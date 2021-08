Silver till Fredricson – nära tre svenska medaljer

Det var upplagt för en riktig rysare när kampen om de individuella OS-medaljerna i hoppning skulle delas ut under onsdagen.

Efter tisdagens kvalomgång var det 30 av de 73 startande ekipagen kvar i tävlingen.

Bland dem fanns de tre svenska ekipagen Malin Baryard Johnsson på Indiana, Peder Fredricson på All In och Henrik von Eckermann på King Edward.

Samtliga tre var felfria i kvalomgången.

Redan när ryttarna inspekterade banan en timme innan första start kunde de konstatera att finalbanan som väntat var både tuff och utmanande.

Hindrena var något högre och bredare än i kvalet, och de tekniska svårigheterna ännu klurigare.

Ekipagen som klarade alla svårigheter och som var felfria inom maxtiden skulle gå vidare till en omhoppning på tid.

Först ut bland de svenska ryttarna var Henrik von Eckermann på King Edward. Hästen reds tidigare av Henriks fästmö Janika Sprunger, men när hon blev gravid med parets första barn, tog Henrik för ett år över hästen.

Ingen av de nio ryttarna som hade ridit före honom hade varit felfria, men Henrik och King Edward svarade för en fantastisk runda och som första ekipage klarade de den svåra banan felfritt.

– Min häst var helt fantastiskt, sa Henrik von Eckermann efter grundomgången.

Nästa svenska ryttare på banan var Malin Baryard Johnsson med det egensinniga stoet Indiana. Hästen har en oerhörd kapacitet, men är väldigt svårriden.

Stoet litar dock fullt ut på sin ryttare Malin Baryard Johnsson, och Malin och Indiana upprepade Henrik och King Edwards starka insats med att vara felfria även de.

När halva startfältet hade ridit var det bara tre ryttare som hade noll fel, Malin Baryard Johnsson, Henrik von Eckermann och den stora överraskningen Daisuke Fukushima från hemmanationen Japan.

Det tredje och sista svenska ekipaget som kom in på banan var silvermedaljörerna från OS i Rio Peder Fredricson på All In.

De ville inte vara sämre än sina svenska landslagskollegor. Även Peder Fredricson och All In var felfria.

När samtliga 30 ekipage hade ridit var det sex ekipage som hade noll fel. Den sjätte och sista som sällade sig till den skaran var britten Ben Maher på Explosion.

En omhoppning på tid skulle därmed avgöra vilka tre som tog hand om medaljerna.

Malin Baryard Johnsson red först av de svenska ryttarna och än en gång svarade hon och Indiana för en felfri ritt, med bra tid.

Ännu snabbare var dock Peder Fredricson på All In som red efter Malin Baryard Johnsson. Med tiden 38,02 gick Peder upp i ledningen två sekunder före Malin.

Peder fick dock inte behålla ledningen länge. Ben Maher var 17 hundradelar snabbare och tog över ledningen.

När Henrik von Eckermann red in som siste svenska ryttare var det med målet att ta över Mahers förstaplats. Henrik gav allt, men det höll inte hela vägen. Hans tid var den tredje snabbaste, och med den puttade han ut Malin Baryard Johnsson från prispallen.

Nu kunde bara en ryttare hota de två svenska medaljerna.

Maikel van der Vleuten från Nederländerna och hästen Beauville var det sista ekipaget i omhoppningen. Han puttade bort Henrik von Eckermann från prispallen när han red på den tredje snabbaste tiden. Därmed vann Ben Maher före Peder Fredricson, medan Henrik von Eckermann slutade fyra och Malin Baryard Johnsson femma.