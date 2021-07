Sjöström femma i försöken: ”En utmaning att få kroppen att funka”

Efter sjundeplatsen i OS-finalen på 100 meter fjärilsim fick Sarah Sjöström en tävlingsfri dag. Men på onsdagen var hon tillbaka i OS-arenan för att simma försöken på drottningdistansen 100 meter frisim.

Redan i försöken stod det klart att det är många av simmarna på plats i Tokyo som aspirerar på att bli OS-drottningar. För det gick riktigt fort i OS-bassängen.

– Jag tror aldrig jag har varit med om så snabba försökstider på 100 meter frisim på ett mästerskap, säger Sarah Sjöström.

Sjöström simmade i det första seedade heatet, och var snabbast med tiden 52,91.

I de följande heaten gick det ännu snabbare för fyra simmare – och klart snabbast av alla var Emma McKeon från Australien med den nya världsårsbästa tiden 52,13.

Bakom henne var det dock betydligt jämnare och Sjöström tog sig vidare till semifinal med den femte bästa tiden.

– Jag är jättenöjd att jag gjort under 53 sekunder tre gånger på den här tävlingen. Det är väldigt sällan jag är under det så många gånger på ett mästerskap, säger Sarah Sjöström som tidigare under OS också simmat två lagkappslopp på 100 meter frisim.

Till torsdagens semifinal (avgörs på morgonen) ska Sarah Sjöström fundera på hur hennes kropp ska vara lika alert som den är kvällstid. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

I vanliga fall avgörs försök och semifinal samma dag, och finalen dagen efter under simmästerskap.

Men i och med att det amerikanska tv-bolaget som sänder OS vill ha finalerna på bästa sändningstid i USA är varje gren nu utdragna över tre dagar. Finalerna avgörs på kvällen japansk tid, och semifinalerna och finalerna på morgonen japansk tid (på natten svensk tid).

Det passar inte Sjöström eftersom morgnar inte är hennes favorittid på dygnet.

– Jag vet inte vad jag ska göra för att kroppen helt plötsligt ska börja funka på morgonen. Den brukar vara piggare på kvällen så det är en utmaning för mig att försöka hitta ett sätt att vakna till, säger hon inför semifinalen som avgörs i natt svensk tid.

– Inför finalen på 100 meter fjärilsim gjorde jag allt som jag kunde för att vakna till, men jag tror att jag behöver ytterligare lite extra tid.

När 100 meter fjärilsim avgjordes i Tokyo inledde Sjöström med en kanontid för att sedan simma långsammare i först semifinalen och sedan i finalen.

– Jag hoppas jag kan göra ett lite annorlunda upplägg på 100 fritt än vad jag gjorde på fjäril och bli bättre för varje lopp som jag gör i stället för tvärtom.

Även Michelle Coleman tog sig vidare till nattens semifinal. Colemans försökstid 53,53 var den 12:e snabbaste tiden i försöken.

– Det är så skönt. För mig var det här en jättevinst eftersom jag inte har varit i närheten av de här tiderna sedan 2019, säger Michelle Coleman.

