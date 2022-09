Så tycker de politiska partierna i idrottsfrågor

VAL 22

1. Vilken ser ni som den viktigaste idrottspolitiska frågan just nu?

Centerpartiet: Den stora utmaningen är att ge människor, inte minst barn och unga, stöd att komma i gång och röra på sig efter pandemin. Det kräver en bred palett av förutsättningar och tillgång till ett brett idrottsliv i hela landet. Därför är stödet till idrottsrörelsen just nu viktigare än någonsin.

Kristdemokraterna: Kristdemokraternas viktigaste idrottspolitiska fråga inför valet är hur barn och unga i ett utsatt ekonomiskt läge ska få tillgång till idrottslivet.

Liberalerna: Många kämpar fortfarande med effekterna av pandemin. Det viktigast just nu är att ge dem möjlighet att komma tillbaka. Vi kommer att se konsekvenser av pandemin under lång tid, till exempel social snedrekrytering och risk för förlorat ideellt engagemang.

Miljöpartiet: Jämlik tillgång till idrott. Miljöpartiet vill satsa 300 miljoner kronor på ett brett idrottslyft, som en del av vår permanenta civilsamhällesmiljard som ingår i vårt jämlikhetskliv. Vi vill ge stöd för att bygga bra, hållbara idrottsanläggningar i politiskt eftersatta områden genom att inrätta en särskild fond och stödfunktion för kommunerna. Det är viktigt att föreningslivet får permanenta stöd, i stället för att det ständigt ges via tillfälliga projektmedel, så att de har förutsägbarhet.

Vi har drivit på för införandet av en gratis idrottsskola för alla barn i åldersgruppen 6–12 år.

Moderaterna: Idrott och rörelse är otroligt viktigt för folkhälsan och samhällsgemenskapen. Moderaterna är oroliga över att barn och unga idrottar och rör sig allt mindre och vill därför prioritera att få fler unga att idrotta och röra sig mer. Särskilt angeläget är att nå unga i våra utanförskapsområden.

Socialdemokraterna: Det finns mycket att göra inom idrotten och det är svårt att välja ut en enskild fråga som skulle väga tyngst. Däremot är det väldigt viktigt att idrotten når fler – och att ett större idrottsutbud finns för fler barn. I dag finns det tyvärr en del idrottssvagare områden där utbudet inte är lika stort eller där föreningserfarenheterna är lägre. De områdena behöver stöd och stöttning så fler barn och unga kommer i rörelse – så bygger vi också framtidens idrottsutövare.

Sverigedemokraterna: Anläggningsfrågan är den viktigaste och mest akuta att åtgärda. Vi har flera förslag som till exempel en anläggningsfond, bygga mer innovativt och fler multiarenor (speciellt vid nya bostadsområden).

Vänsterpartiet: Det viktigaste är att fler barn och ungdomar hittar en idrott de trivs med och har råd med. För att det ska bli möjligt har vi drivit på för införandet av en gratis idrottsskola för alla barn i åldersgruppen 6–12 år under en begränsad period, investeringsstöd för att bygga fler hallar och andra idrottsytor och riktade insatser för parasporten.

Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, tycker att han fått gehör för idrottsfrågorna i valrörelsen. Och politikerna är överlag nöjda med Sveriges system med ett RF. Arkivbild. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

2. Varje år fördelar RF 1,8 miljarder kronor i statliga bidrag till idrotten (de senaste årens extra coronastöd borträknade). Samtidigt minskar antalet barn och ungdomar inom föreningsidrotten. Tycker ni att den svenska modellen där RF ansvarar för att fördela det statliga stödet till idrotten fungerar?

C: Det är oroväckande att barn och ungdomar rör sig allt mindre. Även om vi ser att fler utövar fysiskt aktivitet utanför föreningsidrotten så kommer avsaknaden av regelbunden pulshöjande aktivitet orsaka ohälsa både fysiskt och psykiskt. Speciellt viktigt är att ta reda på varför flickor slutar idrotta tidigt, därför vill vi att en utredning tillsätts som ser över detta. Vi vet också att personer med funktionsnedsättning idrottar i mindre utsträckning än andra. Vi vill att utformningen av statens idrottsanslag ska ses över för att öka tillgängligheten till idrott för barn och ungdomar ur bland annat jämställdhets-, jämlikhets- och funktionsnedsättningsperspektiv.

KD: Vi har inga förslag på att ändra den svenska modellen där RF ansvarar för att fördela det statliga stödet till idrotten. Idrottsföreningars intäkter blir i dag mer beroende av avgifter. Många ungdomar väljer att hoppa av idrottsföreningar för att avgifterna blir för höga. Därför kan Kristdemokraternas förslag om fritidskort locka fler ungdomar till idrotten och bidra till idrottsföreningars intäkter.

L: Liberalerna gillar tanken på ett självständigt och starkt civilsamhälle. Därför är det bra att stödet till idrotten är utformat så att det ger den självständigheten. Självklart måste man vara beredd att kontinuerligt utvärdera också detta, men själva grundidén med stödets utformning är bra.

Moderaterna vill se en ny statlig idrottspolitisk utredning.

MP: Miljöpartiet värnar det fria föreningslivet och den svenska modellen, då är fria aktörer som Riksidrottsförbundet grundläggande. Däremot är det viktigt att vi från statens håll säkrar den långsiktiga finansieringen av civilsamhället.

M: Det är över 50 år sedan den förra stora genomgripande idrottspolitiska utredningen gjordes, som la grunden till dagens modell för hur fördelningen och förhållandet mellan idrottsliv, kommun, region och stat är strukturerat. Moderaterna vill se en ny statlig idrottspolitisk utredning.

S: Ja, vi tycker detta är en modell som tjänat idrotten och Sverige väl under lång tid. Den engagerar människor från gräsrotsnivå till elit, barn, unga och vuxna. Det är en demokratiskt uppbyggd modell.

SD: Den har fungerat bra även om vi också ser att föreningar tappar medlemmar. Det vore intressant att se över om man kan förbättra medelstilldelningen, men det är inget vi har lagt förslag på än och vi är beredda att se över det.

V: Vänsterpartiet försvarar idrottens finansiering och eget ansvar för fördelningen av bidragen. Föreningsidrotten har varit och är extremt viktig för svensk folkhälsa och idrottsrörelsens verksamhet är avgörande för ett friskt och välmående samhälle. Det är dock viktigt att det finns krav och uppföljning från politisk nivå så att man jobbar på att bredda deltagandet och att man fördelar bidragen jämställt.

Många idrottsföreningar har i en RF-undersökning sagt att anläggningsbristen i Sverige är ett stort problem. Politikerna har olika lösningar på frågan. Arkivbild. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

3. RF ser bristen på idrottsanläggningar som ett av de största problemen för idrotten i Sverige i dag. Vad vill ni göra åt det?

C: Vi är öppna för att se över om begreppet idrott ska läggas in i plan- och bygglagen (PBL) så att kommunerna tar hänsyn till möjligheten att utöva idrott i sin planläggning. Samtidigt är det viktigt att inte öka mängden byråkratiskt krångel, det måste alltid finnas utrymme för kreativa lokala lösningar. Centerpartiet har bland annat lagt förslag om så kallade Innovationsytor där kommuner tillåts göra avsteg från PBL och BBR (Boverkets byggregler) för att öka friheten och minska byråkratiskt krångel. Vi har länge också drivit på för att bygglovsbefria ridhus. Att ljudet av barn och ungdomars lek likställs med industribuller som i sin tur äventyrar idrottsanläggningar har även diskuterats under många år. Här måste myndigheter få tydligare riktlinjer så att inte barns fysiska aktivitet stoppas av bullerskäl.

KD: Kristdemokraterna anser att idrottsföreningar bör bli inkluderade i kommunernas planer tidigare så att man ser till att när nya bostadsområden planeras ska det finnas utrymme både för spontanidrott men också för organiserad idrott.

L: Plan- och bygglagen borde innehålla en skrivning om lämpliga platser för idrott i syfte att öka möjligheterna och förutsättningarna för idrottsföreningar och idrottsutövare. Idrotten måste ta plats i Boverkets rekommendationer till kommuner.

Ett nationellt kompetenscenter behövs men vi vill också se ett ökat samarbete mellan kommuner och inom regioner för att sprida kunskap vid byggandet av nya arenor för idrott. En sådan samverkan kan med fördel också bidra till kunskap om hur man planerar bostadsområden och skolgårdar för att underlätta vardagsmotion, spontanidrott och lek.

MP: Miljöpartiet vill inrätta en särskild fond och stödfunktion för kommunerna för att bygga hållbara anläggningar. Vi ser också ett behov av att idrottsanläggningar tydligare behöver finnas med i den kommunala planeringen. Därför tycker vi att idrottsanläggningar ska finnas med i boverkets rekommendationer.

M: Det finns ett stort behov av nya idrottsanläggningar i landets kommuner och dessutom ett eftersatt renoveringsbehov. Moderaterna vill utreda nya finansieringsformer för att identifiera nya investeringsformer i anläggningar. I exempelvis Danmark finns goda exempel med en statlig investeringsfond för detta.

Flera kommuner har också problem med tvister kring bullernivån eftersom vissa sporter, och även barn, låter och därmed överskrider nuvarande möjlig ljudnivå. Därför vill Moderaterna se över nuvarande regelverk så att fler lekplatser och idrottsanläggningar kan möjliggöras.

S: Vi vill självklart att det ska finnas fler bra och hållbara idrottsanläggningar i hela landet. Det svåra är ju att det främst är en kommunal fråga. Det bästa hade ju varit om kommunerna samverkade mer – så att man gemensamt kunde planera för vilka idrottshallar som behöver byggas mellan kommun- och regiongränserna. Vi för dialog med idrottsrörelsen, kommuner och andra intressenter kontinuerligt. Senast nu i juni hade vår idrottsminister Anders Ygeman ett idrottsanläggningsmöte med aktörer som har en viktig roll när det kommer till idrottens förutsättningar både lokalt och nationellt. Den 21 april 2022 fick dessutom Centrum för idrottsforskning uppdraget av regeringen att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.

När det gäller frågan om idrottsanläggningar, behovet av nya och renovering av befintliga är vi medvetna om de utmaningar Sveriges kommuner står inför och vilka konsekvenser det får för idrottsrörelsen.

Gamla båthangarer kan med relativt enkla medel bli en oas för exempelvis klättring som man gjort i Danmark.

SD: Vi vill bland annat:

● Inrätta en lokal anläggningsfond likt den som finns i Danmark som fungerat otroligt bra.

● Se en nationell satsning för att åtgärda anläggningsbristen.

● Införa ett nationellt kompetenscenter för underhåll eller uppförande av idrottsanläggningar.

Det är de tre viktigaste åtgärderna vi ser på området. De idrottsanläggningar som i dag byggs behöver inrätta fler sporter. Vi behöver bygga mer innovativt och använda redan befintliga platser smartare. Till exempel kan man bygga om redan befintliga tak till fotbollsplaner (eller annan sport för den delen). Gamla båthangarer kan med relativt enkla medel bli en oas för exempelvis klättring som man gjort i Danmark. Vi behöver även få fler som bygger anläggningar, inte bara kommunerna.

V: Vänsterpartiet vill se ett särskilt statligt investeringsstöd för att antingen bygga nya idrottshallar eller rusta upp gamla. Antalet idrottsanläggningar har varit relativt konstant de senaste 25 åren medan befolkningen ökat med närmare en miljon. Många av de hallar som byggdes på 1980- och 1990-talet har dessutom stora renoveringsbehov. Många föreningar uppger att de inte kan ta emot alla de barn som är intresserade av att idrotta på grund av svårigheterna att få tillgång till träningsplats. Det vill vi råda bot på.

Barn på fotbollsskola i Borlänge. Arkivbild. Foto: Anders Forngren/Bildbyrån

4. En Sifoundersökning 2019 visade att åtta av tio svenskar tycker att idrotten har en viktig roll för att bidra till ökad integration. Kan/bör politiken stötta detta arbete och i så fall hur?

C: Ja. Ett starkt föreningsliv är väldigt viktigt för integrationen. Det bygger på att människor samlas kring ett gemensamt intresse och är kittet i det sociala samlivet mellan människor. Därför är det bra att det redan i dag finns möjlighet för föreningar att till exempel få statligt stöd. Politiken ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet utan att det offentliga tar över människors drivkrafter att göra saker tillsammans. Centerpartiet som är ett folkrörelseparti vet vikten av föreningslivet och satsar generellt på detta oavsett om det är på riks-, regional eller kommunal nivå.

KD: Ja. Kristdemokraterna anser att idrotten spelar en viktig roll i integrationsarbetet. Idrotten kan vara en integrationsmotor då idrott är ett språk som de flesta förstår. Kristdemokraternas förslag om att införa fritidskortet skulle tillgängliggöra idrotten för ungdomar i utsatta områden.

L: Ja, genom goda villkor till idrotten. Det är genom att värna idrottsrörelsens särart som man kan använda och samtidigt bibehålla idrottens förmåga att bidra till integration. Parallellt med det kan man bidra till att minska kostnader för den enskilde att prova på, till exempel genom nationellt stöd för fritidsbanken.

Kristdemokraternas förslag om att införa fritidskortet skulle tillgängliggöra idrotten för ungdomar i utsatta områden.

MP: Idrotten är viktig för integrationen och politiken bör stötta arbetet med tillgång till idrott för alla. Idrotten ger ett sammanhang och mening till många. Det är också viktiga mötesplatser för att lära sig språket och knyta kontakter. Alla barn, oavsett var man bor, ska ha tillgång till fritidsaktiviteter. Miljöpartiet vill särskilt satsa på insatser för barn och unga som saknar enkel tillgång till kultur-, idrotts- eller föreningslivet. Det behövs fler mötesplatser och fler trygga vuxna som kan vara förebilder. Den satsning som vi vill göra på idrottsanläggningar och föreningar i politiskt eftersatta områden inom vårt jämlikhetskliv är en sådan viktig satsning på idrotten, för ökad integration.

M: Politiken kan både stötta och prioritera satsningar, som bidrar till en bättre integration exempelvis genom placering av anläggningar. Moderaterna vill att satsningen ”Idrottslyftet”, i ännu högre grad än i dag, riktas mot barn och unga i utsatta områden.

S: Vi vet att idrotten har en mycket viktig roll för att öka integrationen. Vi ska inte ha ett samhälle där barn förpassas till gator och torg efter skoldagens slut där de kan plockas upp av kriminella gäng. Alla barn ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, oavsett storlek på föräldrarnas plånbok. Därför har vi som vallöfte att öka resurserna till idrottsrörelsen för att nå fler barn och unga. Vi vill skapa mer tid för lärande och rörelse under eftermiddagarna för barn i utsatta områden.

SD: Vi anser att idrotten inte bör åläggas uppdrag som integration, det är mer prioriterat att vi säkerställer att det finns idrottsföreningar i utsatta områden och landsbygd i stället. Blir man en del av en idrottsförening så sker integrationen per automatik enligt oss.

V: Ja. För Vänsterpartiet är det centralt att det finns goda möjligheter till idrottande för människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och ekonomiska förhållanden. Det handlar om en bred palett av insatser som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för människor att leva ett aktivt liv. Pandemin har inneburit att många barn och ungdomar har slutat idrotta, andra har inte fått chansen att börja. Risken är att många föreningar tvingas höja sina avgifter på grund av det tuffa ekonomiska läget och det i en situation när vi redan kan konstatera att barns och ungdomars deltagande i idrott har blivit en klassfråga. Därför vill vi till exempel se en gratis idrottsskola för barn. Det kan också behövas extra stöd från kommuner och specialidrottsförbund för att starta föreningar i områden där det inte finns så många möjligheter till organiserat idrottande i dag.

Utredare Gunnar Larsson och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) under en presentation av åtgärder mot matchfixning i fjol. Foto: Anders Wiklund/TT

5. Matchfixning har under de senaste åren varit ett växande problem i Sverige. Gällande lagstiftning har gjort det svårt att straffa personer som är inblandade i uppgjorda matcher. Vad vill ni göra åt det?

C: Detta är i hög grad en del av en vidare, organiserad brottslighet och måste hanteras som sådan. Vi vill därför stärka polisen och rättskedjan, så att de bättre kan motverka grov organiserad brottslighet. En viktig del är också att se över hur spel om idrott fungerar. Det är inte rimligt att man spelar om stora insatser på olika delmoment i lägre divisioner inom till exempel fotboll. Här måste spelbranschen och lagstiftarna tillsammans komma överens om vad som ska gälla. Vi behöver även stärka idrottens ledare och deras verktyg att se och hantera tecken på att en spelare är utsatt för påverkan av något slag som påverkar prestationen.

KD: Den tillträdande regeringen bör beakta Gunnar Larsson utmärka utredning ”Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet”. Kristdemokraterna vill stärka arbetet mot matchfixning och olicensierat spel.

L: Det behövs tydliga regler för spel i de lägre divisionerna.

MP: Vi behöver stärka arbetet mot brottslighet inom idrotten, såsom dopning och matchfixning. Här behöver vi säkerställa att spelutbudet på den svenska spelmarknaden utformas på ett sådant sätt att risken för matchfixning minskar.

M: Matchfixning är oacceptabelt och ett problem. Under hösten kommer en proposition att behandlas, där matchfixning diskuteras. Moderaterna återkommer med våra förslag under behandlingen av propositionen.

Bland annat en skyldighet för licenshavare att på begäran av Polismyndigheten lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om brott.

S: I en lagrådsremiss som presenterades 9/6 2022 föreslås åtgärder för att motverka matchfixning. Åtgärderna omfattar bland annat utökade möjligheter för licenshavare och idrottsförbund att behandla personuppgifter inom ramen för arbetet mot matchfixning, en möjlighet att meddela föreskrifter om kontrollrutiner för att upptäcka och motverka matchfixning och en skyldighet för licenshavare att på begäran av Polismyndigheten lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om brott i samband med spel. Lagrådsremissen behandlar förslagen i departementspromemorian Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29).

SD: Vi har kritiserat regeringens arbete för att de har varit för långsamma. Långt innan Gunnar Larssons utredning stod klar förespråkade vi och branschen många av de förslag som presenterades. Exempelvis borde förslagen om informationsutbyte mellan myndigheter genomförts mycket tidigare. Matchfixning är ett problem vi kommer fortsätta jobba för att bekämpa.

V: Det har gjorts för lite och för sent i den här frågan. Problem med samordningen och ansvarsfördelningen mellan polis, föreningar, Spelinspektionen och spelbolagen har ställt till det. Polisen måste prioritera den här frågan då det finns tydliga kopplingar till organiserad brottslighet. Vi har tidigare lyft att det vore enkelt och effektivt att förbjuda spel på enskilda händelser som är lätta att manipulera som hörnor, frisparkar och gula kort. Det har nu gjorts vissa justeringar där men inte tillräckligt. Det behövs också insatser för att förebygga och upptäcka spelmissbruk hos aktiva elitidrottare eftersom egna skulder innebär ökad risk att dras in i matchfixning.

Flera partier vill att frågan om jämställd sponsring utreds. Foto: Jessica Gow/TT

6. I dag försvåras sponsringen av damidrott på grund av skattelagstiftningens utformning som gör att sponsringen kopplas till marknadsvärdet av sponsringspaketet, vilket gör att företagen inte kan göra samma avdrag för damidrott som för herridrott. Hur ser ni på den frågan?

C: Centerpartiet har länge lyft frågan om behovet av en tydligare och mer rättvis sponsringslagstiftning. I dag har vi ett lapptäcke av förlegade regler, som skapat ett system där det är svårare för företag att sponsra ungdoms- och damidrott än det är att sponsra herridrott. Centerpartiet har därför drivit igenom att en översyn av regelverket ska genomföras, med syftet att få fram ett mer rättvist system.

KD: Kristdemokraterna är för en jämställd skattelagstiftning där kön inte är avgörande för avdrag.

L: Det är helt oacceptabelt att villkoren är olika. Liberalerna vill revidera skattereglerna i syfte att främja ett mer jämställt utfall.

I dag har vi ett lapptäcke av förlegade regler, som skapat ett system där det är svårare för företag att sponsra ungdoms- och damidrott än det är att sponsra herridrott.

MP: Vi skulle vilja se en förändrad lagstiftning som kan underlätta så att idrottssponsringen blir mer jämställd jämfört med i dag. Hur en förändrad lagstiftning skulle utformas har vi inget konkret förslag på utan det skulle först behöva utredas.

M: Moderaterna är alltid beredda att se över lagstiftning som snedvrider konkurrens.

S: Vi har inga sådana förslag på bordet just nu, men vi socialdemokrater driver generellt en aktiv politik för att förbättra villkoren för idrotten, och för att skapa mer jämställda villkor mellan herr- och damidrott.

SD: Det är fråga som behöver ses över och gärna genom en utredning.

V: Det är olyckligt att regelverket tolkas på det sättet. Vi har inte tagit ställning till om och i så fall vilka förändringar som behöver göras.

Flera partier vill se fler idrottstimmar i skolan. Eller på annat sätt öka elevernas rörelse under skoldagen. Foto: Anders Wiklund/TT

7. Bör antalet idrottstimmar i skolan öka?

C: Centerpartiet har under flera år drivit frågan om mer idrott i skolan. Men att öka barns aktivitet handlar inte bara om fler idrottstimmar utan om daglig fysisk aktivitet. Vi vill se mer pulshöjande aktivitet under skoldagen för att möjliggöra att fler barn når målet om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Föräldrarna har också ett ansvar. Forskning visar att under helger och lov sjunker den fysiska aktiviteten och att det beror på att skärmtiden utanför skoltid ökar.

KD: Vi föreslår att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan ska utökas från 600 timmar till 700 timmar. Vi vill också precisera fördelningen så att tyngdpunkten av timmarna läggs på mellan- och högstadiet, då många barn slutar idrotta på sin fritid.

L: Vi är öppna för det, men kanske är det ännu viktigare att utrymmet för spontanidrott och spontan rörelse ökar. Det kan handla om alltifrån bättre skolvägar så att man kan gå och cykla, till hur skolgården är utformad.

Ännu viktigare är att utrymmet för spontanidrott och spontan rörelse ökar.

MP: Miljöpartiet såg till att utöka ämnet idrott och hälsa med 100 timmar 2019. Det har varit mycket viktigt att ge mer tid till idrottsämnet i skolan, men det är svårt att se vilka ämnen som skulle kunna minska för att öka idrotten ännu mer. Däremot tror vi att det är viktigt att hitta andra sätt att stimulera elever till fysisk aktivitet under skoldagen. Det kan till exempel handla om utformningen av skolgårdar eller uppmuntra till mer utomhuspedagogik.

M: Ja.

S: Vi behöver ökat fokus på kunskap och bildning och vi har exempelvis redan utökat undervisningstiden i skolämnen som matematik samt idrott och hälsa. 2019 ökade vi antalet idrottstimmar i grundskolan från 500 till 600. Vi ser att det behövs mer tid för lärande och på sikt behöver eleverna mer undervisning i grundskolan. Först bör timmar i svensk- och historieämnena prioriteras vilket är viktigt för språkutvecklingen och att undervisningen täcker fler viktiga delar ur vår historia.

SD: Ja, eftersom vi vet att fysisk aktivitet ger bättre inlärning och koncentrationsförmåga. Vi har länge förespråkat Bunkeflomodellen.

V: Vänsterpartiet anser att idrottsundervisning och fysisk aktivitet är ett mycket viktigt inslag i skolan. I dag är det inskrivet i läroplanen att skolan ska ”sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Ändå kan vi se att det ofta saknas kompetens hos skolans personal för att leva upp till vad läroplanen kräver. Vi anser därför att skolpersonalen bör ges kompetensutveckling i hur fysisk aktivitet kan integreras i skoldagens samlade aktiviteter och att det även bör vara en del i lärarutbildningen. Vi driver att skolan ska genomföra en timmes fysisk aktivitet om dagen men att det inte behöver göras inom idrottsämnets ram.

Stockholm Åre sökte vinter-OS 2026, men fick inte spelen. Bör Sverige ansöka på nytt? Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

8. Bör Sverige söka OS igen?

C: Vi menar att det vore bra för Sverige om fler stora internationella idrottsevenemang kunde genomföras här. Det kan öka intresset för idrottande och vara positivt för besöksnäringen. Samtidigt är det viktigt att det finns en stark lokal förankring på de orter som skulle vara aktuella och att det finns en stabil finansiering. Därför anser vi att en långsiktig nationell strategi bör utarbetas för att locka exempelvis olympiska vinter- och sommarspel till Sverige. Vi vill också att stora internationella idrottsevenemang ska genomföras med miljöhänsyn och utan att det ska behöva byggas anläggningar som inte används efter evenemangen. Att flera orter och länder delar på evenemang ser vi positivt på.

KD: Det är en fråga inte bara för regering och riksdag utan något som de involverade städerna för ansökan måste godkänna. Man måste undersöka om förutsättningar för att söka och genomföra ett OS finns och därefter ta ställning i frågan.

L: Ja, om det finns lokalt engagemang bör staten vara stöttande.

MP: Eventuellt, men det är inget vi prioriterar i nuläget. Att arrangera stora mästerskap leder till att fler inspireras att börja idrotta och detta är en viktig funktion som olympiska spelen har. Det finns ingen bredd utan elit, men inte heller någon elit utan breddidrott. Elitidrotten och stora mästerskap är viktiga eftersom det inspirerar, skapar nyfikenhet och lust för sport och rörelse. Det ger också mening och gemenskap för många människor. Men för att en idrottselit ska skapas måste alla barn och unga få likvärdiga möjligheter till rörelseglädje och att utöva idrott, och det är där vårt fokus ligger nu.

Att arrangera stora mästerskap leder till att fler inspireras att börja idrotta och detta är en viktig funktion som olympiska spelen har.

M: Om en OS-ansökan från Sverige ska lyckas så måste den ha ett massivt stöd av svenska folket. Om detta uppstår i framtiden kommer Moderaterna självklart att vara med och diskutera möjligheten.

S: Vi är öppna för det. Dock så måste det i sådana fall göras på ett sätt så att de ekonomiska riskerna inte blir för stora och att det går att göras på ett hållbart sätt när det kommer till arbetsvillkor och klimatpåverkan.

SD: Sverige bör i sådana fall tillsammans med ett eller flera av de nordiska länderna ansöka om ett gemensamt OS.

V: Det beror på vilka förutsättningar som finns. Demokratiska länder med förutsättningar att genomföra hållbara mästerskap behöver däremot kliva fram och inte bara beklaga när diktaturer får arrangörskapet.

Läs mer:

Idrotten tar plats i valrörelsen: ”Aldrig hänt förr”