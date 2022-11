Salming på plats i Toronto – hyllning planeras

Förra veckan blev det känt att Börje Salming planerade att med familjen åka till helgens Hockey Hall of Fame i Toronto där ceremonier för de nyinvalda svenskarna Henrik och Daniel Sedin samt Daniel Alfredsson ska hållas.

– Vi har sagt så här: För varje dag Börje ger tummen upp för att åka, då är hela familjen fast besluten att åka. Säger han dagen innan att han inte vill åka, då åker vi inte. Det är på den nivån vi ligger, sade Pia Salming till Expressen.

Sedan Salming insjuknade har hans tillstånd försämrats snabbt. 71-åringen kan inte längre prata och har svårt att både äta och gå.

Salming har ikonstatus i Toronto efter sina 16 säsonger i klubben och planen är att han ska hyllas rejält i helgen. Toronto spelar på hemmaplan både fredag och lördag, mot Pittsburgh respektive Vancouver.

Till Expressen sade Torontos klubbordförande Brendan Shanahan att klubben hoppas göra något specifikt för Salming under lördagsmatchen. Under fredagsmatchen kommer man att jobba tillsammans med Hockey Hall of Fame då bland annat spelarna som har valts in ska introduceras. Hur mycket Salming kan och orkar vara med på är upp till Salming själv, säger Shanahan.

Hall of Fame-helgen i Toronto håller på från fredag till måndag. Under söndagen är det en legendarmatch där Mats Sundin frontar ena laget, Team Sundin, som spelar mot Team Lindros, ledd av tidigare storspelaren Eric Lindros.

På måndagen är det den stora Hall of Fame-galan.