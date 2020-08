Sagolik debut för Örebros Deniz Hümmet

Örebro hade bara tagit fyra poäng på de sju senaste matcherna – läget gjorde att klubben plockade in tre spelare på lån under den sista dagen av övergångsfönstret. Och inför mötet med IFK Norrköping gick Elfsborgsförvärvet Deniz Hümmet direkt in i startelvan som anfallare, den finländske landslagsanfallaren Rasmus Karjalainen fick nöja sig med ett kortare inhopp medan Romain Gall från Malmö FF får vänta på sin ÖSK-debut på grund av skadeproblem.

Hümmet hade inte startat i allsvenskan under hela säsongen och fått lite speltid av Elfsborgstränaren Jimmy Thelin. Men på söndagskvällen klarade han alltså av sin ÖSK-debut som tremålsskytt och stor hjälte.

Det dröjde en knapp halvtimme – sen kom det fyra mål inom loppet av tio minuter.

Först presenterade sig Hümmet när han tryckte in bollen i halvöppet mål efter att den styrts via olycklige Norrköpingsförsvararen Linus Wahlqvist.

– Den touchar en försvarare, sen får jag bollen framför mig och stöter in den, säger Hümmet i pausen till Dplay.

Men sen slog Norrköping till två gånger om.

Först kvitterade Rasmus Lauritsen när han stötte in en retur förbi Oscar Jansson i Örebromålet. Och ett par minuter senare tog Norrköping ledningen när kapten Christoffer Nyman skickade in ett lågt skott bakom Jansson. Anfallaren Christoffer Nyman är nu uppe i delad skytteligaledning med sina nio fullträffar.

Sen bjöd glödhete Deniz Hümmet på ett vackert drömmål när han vände om och tryckte upp 2–2 stenhårt i krysset – otagbart för Isak Pettersson i Norrköpings mål.

– Bortre krysset är alltid ledigt, jag får en bra träff, säger han.

Efter en timme kunde sedan ÖSK-mittfältaren Nahir Besara sätta 3–2 från straffpunkten. Detta efter att domaren Fredrik Klitte menat att bollen träffat Eric Smiths hand – men tv-bilderna visade att bollen snarare tog i magen. Ganska omgående kunde sedan Norrköping på nytt kvittera när frie Pontus Almqvist rullade in 3–3.

I slutminuterna fick Deniz Hümmet sista ordet när han distinkt tryckte in slutresultatet 4–3 och det var Örebros andra nyförvärv Rasmus Karjalainen som stod för assisten.

– Otroligt skönt att sätta det sista målet. Jag är jätteglad att vara här och hjälpa Örebro att vinna fotbollsmatcher, säger Hümmet till Dplay.

Läs mer: Hammarby tappade poäng mot Kalmar