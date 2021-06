Sankt Petersburg Putins pr-arena under EM

– Det är symboliskt viktigt att just Sankt Petersburg fick EM. Petersburg har ju varit imperiets huvudstad och tävlar fortfarande mot Moskva. Och fotbollen har blivit ett varumärke för staden tack vare Gazproms satsningar, säger ryska sportjournalisten och dokumentärfilmaren Kirill Nabutov.

För den politiskt alltmer isolerade Putinregimen är EM en viktig plattform. Det är ingen slump att de sju EM-matcherna i Ryssland spelas i hans hemstad, i stället för i huvudstaden Moskva. Under de senaste åren har det statliga gasbolaget Gazprom – världens största gasbolag – formligen hällt in pengar för att göra Sankt Petersburg till Rysslands fotbollshuvudstad.

Centrum för EM är den nybyggda stadion Gazprom Arena vid Finska vikens strand. Det är petersburglaget Zenits hemmaarena, ett gigantiskt bygge i form av ett flygande tefat som kostade sju gånger mer än planerat och har blivit en symbol för Putinregimens korruption. Gazprom stod för större delen av kalaset och är också huvudfinansiär för Zenit, regerande mästare i den ryska fotbollsligan.

– Så länge Gazprom fortsätter att finansiera Zenit kommer de att vara det bästa laget i Ryssland. Det är helt enkelt en fråga om pengar, konstaterar Nabutov lakoniskt.

Sankt Petersburg har blivit en slags huvudstad för rysk fotboll. Det beror på att Gazprom satsar så hårt på petersburglaget Zenit, konstaterar Kirill Nabutov, sportjournalist i Sankt Petersburg. Foto: Privat

Stämningen i den så kallade ”norra huvudstaden” är långt ifrån den karnevalsatmosfär som präglade fotbolls-VM i Moskva 2018. I stadens centrum är det inte mycket som syns av EM. Irritationen är däremot stor kring att ett centralt kvarter som omgärdar sevärdheten ”Kyrkan på blodet” har spärrats av för att utgöra ”fanzone.”

På grund av coronabegränsningar kommer stadion i Sankt Petersburg att använda bara hälften av sin kapacitet. Det betyder högst cirka 30.000 åskådare.

I praktiken blir åskådarantalet sannolikt betydligt lägre. Ryssland har visserligen avskaffat visumkrav för dem som har matchbiljetter, men förbindelserna till Sankt Petersburg är betydligt färre än normalt på grund av pandemin. Inför EM ville Ryssland tillfälligt öppna upp den sedan ett år stängda tågförbindelsen mellan Helsingfors och Sankt Petersburg. Till arrangörernas besvikelse sade Finland nej. Orsaken är den höga smittonivån i Ryssland.

Vid sevärdheten "Kyrkan på blodet" har EM:s fanzone byggts upp. Foto: Olga Matseva/AFP Foto: Olga Maltseva/AFP

Att just Sankt Petersburg fick matcher som skulle spelats i Bilbao och Dublin av pandemiskäl är ett på många sätt ifrågasatt beslut. Den tredje vågen har drabbat Ryssland hårt och vaccineringen mot corona framskrider i snigelfart. Bara knappt tolv procent av den ryska befolkningen är vaccinerad, trots att Ryssland tillverkar två egna vacciner och ett tredje är på väg. Just nu är Sankt Petersburg på andra plats i den ryska smittostatistiken efter Moskva. Förra veckan höll staden sitt traditionella Ekonomiska forum, och under den tiden slutade hälsovårdsmyndigheterna publicera statistik över antalet coronafall.

Nu har det visat sig att smittonivån i Ryssland stiger igen. Enligt de senaste siffrorna hade Ryssland den 9 juni för första gången på nästan tre månader över 10.000 nya coronasmittade.

Lördag 12 juni möter Belgien-Ryssland i Sankt Petersburg. Därefter väntar ytterligare sex EM-matcher i den ryska staden. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

För statsledningen är det viktigt att ryska fotbollslandslaget lyckas i det här mästerskapet. De måste i så fall spela på höjden av sin förmåga. Landslaget är känt framför allt för sin ojämnhet – förmågan att överraskande uträtta storverk men också att när som helst skämma ut sig. Inför hemma-VM 2018 var laget utskällt av båda pressen och fansen. Men efter att man lyckades ta sig vidare från gruppspelet till kvartsfinal (där det blev förlust mot Uruguay) blev de hjältar.

Det är oklart om laget ska klara av att upprepa bedriften. I år är både de ryska fansen och pressen mer berömmande. Det har fått vissa sportjournalister att varna för överdriven optimism.

”I VM 2018 såg vi att landslaget spelar bäst när de är tvungna att överträffa sig själv och slåss. Det är inte säkert att den lugna atmosfären som omger dem just nu gör dem tillräckligt arga för att vinna”, skriver Jevgenij Markov på championat.com.

Ryssland inleder EM på lördagen med en match mot Belgien, på förhand sett ett av EM:s starkaste lag. Chanserna att ens ta poäng mot Belgien är inte stora. De flesta ryska bedömare är överens om att man har en liten chans att bli grupptvåa. Det förutsätter dock att man slår Danmark – vilket kommer att bli svårt. Matchen spelas i Köpenhamn, Danmark har inte bara det bättre laget utan spelar dessutom på hemmaplan.

Finland, som debuterar i EM, har det på papperet svagaste laget i gruppen. Normalt sett borde Ryssland vinna. Samtidigt är de finländska spelarna oerhört motiverade och ser det som en fördel att slå ur underläge.

Artiom Dzjuba och hans lagkamrater har laddat upp inför EM på träningsanläggningen Novogorsk utanför Moskva. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Den ryska anfallsstrategin bygger på stora starka anfallare som Artiom Dzjuba, Aleksandr Sobolev och Anton Zabolotnyj. Däremot har den tekniskt begåvade anfallaren Fjodor Smolov inte ens fått en plats i laget. Landslagets tränare Stanislav Tjertjesov säger att det handlar om både strategi och om att Smolov har varit skadad och ”inte imponerat” under de senaste matcherna.

Lyckas inte Tjertjesovs taktik finns ingen plan B.

Fakta. Fotbolls-EM i Sankt Petersburg På lördag inleds fotbolls-EM i Sankt Petersburg med Ryssland-Belgien. I Sankt Petersburg spelas sju matcher i två grupper. Länderna som spelar är Ryssland, Sverige, Finland, Polen, Slovakien och Belgien. Matcherna i Sankt Petersburg är fler än planerat. Det beror på att matcher som skulle ha spelats i Bilbao och Dublin flyttades på grund av covid-pandemin. EM-matcherna i Sankt Petersburg

12/6 21.00: Belgien-Ryssland, Grupp B

14/6 18.00: Polen-Slovakien, Grupp E

16/6 15.00: Finland-Ryssland, Grupp B

18/6 15.00: Sverige-Slovakien, Grupp E

21/6 21.00: Finland-Belgien, Grupp B

23/6 18.00: Sverige-Polen, Grupp E

2/7 18.00: Kvartsfinal Visa mer

Grafik: Spelschema, arenor och grupper i fotbolls-EM