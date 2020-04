Sebastian Coe i DN-intervju: ”Friidrotten kommer att gå stärkt ur krisen”

Coronakrisen har liksom många andra britter tvingat Sebastian Coe att stanna inomhus. På långfredagen gav friidrottsbasen en videointervju med sex europeiska journalister från hemmet i London, där han kommenterade besluten att flytta OS och friidrotts-VM, risken med färre dopningstester under krisen och problematiken kring Nikes nya supersko.

Coe tillbakavisade också kritiken från Svenska friidrottsförbundet kring beslutet att friidrottens kvalificering för OS i Tokyo 2022 ska pausas och inledas först den 1 december. Sveriges Television avslöjade i torsdags att Sverige är på väg att skicka ett brev till World Athletics där man föreslår att kvalperioden inleds tidigare.

Coe tror inte att det blir aktuellt och säger att rättviseaspekten stod i förgrunden när man sköt fram första kvaldagen till i vinter.

– Det här är ingen perfekt lösning, för vi lever inte i en perfekt värld. Men även om det finns aktiva som kan tävla snart måste vi inse att det finns andra som det kan dröja länge innan de ens kan sätta foten utanför dörren, ändå mindre resa runt och tävla. Det måste finnas ett mått av rättvisa här, säger Coe.

Diskuskastaren Simon Pettersson klarade kvalgränsen i fredagens säsongsdebut i Växjö med ett kast på 66,93, personlig rekord, men måste vänta på att få OS-klartecken. Maratonlöparen David Nilsson är en av de aktiva som riktat kritik mot beslutet. Coe förklarar att man i hög grad försökt väga in de aktivas önskemål.

– Jag har pratat med många aktiva och de aktivas råd har kommit med en stark rekommendation till vår styrelse. Jag inser att vi inte kan vara alla till lags, men för oss handlade det här om att skapa en struktur för förbund, aktiva, tränare och tävlingsarrangörer att förhålla sig till. Det finns något viktigt att tänka på här och det är den allmänna känslan och den är i det här fallet viktigare än idrotten. Jag vet att det är svårt att acceptera, men för tillfället måste idrotten sätta sig i baksätet.

Apropå svåra beslut förklarar mannen som var chef för OS i London 2012 att han inte skulle vilja vara i de japanska OS-arrangörernas kläder just nu och säger att det är svårt att sätta sig in i den gigantiska och kostnadskrävande operation som det innebär att flytta OS ett år framåt. Han berättar att det fanns idrotter som förespråkade ett OS under våren, men att detta var en omöjlighet för friidrotten, som nu flyttat fram VM i Eugene ett år, till 15–24 juli 2022, vilket ger tre stora mästerskap samma sommar: VM, EM och Samväldesspelen.

– Det är ju egentligen helt oförenligt, men vi var tvungna att hitta en lösning och att hitta ett datum för VM var vår utgångspunkt, säger Coe och gläds åt att friidrotten från 2021 kommer att ha fem raka somrar med globala mästerskap.

Sebastian Coe på videolänk med DN. Foto: Jens Littorin

Både världen och idrotten ställs nu inför utmaningar av sällan skådat slag. Coe är medveten om att många aktiva inte bara tappar tävlingstillfällen utan också möjligheten att tjäna pengar, liksom att förbund och arrangörer riskerar att skadas ekonomiskt. World Athletics har permitterat drygt hälften av sina anställda på kansliet i Monaco. Coe är också medveten om att det internationella antidopningsarbetet riskerar att skadas när krisen gör att färre tester kan utföras.

Är du rädd för att det finns idrottare som kommer att utnyttja detta?

– Det är självklart att de restriktioner som den här pandemin för med sig har skapat utmaningar, men de som tror att det här ger en antidopningsfri zon och är beredda att göra någonting dumt uppmanar jag att tänka en gång till. Testning pågår och att bara titta på antal tester är väldigt gammeldags. Vi övervakar det här hela tiden, bland annat genom underrättelseinformation och genom blodpasset.

På senare tid har Sverige drabbats av flera dopningsfall bland kända friidrottare, till exempel europamästaren i terräng, Robel Fsiha. I samtliga fall handlar det om idrottare som kommit till Sverige från andra länder och kulturer, bland annat när det gäller dopning. Är nationalitetsbyte ett problem i det här sammanhanget som ni identifierat?

– Ja, uppgiften för Athletics Integrity Unit (AIU), som är ett oberoende organ, är inte bara att ha system för att utrota fusket, det handlar också om att identifiera kulturella skillnader och visa tränare att det går att ta en elvaåring från en viss miljö till en OS-tävling vid 22 och att göra det utan fusk. Det här att idrottare rör sig mellan nationer är något som jag adresserade tidigt när jag blev ordförande. Jag kände att vi höll på att tappa trovärdighet. Jag tycker att vi fått en bättre struktur kring dessa frågor och samtidigt måste vi inse att det finns kulturella skillnader och till exempel språksvårigheter kring antidopningsprogram som vi och nationsförbunden måste fortsätta att arbeta med.

Bauhausgalan i Stockholm i maj har liksom flera andra Diamond Leaguetävlingar redan ställts in. Hur ser du på säsongen i stort för era prestigetävlingar?

– Det går inte att säga i dag när vi kommer att komma igång, men Diamond League står tveklöst inför stora utmaningar. Nu gäller det att skapa ett klimat där alla känner sig delaktiga och att alla, när vi väl kommer igång, kan arbeta på full kapacitet och att vi inte bara fokuserar på de tävlingar som kan genomföras.

Skulle man kunna tänka sig tävlingar utan publik?

– Vi har ingen policy kring det, men nej, personligen vill jag inte se det och jag tror inte att friidrottarna vill det heller.

Den nya superskon från Nike har inte bara gett nya rekord utan också blivit föremål för debatt. Yannick Tregaro, tränare för Thobias Montler, tycker att skon borde förbjudas och att världsrekorden som slagit med den ska strykas. Ser du en risk att den nya tekniken skapar orättvisa förutsättningar, om alla inte har tillgång till den?

– Visst, det finns balans att hålla sig till mellan teknisk utveckling som skapar intresse för sporten men som gör det utan att strida mot våra regler när det gäller ”mekanisk fördel”. Vi genomför nu ett arbete för att utreda det här. Målet är inte att hämma utveckling, för den moderna världen bygger på det, utan det handlar om en rättvis balans.

Ser du en risk att betydelsen av ett världsrekord urholkas?

– Precis, ett världsrekord är något väldigt sällsynt. Sedan jag hade världsrekordet på 800 meter (1979–81) har det bara slagits sex gånger (Wilson Kipketer och David Rudisha). Samtidigt finns det sporter där man slår världsrekord tre gånger samma dag. Så vi vill inte ha så mycket teknisk utveckling att sällsyntheten av de här världsrekorden försvinner. Innovation, kodifiering och balans mellan dessa två, det är vad vi eftersträvar.

Du har sagt att fysisk inaktivitet är den stora utmaningen som politiker världen över måste tackla. Nu är det många människor som tvingas sitta hemma. Vilka konsekvenser tror du att den här pandemin kommer att få för idrotten i det här perspektivet?

– När du tar bort sporten ur samhället skapas ett stort hål. Jag saknar att kunna se friidrott, jag saknar Champions League, rugby och inledningen av tenniscirkusen på tv. Krisen har gjort att många människor världen runt inte ens kan gå utanför dörren. Samtidigt har jag uppmuntrats av alla de kreativa lösningar som våra idrottare skapat för att röra på sig i hemmet eller trädgården. Jag ser också många som samlar ihop pengar i välgörenhetssyfte genom olika idrottsinitiativ. På det hela tror jag att idrott kommer att spela en mycket stor roll för hur vi återhämtar oss från den här perioden av inlåsning. Jag hoppas att idrotten kan gå i bräschen för en ny, ljus framtid och det här är ett bra tillfälle att få fler regeringar att förstå vikten av en frisk och kry befolkning för att vi ska kunna stå emot utmaningar som den här.

Hur tror du att den här krisen kommer att påverka friidrotten?

– Det kanske inte ser så ut just nu när våra idrottare och förbund står inför större utmaningar än de någonsin kommer att göra, men vår sport kommer att gå stärkt ur det här. Det här är inte rätt tillfälle och säga att vi ska återgå till det normala. Jag vill inte det, för det normala är för konservativt. I alla delar av samhället sitter organisationer nu och funderar på hur man ska komma ut bättre rustade. Det här har varit en väckarklocka för oss alla.