Silverhästen ska få ett guldavslut: ”Han är en legend”

– På grund av coronan och hästviruset var vi sent ute. Det såg ut som om vi var på rätt väg, men man vet ju aldrig, säger den svenske stjärnryttaren om hästen All Ins OS-uppladdning.

I onsdags försvarade Peder Fredricson och All In den individuella silvermedaljen från OS i Rio.

Men för bara drygt en månad sedan var det inte ens säkert att All In skulle komma till start.

När DN pratade med ägaren Charlotte Söderström sa hon att livet med All In har varit en saga. Skulle du använda samma ord?

– Ja, speciellt när han kommer tillbaka på det sättet som han gör precis lagom till OS, säger Peder Fredricson och det märks tydligt hur känslomässigt berörd han är.

– Den resa som jag, All In och Charlotte har gjort tillsammans är helt fantastisk.

Den i dag 15-årige valacken, som kom till Peder Fredricson för åtta år sedan, förändrade helt 49-årige Fredricsons ryttarliv.

– För mig är han en legend, säger OS-silvermedaljören Fredricson om All In.

Efter att ekipaget tagit OS-silver 2016 och EM-guld 2017 blev 2018 ett år där småskador och bristande form gjorde att Peder Fredricson valde att inte ta med All In till VM i Tryon.

I EM 2019 var All In tillbaka på mästerskapsscenen igen, men EM blev ingen succé främst beroende på att Peder blev sjuk.

I samband med finalen i den prestigefyllda topp 10-finalen i Geneve – dit de tio högst rankade ryttarna i världen är inbjudna – i början av december 2019 snubblade All In till inne på banan och skadade sig.

Skadan var inte allvarlig men för att vara på den säkra sidan bestämde Peder Fredricson att superhästen skulle få en lång vila. Då kunde han inte ana hur lång den skulle bli.

Planen var att All In skulle vara tillbaka på tävlingsbanan igen under våren 2020, men pandemin förändrade allt. OS sköts fram ett år och alla stora hopptävlingar ställdes in under flera månader.

All In fick därför fortsätta att stå under korkeken i en av hagarna på Grevlundagården och lukta på blommorna.

Först i oktober började Peder arbetet att få valacken i tävlingsform. Tanken då var att All In skulle vara tillbaka på tävlingsbanan igen i början av 2021.

Då förändrade ett nytt virus förutsättningarna.

När tävlingarna äntligen hade kommit i gång igen ställdes allt på nytt in på grund av hästviruset EHV-1.

Först i slutet av april gjorde All In tävlingscomeback – och då på en låg höjd. Det var hans första tävling på ett år och fem månader.

Och bara tre månader före OS.

Sammanlagt hann ekipaget med sju tävlingar under våren och försommaren. För varje tävling blev hästen allt bättre.

– För ungefär en månad sedan började han få tillbaka formen så vi hade tur. Det var perfekt tajmning.

Det kom att avgöra att det blev All In och inte Catch Me Not – som också fanns med i OS-karantänen – som fick följa med till Tokyo.

Silvermedaljen som hängdes runt Peder Fredricsons hals på onsdagen efter den individuella klassen visar att han hade gjort rätt hästval.

Efter en tävlingsfri dag börjar allt om igen under fredagen. Då avgörs kvalomgången i laghoppningen.

Efter den svenska succén i den individuella tävlingen, där samtliga tre svenska ekipage var felfria – är Sverige en av guldfavoriterna.

Med största sannolikhet är det här 15-åriga All Ins sista OS. Att han som 18-åring ska vara med i Paris är inte troligt.

I lagtävlingen har valacken chansen att ändra epitet silverhästen till guldhästen.

