Säsongen över – de kan lämna Djurgården

När Djurgården summerade den av corona upphackade grundserien befann de sig på en föga smickrande tiondeplats, främst efter att ha vacklat under våren och blanda annat slagit rekord i antalet hemmamatcher i rad utan seger,.

Truppen som tippades på övre halvan av tabellen drabbades visserligen av skador på den viktiga lagkaptenen Jacob Josefson, backen Marcus Högström och succéjuniorerna William Eklund och Alexander Holtz, men har inte heller när truppen varit hel motsvarat förväntningarna.

Tränaren Robert Ohlsson har redan meddelat att säsongen blir den sista i klubben, och inför nästa säsong elva spelares kontrakt ut. Lägg till att två ur årets trupp tagits in på lån och det blir tydligt att klubben har en svår uppgift framför sig.

Publikfavoriten och det 33-åriga hockeyenigmat Dick Axelsson har varit öppen med att han inte erbjudits en förlängning, den assisterande lagkaptenen Henrik Eriksson, trogen klubben sedan 2012, lämnar efter säsongen.

Den 33-åriga amerikanen och tvåfaldiga SM-guldvinnaren Rhett Rhakshani kom till laget sent under säsongen på ett korttidskontrakt och bidrog med nödvändigt målskytte när slutspelsplatsen höll på att rinna laget ur händerna, men väntas inte förlänga. Den jämnåriga landsmannen Ryan Stoa var bara inlånad under säsongen.

De två ovannämnda spelarna bidrog med viktiga poäng men lade också till år på truppens relativt höga snittålder på 28,16 år, bara slagen av Oskarshamn. Inför nästa säsong riskerar unga spelare som Alexander Holtz, draftad som nummer åtta av New Jersey Devils, och Albin Grewe att förloras om de tar klivet till Nordamerika. Superlöftet William Eklund väntas gå högt i den kommande draften och klubben får hoppas att det NHL-lag som väljer den kvicke forwarden vill se honom spela seniorhockey i Sverige ett år till.

Med 13 platser att fylla i truppen, en huvudtränarroll att ersätta och en coronasäsong med minskade intäkter i bagaget har sportchefen Joakim Eriksson en svårmanövrerad sommar framför sig.