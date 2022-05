Sävehof i förarsätet i SM-finalen

Lagen hade inför den tredje finalmatchen tagit varsin seger på bortaplan. Skuru tog hem den första matchen med två måls marginal, medan en katastrofal första halvlek för Nacka-laget i den andra bäddade för en fyramålsseger för Sävehof.

Skurus spel kantades av tekniska fel och bortslarvade bollar och trots att man till slut lyckades få ihop spelet fick man jaga hela den första halvleken och gick till halvtidsvilan med ett tremålsunderläge.

– Mycket skit och mycket tekniska. En ganska dålig start men vi kommer tillbaka in i det. Det är bara att fortsätta och få bort all skit, sade Daniela de Jong i halvtid till C More.

För Sävehof tycktes det mesta stämma, man kunde straffa Skruru vid varje försvarsmiss.

– Det känns som att vi får fart på spelet och att vi får många kontringar, konstaterade Thea Blomst.

Den andra halvleken bjöd på mer Sävehof-dominans. Partille-laget fick stopp på det mesta från Skuru, inklusive årets poängdrottning Alexandra Bjärrenholt, och frustrationen växte i det grönklädda lägret.

Frustrationen märktes även på bänken. De bägge tränarna såg ut att utbyta några ord varpå Skurutränaren Magnus Oscarsson Söder protesterade mot en delegat och visades ut i två minuter. Ett beslut som fick Skuru-bänken att protestera ljudligt.

Vid varje mål efter tränarens utvisning kunde publiken se Skuruspelarna jubla mot Rasmus Overby på Sävehof-bänken.

Irritationen tycktes inte heller ha lagt sig när Skuru en stund senare tog timeout.

– Det är inte samma regler där som det är för oss. Vi får bara köpa det, kunde Oscarsson Söder höras säga till sina spelare.

Sävehof kunde till slut ta hem matchen med 36–32 och leder nu finalserien med 2–1 i bäst av fem.