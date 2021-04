Seglingen stoppad trots gigantiska avstånd: ”Finns ingen logik”

Förra veckan kom regeringen med beskedet att coronarestriktionerna ligger kvar och att det inte kommer bli några lättnader förrän tidigast den 17 maj.

För segelsporten gör detta varken från eller till så länge det råder tävlingsförbud för breddidrotten. Icke desto mindre är förhoppningarna stora om att det snart ska tillåtas större mängder än åtta personer som alltjämt är det högst tillåtna antalet vid offentliga tillställningar.

– Vi som är utomhusidrotter, har stora utrymmen och kan vara utspridda borde få genomföra våra aktiviteter och även tävlingar för barn och ungdomar, säger Stefan Rahm.

Restriktionerna är trubbiga, konstaterar Riksidrottsförbundet (RF) i ett pressmeddelande där ordförande Björn Eriksson kallar regeringens budskap för ”ett dystert besked”.

För idrotter som bedrivs över stora ytor som på vägar, vatten och i skog gäller max åtta deltagare. Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på olika typer av idrottsverksamheter trots att de ställs inför skilda utmaningar beträffande smittskydd.

– Här behöver regeringen se över möjligheter att kunna göra olika för att få mer träffsäkerhet och inte begränsa idrott och rörelse i onödan, säger Björn Eriksson.

På KSSS (Kungliga svenska segelsällskapet) är klubbdirektören Stefan Rahm ödmjuk inför situationen och säger sig ha förståelse för att alla idrotter inte kan få egna anpassade direktiv. Samtidigt tycker han att det finns en påtaglig brist på logik.

– När det gäller vår idrott blir det kilometer – enormt stora avstånd – mellan båtarna. Då tycker jag det är helt fel att att man ska behöva reglera antalet personer och sätta ett tak. Det ska vara avståndet mellan personerna som räknas.

Han återger hur det såg ut förra sommaren då som mest 50 personer fick vistas i sammankomster.

– Det har blivit lite löjligt när vi har varit utomhus, haft optimistjollar och max fått vara 50 stycken. Hade vi varit hundra på vårt minsta regattaområde, Baggensfjärden (med en yta på 14,4 kvadratkilometer), så är det över 20 fotbollsplaner per båt. Det är så gigantiska avstånd, man tycker att det borde få vara lite mer sunt förnuft som styr i slutändan.

När det väl blir tillåtet att arrangera tävlingar igen tror Stefan Rahm att det kommer vara fler än åtta som får delta, men oavsett vilket maxtal som gäller blir det svårt att tillämpa direktiven när de inte är anpassade efter en viss typ av idrott.

– Det finns egentligen inga regler för hur idrotten ska bedrivas om tävlingsförbudet skulle släppas. Hur ska man resonera då? Ska det vara åtta personer per båt eller åtta totalt?

Har ni framfört er kritik och era frågeställningar?

– Via Svenska seglarförbundet har vi framfört den synpunkten. Vi hoppades på tydliga direktiv från Folkhälsomyndigheten via RF och via Seglarförbundet. Jag förstår att tajmingen är svår för FHM, att när smittspridningen stiger så vill man inte kommunicera vad som händer om en månad. Det är kanske svårt men jag hoppas att de tänker att de måste släppa på det här, och det kraftigt.

Pandemin verkar dock inte ha fått människor att tappa suget för att segla. Tvärtom är det fler än någonsin som visar intresse och vill delta i Gotland runt som arrangeras av KSSS varje år. Kvoten på 200 båtar fylldes direkt när platserna släpptes i december och ytterligare 110 står i kö för att delta.

– Det är ett rekord i modern tid, säger Stefan Rahm.

Seglingsklassikern, som förutom under andra världskriget och förra sommaren har arrangerats varje år sedan 1937, kommer att genomföras på ett eller annat sätt, försäkrar Rahm och påtalar att det i värsta fall kommer bli individuella starter och en lösning som påminner om ”Vasaåket”, som ersatte motionärsklassen i årets Vasalopp.

– Vi hittar möjliga vägar framåt, det måste vi göra. Vi pratar folkhälsa i olika perspektiv och jag tror det är superviktigt att folk får ha roligt och röra på sig, annars kommer vi deppa ihop helt och hållet.

Hur går ni runt ekonomiskt?

– Vi är världens största årligen återkommande havskappsegling och vi bygger mycket av vår ungdomsverksamhet på intäkter från evenemang, att folk samlas och genomför olika aktiviteter. Vi har inte något tv-avtal som fotbollen eller hockeyn, säger Stefan Rahm.

– Jag tror vi kommer överleva detta, det kommer vi absolut göra. Det är bara tråkigt att det inte blir någon logik i det här. Att det inte är något sunt förnuft.

