Sent avgörande gav Frölundas första seger

Matcherna mellan Frölunda och Skellefteå har bjudit på många hockeyfester genom åren. Detta var ingen sådan.

Men spänningen höll i sig i det längsta.

Även om nollan stod sig länge saknades inte målchanser. De vassaste stod två av lagens nyförvärv för i den andra perioden.

Linus Carlsson har tagit steget från BIK Karlskoga och Hockeyallsvenskan till Skellefteå och blev mitt i mittenperioden frispelad av Rickard Hugg. Ensam med den debuterande Frölundamålvakten Matt Tomkins valde han att sätta klubban mellan benen – innan han sköt utanför.

– Synd att den inte gick in. Man har alltid i bakhuvudet att göra så där när man kommer in från kanten, säger Skellefteåforwarden till C More.

I Frölunda har Ryan Lasch nu påbörjat sin tredje sejour. Än har det inte blivit något mål från den målfarlige amerikanens klubba men nära var det två gånger om i mittenperioden.

Frispelad av Mats Rosseli Olsen sköt han så att hemmamålvakten Gustaf Lindvall kunde rädda med ena benskyddet. I momentet efteråt fick Lasch en ny chans men med halva målet öppet sköt han i utsidan av målet från liten vinkel.

– I första läget visste jag inte att jag var så ensam. Jag trodde backen var närmare, säger Frölundas kanske största kelgris det senaste decenniet. Den kärleken är besvarad.

– Det är toppen att vara tillbaka. Jag gillar staden och fansen så mycket, säger Lasch till C More.

I premiären mot Brynäs föll Frölunda ihop som ett korthus efter att ha tagit ledningen med 2–0. Särskilt mycket bättre fungerade inte spelet den här gången heller tyckte Ryan Lasch:

– Vi är bedrövliga med pucken. Måste få till ett bättre passningsspel om vi ska kunna ta det här, sade han i paus.

Och han fick som han ville.

Två minuter in i slutrundan kom så målet som avgjorde matchen när Jakob Nilsson, ny i laget från Färjestad, snodde pucken från en Skellefteåback som tappat balansen och kunde snärta in ledningsmålet som kom att avgöra matchen.

– Skönt med tre poäng. Vi har pratat i veckan om att vi ska jobba från insidan och ut, det tycker jag att vi gjorde, säger Jacob Nilsson till C More.