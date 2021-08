Silverparet spräcks och kan ställas mot varandra

Kungliga Svenska Segel Sällskapet knep två silvermedaljer under OS.

Josefin Olsson får chansen att segla vidare i laser men för Anton Dahlberg och Fredrik Bergström väntar en ny utmaning för 470 blir en mixad klass i OS 2024.

– Det ska vara en kille och en tjej ombord, de bestämmer själva vem som ska styra och vem som är gast. Man vill att det ska vara lika många damer som herrar i OS, säger Strandberg.

Det kan mycket väl bli så att Dahlberg och Bergström ställs mot varandra i kampen om en OS-plats.

– De kommer inte segla ihop, det vet vi. Det skulle borga för hög kvalitet i alla fall om de tävlar mot varandra om en OS-biljett. Det finns en finare valör kvar att vinna även om silvret var fantastiskt, säger Martin Strandberg.

I OS i Rio slutade båda silverbåtarna på sjätte plats.

– Jag visste att vi hade medaljchanser i tre klasser, 470 samt laser för damer och herrar. Maximal utdelning hade varit tre medaljer men det kan man inte begära. Du ska lyckas att pricka in ditt livs form under just den här veckan. Du ska ha lite flyt också med vindar och annat som du inte kan påverka, säger Strandberg som är i Tokyo och har full koll på seglingarna.

Silvermedaljen i 470 seglades hem efter ett spännande finalrace.

– Det var kniven på strupen. Det var jämnt och det är inte lätt att gå ut och leverera på beställning, jag är djupt imponerad över hur killarna seglade. Det var klockrent. De var ganska lättade för de har kämpat för en OS-medalj under många år.

För KSSS är två OS-silver ett bevis på att man lyckats med sin elitsatsning.

– OS-medaljer är det största vi kan vinna i segling. OS, America's Cup och The Ocean Race är de tre seglingarna man ska vinna. Jag tycker att OS är den mest idrottsliga, de andra är mer projekt.

Martin Strandberg, sportchef i KSSS, hoppas att fler unga seglare vågar satsa efter klubbens OS-framgångar. Arkivbild. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

KSSS hade fyra av sina nio elitlag med i OS, förutom silverbåtarna tävlade Jesper Stålheim i laser, OS-debutanterna Emil Järudd och Cecilia Jonsson seglade Nacra 17.

Stålheim inledde strålande och var med i medaljstriden under de inledande seglingarna men missade medaljracet.

– Han hade några dagar när det gick tungt och var väldigt besviken. Jesper hade absolut kapacitet att ta en medalj.

Emil Järudd och Cecilia Jonsson slutade på 14:e plats.

– Det är supernyttigt för dem att vara här och se och lära. Vi har ett lag som är starkt och fyller på med seglare. Vi har ett lag som hållit på länge och det är en framgångsfaktor när det gäller OS-segling. Det är väldigt svårt att komma in och göra ett bra OS på första försöket.

Segling är en sport som kostar och det är egentligen bara medaljer och äran som lockar.

– Vi har ett bra gäng passionerade seglare som stöttar våra elitbåtar med ekonomiska bidrag. Vi vårdar våra seglare och tar hand om dem. Segling är ingen billig sport, den kräver en hel del pengar och det finns inga pengar i segling.

Martin Strandberg hoppas att OS-framgångarna ska få fler att våga satsa fullt ut på segling.

– Det blir snabbt fullt på våra seglarläger, det svåra är att få ungdomarna att hålla i, ett problem som många sporter har. Vid 14-15 års ålder är det mycket annat som lockar och är du med vid 20 så måste du bestämma om du ska plugga eller satsa på en OS-gren.

Anton Dahlberg, Fredrik Bergström och Josefin Olsson är ofta med och träffar unga seglare på KSSS olika läger.

– Det peppar våra ungdomar och juniorer att se stjärnorna ta medaljer. De visar att det faktiskt går fast vi inte har fantastiska förutsättningar. Pengar är inte allt. Jag tycker att ungdomar ska ta chansen att göra den resa som Anton, Fredrik och Josefin gjort. Våra stjärnor ställer upp på ett jättefint sätt på läger och föreläsningar, det är inga divor, det är det minsta man kan kalla dem.

När silvermedaljörerna kommer hem till Stockholm blir de firade.

– Vi ska ha någonting festligt på hamnplan i Saltsjöbaden den 10 augusti, säger Martin Strandberg.

