Selmanis Varberg krossade Helsingborg

När Varbergs Bois klev ut på Olympias gräs för den första allsvenska matchen i klubbens historia gjorde de det med Astrit Selmani som nyutnämnd lagkapten. Anfallaren som gjorde succé i superettan förra säsongen, men så sent som 2017 beskrevs som för dåligt tränad för division 1, visade på måndagskvällen att steget upp till allsvenskan inte varit för stort.

Under en trevande inledning på ett soligt Olympia, där det favorittippade Helsingborgs IF med tränaren Olof Mellberg på sidlinjen försökte spela sig igenom Varbergs intensiva presspel utan framgång, var det just Selmani som syntes.

Vid flera tillfällen lyckades han skrapa fram halvlägen genom att pressa Helsingborgs backar som spelat med farligt små marginaler. Och när han i den 33:e minuten tog emot en boll utanför straffområdet, med ryggen mot målet, tog det bara en snabb vändning och ett hårt vänsterskott innan Varbergs första allsvenska mål var ett faktum.

I halvtidsvilan var Dplays expertkommentator Stefan Ishizaki kritisk till Helsingborgs spel som han ansåg var för omständigt och energilöst. Olof Mellberg var inte heller han nöjd med första halvlek och konstaterade att Helsingborg behövde förbättra allt ifrån passningstempo till närkampspelet om de skulle hota nykomlingen i andra halvlek.

Men så blev det inte. Istället fortsatte Astrot Selmani och hans Varberg att slita stora hål i hemmalagets försvar. Vid en snabb omställning i den 51:a minuten rusade Selmani förbi Helsingborgs högerback och revs ner i straffområdet. Han förvaltade själv straffen till 2-0, och innan matchen var över hade en spelat fram Gustaf Norlin som med ett distinkt vänsterskott begravde hemmalaget med sitt 3-0-mål.

– Vi kom hit för att ta tre poäng. Vi njuter. De gjorde det lätt för oss. Vi spelar som ett lag och tror på vår sak, vi är bättre på varje position i dag, säger Astrit Selmani till Dplay.

Vid slutsignalen intervjuades Helsingborgs tränare Olof Mellberg i Dplay efter det kommentatorerna beskrivit som en mardrömsmatch.

– Det var kämpigt i dag helt klart. Det märktes att vi inte spelat en tävlingsmatch på länge. Överlag en svag insats från oss, sade en sammanbiten Mellberg.

För Varbergs Bois och klubbchefen Dan Skogman är prestationen ett kvitto på att klubben hör hemma i högsta serien.

– Det känns fantastiskt. Vi är såklart jättenöjda, vi hade som målsättning att ta en poäng i dag, att vinna och att göra det så övertygande och utan att släppa till en målchans visar att vi åtminstone i dag är ett bra allsvenskt lag, säger han till DN medan lagbussen rullar tillbaks mot Halland.

Segern innebär att den allsvenska debutanten leder serien efter första omgången, och visar att den nyblivna lagkaptenen kan göra mål även i Sveriges högsta serie.

