Schack på schemat gör eleverna bättre i matematik

Vid en första anblick ser klassrummet ut som vilket mellanstadieklassrum som helst. På stolarna hänger ryggsäckar i alla möjliga färger, på väggarna sitter lappar om skolans värdegrund och längst fram står en lärare och undervisar framför tavlan. Kollar man däremot en extra gång så ser man att detta klassrum sticker ut. Lådorna är markerade med ”extrapjäser schack” och ”schackklockor”, på schemat står det ”schackteori” och läraren lär ut termer som ”gaffel” och ”avdragare”.

Essingeskolan i Stockholm införde schackspel som ämne för 13 år sedan.

– 2010 hade Sveriges schackförbund en ny grej, att de började ha utbildningar för pedagoger. Då gick jag alla tre och började känna att jag fick verktyg för hur jag skulle jobba med eleverna, säger Essingeskolans schack-pionjär Maria Helle.

Men Marias väg in i schacket började redan två år tidigare när hennes fjärdeklass ville vara med i den nationella tävlingen Schackfyran.

– Då visste jag inte alls vad det var för tävling och jag själv kunde inte spela schack. Men jag tänkte ”vi testar”. Första åren gick det inte jättebra i tävlingarna, men jag märkte att eleverna tyckte det var roligt.

Maria Helle känner själv att hennes pedagogik utvecklats mycket inom schack genom åren. Foto: Filip Powidzki Casserblad

Med tiden har verksamheten utvecklats på skolan och i dag har samtliga klasser lektioner i schack.

– I början hade vi bara det på mellanstadiet, men nu har vi sedan kanske tre år tillbaka det ända från förskoleklass.

Hur lär man 6-åringar spela schack?

– Med de yngsta jobbar vi väldigt mycket med något som heter Minigames, berättar Maria samtidigt som hon hämtar en lärobok.

– Det första de stöter på är att de bara spelar med bönder och så vinner den som kommer först över till andra sidan, i nästa steg lägger man till kungen, och på så vis trappar man upp det, förklarar Maria medan hon bläddrar och visar i boken.

Handlar ju inte bara om schack utan om att överbrygga generationsklyftorna.

Under åren har Maria samlat på sig en rad olika verktyg och läromedel. Allt från böcker till schacktärningar. Hon nämner även flera tävlingar och projekt som skolan varit med i.

– Jag brukar försöka hoppa på alla nya grejer. Just nu är vi exempelvis med i ett projekt som heter ”Vi spelar ihop”. Det går ut på att eleverna spelar mot sina far- och morföräldrar. Det handlar ju inte bara om schack utan om att överbrygga generationsklyftorna.

Listan på fördelar med att ha schack i skolan är lång enligt Maria.

– Det allra bästa är nog att eleverna inte ens tänker på att det är lektion, men sen är det ju framför allt vinsterna i matematik.

Internationella studier har gjorts om schack och spelandets inverkan på inlärning. Flera forskare drar slutsatsen att schack förbättrar de akademiska prestationerna överlag och inom matematik specifikt. Och resultaten antyder att det hänger ihop med förbättrad problemlösningsförmåga.

Andra forskare hävdar att de sambanden inte går att härleda, utan att schackspelande gör dig bättre på schack och inget annat. Anledningen till att lärare, som på Essingeskolan, ser en högre måluppfyllnad i ämnet matematik, skulle i stället kunna vara att schack är roligt. Elever som är glada och motiverade presterar generellt bättre i skolan.

Melanie Hamzo och Ebba Rosenholm möter Vidar Haglund och Elmer Krantz i schack två mot två. Foto: Filip Powidzki Casserblad

Femteklassarna Ebba Rosenholm, Elmer Krantz, Melanie Hamzo och Vidar Haglund håller alla med om att schackspelandet gjort dem bättre i matte.

– Det känns som man kan komma på saker lättare, säger Elmer.

Förra våren kom de trea i Schackfyran av totalt 1 400 deltagande barn. Nu tränar de för fullt för att även ta sig långt i årets tävling – Schack56an. Där tävlar årskurs fem och sex i samma turnering.

Känner man sig smart när man vinner en match?

– Ja, jag tycker verkligen det, säger Ebba fort.

Men allt handlar inte om att vinna tävlingar.

– Man känner sig smart men man vill vara snäll. Även fast man vinner vill man tacka för sig och säga ”bra match”, säger Elmer som har personlig erfarenhet av att förlora mot personer som inte varit så trevliga.

Just det sportsliga uppträdandet under tävlingar är också något som Maria menar att schacken hjälper eleverna att öva på. För bortsett från de direkta individuella effekterna som spelet ger barnen och deras problemlösningsförmåga så finns det även många sociala fördelar. Maria förklarar att de har nyanlända i ganska många klasser just nu, framför allt från Ryssland och Ukraina.

– Just nu har vi en ny tjej i klassen, som inte kan så mycket svenska, men hon har spelat schack i sitt hemland, säger Maria och pekar på en flicka längst bak i klassrummet.

– Och då kan man ju mötas i spelet.

Melanie Hamzo och Ebba Rosenholm har båda spelat schack sedan förskoleklass. Foto: Filip Powidzki Casserblad

Tillbaka till eleverna runt schackbrädet och där tjejerna just nu har ett övertag mot killarna i matchen.

– Det bäst med schack skulle jag säga är att alla kan spela. Det handlar inte om ålder eller nationalitet, säger Elmer.

– Jag håller med, säger Vidar.

– Man kan spela med vem som helst.

I dag har alla lärare på Essingeskolan grundläggande utbildning i schack från Sveriges schackförbund och Maria tycker fler svenska skolor borde ta efter. Hennes främsta tips till andra lärare som blir inspirerade är att ta hjälp av de saker som finns.

– Det kan vara svårt att lära ut om man själv som lärare känner att man inte kan något. Men om man då tar hjälp av filmer och böcker så kan man lyckas ganska långt ändå.

Hon berättar att hon personligen inte hinner spela så mycket och faktiskt aldrig mött någon elev.

Hur tror du det hade gått?

– Jag tror att jag hade vunnit de flesta matcher, säger hon innan hon tillägger:

– Men det finns nog några som skulle slå mig.

Ebba Rosenholm, Melanie Hamzo, Elmer Krantz och Vidar Haglund är alla glada över att ha schack i skolan. Foto: Filip Powidzki Casserblad

Fakta. Essingesskolans schackframgångar 2022 Schackfyran: 4D på tredjeplats. Individuell tävling Schackfyran: 8:a och 11:a. Schack56an: 5D och 5E delad förstaplats, 6E på tredjeplats. Individuell tävling Schack56an: 1:a, 2:a, 4:a och 9:a. Skollags-SM för mellanstadieelever: Fjärdeplats. Yes2Chess (digital tävling): 6E på andraplats. Visa mer Visa mindre

