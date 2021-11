Sex klassiska svenska kvalrysare

Gelsenkirchen, 27 november 1973

Roland Sandberg och Ralf Edström i en luftduell med Österrikes målvakt Herbert Rettensteiner när Sverige säkrade spel i VM 1974. Foto: Olle Lindeborg/TT

Ralf Edströms nick till 3–3 på Ove Grahns inlägg mot Ungern i Budapest och den knappa 2–1-segern mot Malta innebar att Sverige och Österrike måste göra upp på neutral plan om VM-platsen i Västtyskland 1974.

Ett decimeterdjupt snötäcke låg över planen men matchen skulle genomföras till varje pris. Roland Sandberg gjorde 1–0, Ove Kindvall ordnade en straff som Bosse Larsson förvaltade. Österrike reducerade men landslaget höll undan.

– Segern var tursam. Österrike var det bättre laget, sade förbundskaptenen Georg ”Åby” Ericson.

Sommaren därpå kom Sverige femma i VM.

Prag, 16 oktober 1985

Bollen är på väg in i mål bakom Thomas Ravelli i matchen mot Tjeckoslovakien, som Sverige förlorade. Foto: Lars Jansson/TT

Landslaget hade klarat 2–2 hemma mot Västtyskland och Dan Corneliussons tidiga mål borta mot Tjeckoslovakien var på väg att ta Sverige en bra bit till VM i Mexiko. Då slog Andreas Ravelli in bollen bakom brorsan Thomas och i andra halvlek avgjorde Tjeckoslovakien till 2–1. Hjälp behövdes från Västtyskland – som aldrig hade förlorat ett VM-kval på hemmaplan.

Förbundskaptenen Lars ”Laban” Arnesson samlade spelarna på hotellet, Tommy Engstrands radioreferat rattades in. Trots hård tysk press stod sig Carlos Manuel mål för Portugal.

VM-chansen var borta och bilder på en gråtande Robert Prytz sågs i svenska tidningar.

Råsunda, 13 oktober 1993

Henrik Larsson jublar efter 3–2-målet mot Finland. Foto: Tobias Röstlund/TT

Henrik Larsson debuterade i 3–2-segern mot Finland på Råsunda. Chansen att nå VM-slutspelet ökade ordentligt. Det ingen visste efter slutsignalen var att Sverige några timmar senare skulle bli klart för VM. Israel vann sensationellt borta mot Frankrike.

Vid en trevlig middag på hotellet i Sollentuna firade landslaget. Några spelare gick vidare till baren, iförda vikingahjälmar.

Sverige grävde VM-brons i USA året därpå.

Istanbul, 5 september 2001

Målgörarna Andreas Andersson och Henrik Larsson jublar efter den svenska vändningen i Turkiet. Foto: Anders Wiklund/TT

På Ali Sami Yen-stadion började de turkiska supportrarna fira att deras landslag var klart för VM i Japan och Sydkorea. Med tre minuter kvar av ordinarie tid var Hakan Sükürs mål matchens enda. Då kom en av de mest klassiska vändningarna i svensk landslagshistoria. Henrik Larsson tryckte in 1–1 i 88:e minuten och två minuter in på tilläggstiden nickade Andreas Andersson in 2–1. Plötsligt var Sverige i VM-slutspelet.

– Vi misströstar aldrig, vi krigar hela vägen in i kaklet, sade förbundskaptenen Tommy Söderberg.

Sverige nådde åttondelsfinal i VM.

Zagreb, 8 oktober 2005

Svenskt depp efter kroatisk seger. Men Sverige gick ändå till VM. Foto: Claudio Bresciani/TT

Olof Mellberg slängde oförklarligt upp armen vid en hörna. Straffen var odiskutabel. Darijo Srna slog in 1–0, matchens enda mål på Maksimirstadion och kroaterna kunde fira VM-platsen i Tyskland. Kort efter matchens slut kom beskedet att Nederländerna slagit Tjeckien i Prag – och plötsligt var Sverige i praktiken också i slutspelet som en av de bästa grupptvåorna.

Tjeckien var piskat att ta en storseger mot Finland samtidigt som Sverige föll med rejäla siffror hemma mot Island.

Trots det var stämningen dämpad i Zagreb.

– Även om det onekligen ser väldigt bra ut ska vi avsluta snyggt och slå Island, sade Lars Lagerbäck.

Några dagar senare vann landslaget med 3–1. Sverige slogs ut i åttondelsfinalen mot Tyskland i VM.

Milano, 13 november 2017

Svensk glädje efter Miraklet i Milano. Foto: Antonio Calanni/AP

Jakob Johansson hade gjorde matchen enda mål hemma på Friends arena. Playoffreturen mot Italien på San Siro tickade mot full tid och ett heroiskt kämpande landslag hade fullt upp med att hålla nollan – men det gick.

Efteråt pratades det om Miraklet i Milano.

– Vi är ett oerhört starkt kollektiv. De här killarna personifierar vad ett lag innebär. Det är många hjältar som jobbat bra hela kvalet. Från den första samlingen har spelarna lojalt ställt upp på hur jag och min käre kollega Peter Wettergren velat ha det, sade Janne Andersson.

Sverige nådde kvartsfinal i Ryssland sommaren som följde.

Fakta. Så går Sverige direkt till VM i Qatar Gruppvinnaren går direkt till VM. Om Sverige vinner mot både Georgien och Spanien är VM-platsen klar oavsett hur det går för Spanien. Redan på torsdag kan Janne Anderssons landslag få fira. Vid seger mot Georgien samtidigt som Spanien senare på kvällen tappar poäng mot Grekland säkras gruppsegern. Om Sverige tar poäng borta mot Spanien, förutsatt att Sverige vinner sin match mot Georgien, går Blågult direkt till VM även då. Om Spanien vinner sina två sista matcher landar Sverige på andraplats. Då väntar playoff för svensk del. Visa mer

Läs mer:

Sverige kan bli VM-klart – då väntar uppesittarkväll

Johan Esk: Zlatan ska driva på laget – han måste inte leda det

”Vi kommer att göra livet svårt för de svenska anfallarna”