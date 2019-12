Salminen om att hans OS-klass försvinner: ”Jag vill kunna fortsätta med det jag älskar”

Efter bytet från starbåt till finnjolle 2012 kom Salminen sexa i OS i Rio 2016. Året efter vann han VM-guld i klassen, 2018 både VM-silver och ett EM-brons. Nu är siktet inställt på en OS-medalj i Tokyo.

– 2016 kände jag att jag inte var färdig med min OS-satsning i finnjolle. Fyra år en ganska kort period för att bli redo för ett OS i en ny klass. Nu har jag haft fyra år till på mig att kunna slipa på detaljerna och känner mig mycket mer redo. Det har mina resultat också visat, att jag kommit upp i den absoluta världstoppen.

2019 har dock inte blivit det år Salminen hoppades på även om det startade bra en seger i världscuppremiären i Miami. Efter det har han haft problem med både sjukdomar, skador och material. Bland annat bröt han masten på en av sina båtar.

VM i Australien som avslutades helgen före jul slutade med en 17:e plats. I EM i Aten kom han 25:a och inte heller i för-OS i japanska Enoshima i augusti var han i närheten av topplaceringarna.

Salminen har dock tidigare visat vilken kapacitet han har och när Sveriges olympiska kommitté i mitten av november presenterade den första listan över idrottare som tagits ut till OS 2020 fanns hans namn med. Att OS i Tokyo länge varit det mål han siktat mot är Max Salminen tydlig med.

– Jag har varit där flera gånger för att försöka förbereda mig så mycket som möjligt. 2017 blev det två turer till Japan, 2018 var jag där på ett testevent och så blev det en vända i år också.

– Japan har en ganska kort men intensiv sommar, sedan är kallt under vintern. Till skillnad mot i Rio, där man kunde träna under stora delar av året är det viktigt att vara i Japan under rätt period.

Knappt två veckor före OS-uttagningen fastställde internationella olympiska kommittén beslutet att ta bort finnjolle från OS-programmet, något som varit på gång sedan Internationella seglingsförbundets medlemsnationer röstade om frågan 2018. Istället blir havskappsegling och kite nya klasser i Frankrike 2024.

Max Salminen var med bland de första svenska idrottare som togs ut till OS i Tokyo 2020. Foto: Erik Simander/Bildbyrån

Max Salminen är tydlig med att han inte gillar förändringen.

– Man skulle gärna vilja göra så här stora val själv, vilken båt man ska segla och när man ska avsluta sin olympiska karriär. Men just nu så tänker jag bara på det här OS:et. sedan får vi se när det är skrivet i sten vilka båtar vi har att jobba med för att vara med 2024 innan jag gör valet vad jag ska segla i framtiden.

Vad är det som gör finnjolle så speciellt?

– Det är en svenskdesignad båt från 1947 som seglades första gången i Finland under OS 1952. Sverige har skördat stora framgångar i den här klassen i både VM och OS och den har fostrat så otroligt många stora namn inom seglingen, namn sedan blivit levande legender, bland andra Fredrik Lööf, det blir man varse om när man får hålla i VM:s vandringspokal med alla inskriptioner. Det är otroligt många namn på personer som för mig är idoler som står på den.

Max Salminen menar att en stor del av seglingens historia raderas ut när en klass som finnjolle försvinner från OS-programmet.

– Det tycker jag är så synd. Att man tar bort så mycket statistik i jakten på att hänga med i den senaste materialutvecklingen. Det är lite bokbål på historien.

– Man försöker modernisera seglingen och vara i takt med tiden, det är det som driver att båtar byts ut så ofta. Finnjollen har ändå släppt lite på tyglarna vad man får göra med materialet och det tycker jag gör att den håller sig i tiden även om det är en design från tiden då man seglade med träbåt, trämast och linnesegel. Idag är det kolfiber och kevlar, men det är fortfarande en finnjolle.

197 cm lång och 97 kilo tung har Max Salminen en kroppsbyggnad som passar för finnjolle, men inte många av de klasser som det kommer att tävlas i 2024.

Tycker du att det är tråkigt för seglingen att det blir mer blir mer strömlinjeformat, att det i allt fler klasser premieras att man är lättare?

– Det är många som har åsikter om det här. Jag är ju part i målet, men det jag vill är att kunna fortsätta med det jag gör och älskar.