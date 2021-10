Sebastian Söderberg delad tvåa på Europatouren

31-åringen, som tidigare tagit en seger på Europatouren (2019), är tillsammans med tre andra spelare ett slag bakom Romain Langasque inför helgens två avslutande rundor.

Fransmannen leder tävlingen på totalt fyra under par efter två 69-ronder. Söderberg är totalt tre under efter 70 slag på torsdagen och 69 slag under fredagen.