Sagohästen tillbaka på höga höjder – svenska laget laddar

– Det var som sagt hans första större klass på ett tag, men han gjorde det väldigt bra, säger Peder Fredricson om All In.

För fem år sedan tog Peder Fredricson och All In OS-silver i Rio. Året efter vann ekipaget EM-guld individuellt och EM-silver i lag.

Peder och All In fortsatte sedan att hoppa hem flera prestigefyllda segrar mot tuffaste motstånd.

När OS sköts fram ett år beslutade sig Peder Fredricson för att ge valacken en rejäl ledighet. Under 2020 ställde All In – som efter alla framgångar fick smeknamnet sagohästen – inte upp i någon tävling.

Först i slutet av april i år var hästen tillbaka på tävlingsbanorna igen.

Efter det långa uppehållet fick den 15-årige valacken en lugn start. Fram tills på torsdagseftermiddagen hade All In ställt upp i fem 140-hoppningar och en 145-hoppning, och gjort det bra.

Han var redo för högre höjder.

I den första omgången av Global Champions League i St. Tropez var hinderhöjden mellan 150 och 155 centimeter, och All In visade att hans gamla takter sitter i.

Peder Fredricson och All In var felfria, men i och med att Peder valde att inte satsa för fullt på tiden var de inte med i segerkampen utan slutade på 15:e plats i det 48 ekipage starka startfältet.

På lördag avgörs den andra omgången då med fem centimeter högre hinder.

– All In får gå även den andra omgången, säger Peder Fredricson.

– När den här tävlingen är klar får vi se vad nästa steg blir för honom, men just nu känns allt bra.

Även om OS närmar sig med stormsteg finns det ingen anledning att skynda för snabbt med All In. Skulle inte valacken hinna bli OS-klar har Peder Fredricson ytterligare tre hästar Christian K, Hansson och Catch Me Not med OS-kapacitet.

– Alla mina rutinerade hästar har gått bra under våren.

I slutet av mars skadade Peder Fredricson en sena i handen som innebar en operation. När han blivit av med gipset fick han ett specialskydd för handen.

Har du kunnat slänga det eller måste du fortfarande rida med det?

– Jag måste rida med det, men jag har slängt det, säger Peder Fredricson och skrattar.

– Eftersom jag inte får ont tycker jag det fungerar bra utan det. Det är skönt att kunna rida som vanligt igen.

Samtidigt som Fredricson och Henrik von Eckermann tävlar i St. Tropez är deras landslagskompisar Malin Baryard Johnsson, Douglas Lindelöw, Angelie von Essen och Angelica Augustsson Zanotelli i Rom där årets första lagtävling avgörs.

– Det känns väldigt bra att vara i gång, säger hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarcrona.

– Konkurrensen här är väldigt tuff.

Alla är ju inne i processen att plocka ut ett lag till OS. USA har ett bra lag precis som Frankrike, Belgien, Tyskland, ja jag skulle kunna räkna upp ytterligare ett antal lag.

Som uppvärmning inför fredagens lagtävling avgjordes på torsdagen en 155-hoppning. Douglas Lindelöw, som är en het aspirant på en av de fyra platserna i det svenska OS-laget, blev tillsammans med hästen Cheldon bästa svenska ekipage med en tolfte plats

Även Malin Baryard Johnsson och Indiana var felfria men hade sämre tid.

Planen är att det svenska OS-laget i hoppning ska presenteras under andra halvan av juni.