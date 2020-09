Självmål av Leicester – hattrick av Havertz

Det var i den 57:e matchminuten på Leicesters hemmaarena King Power Stadium som ett stolpskott från Arsenals Nicolas Pépé studsade in via den österrikiske veteranen och in det egna målet.

Londonlaget, som vann med 2–0 efter ett mål i 90:e minuten av Edward Nketiah, är därmed vidare till den fjärde omgången av ligacupen. Där väntar antingen Premier League-mästaren Liverpool eller League One-laget Lincoln City, på bortaplan.

Chelseas nye tyske stjärnmittfältare Kai Havertz gjorde inte bara sitt första mål för klubben utan även två ytterligare och noterades för ett hattrick i 6–0-segern hemma mot Championship-laget Barnsley.

Chelsea ställs i den fjärde rundan mot antingen Tottenham eller Leyton Orient. Den matchen ställdes under tisdagen in på grund av coronasmitta i League Two-laget och det är ännu oklart om matchen kommer att spelas eller om Premier League-laget ”Spurs” tilldelas segern och ett avancemang.