andra organisationer inte har någon policy alls. En bestämmelse som däremot gäller i hela ligan är att de som sitter nära planen måste vara vaccinerade alternativt visa upp ett negativt test och ha munskydd på sig under matchens gång.

Brooklyn Nets, här i en match mot Philadelphia 76ers, är för tillfället hårdast drabbat sett till antalet covidfall i NBA. Foto: Al Bello/Getty Images/AFP/TT

• JVM, ishockey, Kanada:

Nyligen införda coronarestriktioner i den kanadensiska provinsen Alberta gör att stundande junior-VM i ishockey kommer att spelas inför halvfulla läktare.

I och med detta besked kommer Juniorkronorna, som spelar sina matcher i orten Red Deer, att ha som mest runt 3 500 åskådare på läktaren i stället för 7 000. Betydligt mer utrymme finns det i mästerskapets andra spelort, Edmonton, där drygt 9 000 besökare tillåts i arenan Rogers Place.

JVM spelas som vanligt över jul- och nyårshelgen, den här gången mellan 26 december och 5 januari.

