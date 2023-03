Shinnimins hattrick sänkte Oskarshamn

Det blev dramatiskt när SM-slutspelet drog i gång med åttondelsfinaler.

I Luleå svängde det ordentligt.

När Patrik Karlkvist spelade fram till sitt tredje mål i början av andra perioden till 3–1-ledning talade allt för Oskarshamn.

Lagets superkedja med Karlkvist, skyttekungen Antti Suomela och Ahti Oksanen hade då gjort sex poäng. Det blev till slut sju.

Men Brendan Shinnimin vägrade ge upp.

Han sköt sitt andra mål fram till 2–3 efter 8.34 av mittperioden och innan den var över ledde norrbottningarna med 5–3.

Shinnimin fullbordade sitt hattrick med ledningsmålet 4–3. Den kontroversielle kanadensarens första i fjolårets finalförlorare Luleå.

– Det är den här typen av matcher jag spelar för. Jag älskar slutspel. Vi ligger under med 1–3, men ger inte upp, säger 32-åringen till C More.

Då hade Luleå dessutom bränt massor dessförinnan. Brendan Shinnimin och Niklas Olausson missade varsin straff och hemmalaget brände också ett fem minuter långt powerplay i matchinledningen sedan William Worge Kreü fått matchstraff för en armbågstackling i huvudet på Shinnimin.

Worge Kreü har sannolikt en avstängning att vänta.

Oskarshamn reducerade genom Ahti Oksanen, men nådde inte i kapp.

– Vi tappar konceptet i andra perioden, slarvar och låter Luleå komma in i matchen. Samtidigt blir vi väldigt små och försiktiga. Vi gör horribla beslut och misstag på vägen. Vi gav bort det här, säger Oskarshamns tränare Martin Filander till C More.

Returen spelas på måndag i Oskarshamn.