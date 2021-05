Sävehof svenska mästare i handboll – blev obesegrade i slutspelet

Sävehofs herrar är svenska mästare i handboll.

Partillelaget besegrade Skövde med 30–27 i den tredje SM-finalen.

Därmed säkrade de klubbens sjunde guld på herrsidan.

– Jag kan inte ta in det, det är för mycket. Det är så jäkla fint. Från början har vi bara krigat tillsammans som en familj, sade mittsexan Christoffer Brännberger till C More efter segern.