SHL-debutanten skrällde när Växjö slog Brynäs

Målvakt för Modo i Hockeyallsvenskan på fredagen, SHL-debutant i Växjömålet på lördagen. 21-årige finländaren Henrik Tikkanen hade en minst sagt hektisk helg och fick slita rejält inledningsvis mot Brynäs i Gävle.

Hemmalaget satte hårt press direkt, så pass att det tog halva första perioden innan Växjö ens noterades för lagets första skott i matchen.

Men det tog lång tid för Brynäs att få utdelning på sitt övertag. Matchens första mål kom först efter 17.37 av den första perioden då Anton Rödin pricksköt 1–0 i första krysset, över axeln på SHL-debutanten Tikkanen.

I mittenperioden var det omvända roller i spelet då gästerna lyfte sig rejält, satte spelmässig press på Brynäs och även kvitterade till 1–1 redan efter 4.20 genom Växjöbacken Ludvig Claesson som tog emot en passning över centrallinjen och avslutade med kliniskt direktskott.

Ett allt mer stressat Brynäs fick sedan se ett nu betydligt mer effektivt Växjö vända matchen i mittenakten efter två mål av Ludvig Nilsson som den här lördagseftermiddagen gjorde sina två första mål för säsongen.

Vid det första kom han i andravåg och stötte in Erik Josefssons fina bakåtpassning till 2–1 och vid det andra bröt han ett Brynäsuppspel samt startade och avslutade ett klapp-klappspel med att raka in 3–1 till Växjö vid Vehviläinens högra stolpe.

– Bättre sent än aldrig! Det första målet var skönare men det andra var klart snyggare! Det var otroligt skönt att komma till båset och se hur alla jublar. Det betyder mycket att se grabbarnas glädje, sade Ludvig Nilsson i pausintervjun med C More.

Brynäsforwarden Nicklas Danielsson var av förklarliga skäl allt annat än munter i sin C Moreintervju:

– Det är skit. Vi gör sämsta matchen för säsongen tror jag. Det är ingen skärpa, det är dåliga beslut och ingen energi. Det är en viktig match för oss men vi spelar riktigt dåligt. Man kan inte spela så här mot Växjö, konstaterade han upprört.

Och Danielsson var knappast gladare i dagens sista intervju med C More, efter den tredje perioden där Växjö ökade på två gånger om med mål av Robert Rosén (4–1) och Glenn Gustafsson (5–1) samtidigt som Brynäs vek ner sig helt.

– Det är lite med huvudet under armen tyvärr. Det är svårt mot Växjö när man ligger under med ett par puckar, de är svåra att möta när de leder. Jag och laget är oerhört besvikna. Det är ingen som är nöjd med den här matchen.