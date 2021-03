Sent poängtapp för Brynäs borta mot Örebro

Alla poäng är viktiga i SHL:s stenhårda bottenstrid.

Brynäs, som ligger näst sist i SHL, var länge illa ute borta mot Örebro. Mål av Robert Leino och Robin Kovacs gjorde att Örebro ledde med 2–0 efter drygt tolv minuters spel.

Det resultatet stod sig länge och väl. Fram till dess att kvarten återstod av tredje perioden.

Då reducerade Brynäs finländare Oula Palve till 1–2 och med endast tre minuter kvar att spela fixade Jaedon Descheneau kvitteringen vilket tog matchen till förlängning.

Men efter endast 13 sekunder in i förlängningsspelet hade Borna Rendulic tagit sig in i anfallszon och snärtade in 3–2 och segern gick till Örebro.

– Det var många situationer där jag kunde ha gjort mål. Jag är så glad att den sista gick in, säger Rendulic i C More.

En tung förlust för Brynäs, men lagets tränare Peter Andersson var nöjd med att man efter underläget lyckades få med sig en poäng.

– Vi åkte hit med ambitionen att ta poäng och det gör vi. En viktig poäng. Vi ligger under med 0–2 och får det till 2–2. Det finns nog en hel del bra att ta med sig härifrån, säger han.