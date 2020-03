Sjöström kan prioritera ner OS: Vi borde få mer pengar

– IOK måste tänka om både när det gäller hur de fördelar sina pengar, och praktiska saker för oss idrottare. Redan nu saknas de bästa tennisspelarna, golfarna och herrspelarna i såväl hockey som fotboll i OS. Förändras inget skulle jag inte bli förvånad om de bästa simmarna inom en snar framtid också kommer att saknas.

Sjöströms kritik mot IOK, Internationella olympiska kommittén, kommer som svar på frågan om hur många fler OS-starter hon ser framför sig.

– Jag tycker det är roligare än någonsin med simning, och skulle kunna tänka mig att hålla på tio år till, säger hon.

– Därmed inte sagt att OS i framtiden kommer att vara mitt huvudmål. I Tokyo gör jag mitt fjärde OS, och jag ser väldigt mycket fram emot det. Men fortsätter ISL (International Swimming League) att växa kan det bli det jag prioriterar. Nu är jag ju ambassadör för ISL så självklart ser jag det som en viktig tävling, men jag vet att flera simmare tänker som jag.

– Jag inser att det är kontroversiellt att säga att jag kan komma att prioritera en liga med mycket prispengar före OS. Men att vara idrottare är mitt yrke, inte en hobby. Om andra tjänar pengar på det jag gör, varför ska jag då inte få en del av det.

Sarah Sjöström konstaterar att simning är hennes yrke och tänker: ”Om andra tjänar pengar på det jag gör, varför ska jag då inte få en del av det.” Foto: Jonas Lindkvist

För drygt ett år sedan gick flera av världens bästa simmare samman och kritiserade Fina, Internationella simförbundet, för hur de hanterade förbundets pengar.

Simmarna tyckte att alldeles för mycket pengar användes till representation, resor och liknande och att alldeles för lite gick tillbaka till simmarna.

Den massiva kritiken fick effekt. Bland annat drog Fina med kort varsel i gång en ny simtour med stora prispengar.

Startskottet för protesterna var att Fina försökte stoppa ISL, som är en privat tour som startats av den ukrainske miljardären Konstantin Grigorisjin.

Finas försök att stoppa ISL misslyckades, och i slutet av förra året avgjordes touren för första gången. Vann gjorde Sarah Sjöströms lag Energy Standard, som ägs av Grigorisjin.

Knappt fem månader före OS i Tokyo vänder Sarah Sjöström nu alltså blicken mot en annan stor organisation, och kärnan i kritiken är densamma.

– Ett OS genererar galet mycket pengar, men väldigt lite kommer oss idrottare till del. Jag tycker alla idrottare som satsar mot OS ska få bättre ekonomisk hjälp på vägen dit, säger hon.

– Och jag tycker definitivt man ska diskutera om inte alla finalister borde få prispengar. I VM har vi det.

Den svenska simstjärnan betonar att hennes kritik gäller IOK, inte SOK som ”gör mycket bra för oss idrottare”. Foto: Jonas Lindkvist

Sarah Sjöström blickar ut genom fönstret på restaurangen där vi träffas, och tar en klunk kaffe, innan hon fortsätter:

– Det finns även andra saker där IOK måste steppa upp. Då tänker jag på allt från idrottarnas boende under OS, till att vi inte ens får biljetter som vi kan ge till våra familjer. Biljetter till simningen i Tokyo kostar till exempel sjukt mycket pengar.

– Både tiden före och under OS ”äger” IOK oss idrottare. De får använda oss hur mycket de vill i sin marknadsföring. Det är naturligtvis bra för dem i deras jakt på sponsorer, men det gör det svårare för idrottarna att locka egna sponsorer. För om ett företag sponsrar en idrottare är det klart att det på något sätt vill synas även under ett OS.

För många mindre sporter är OS deras enda skyltfönster, och stödet de får från sina nationella olympiska kommittéer deras viktigaste inkomst.

– Under lång tid var det ju samma sak för simningen. Det kändes som om vi bara ”räknades” under OS-år. Detta trots att vi är den största sporten under den första veckan på sommar-OS.

– Så jag kan förstå att det finns de som kommer att reagera över det jag säger, men det jag vill är att det ska bli bättre för alla idrottare.

– Jag vill också understryka att min kritik riktar sig mot IOK, inte mot SOK (Sveriges olympiska kommitté). SOK gör mycket bra för oss idrottare, och med ännu mer pengar från IOK skulle de kunna göra ännu mer.

Sarah Sjöström OS-debuterade i Peking 2008. Sedan dess har svenskan blivit en världsstjärna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sarah Sjöström OS-debuterade redan som 14-åring i Peking 2008. Sedan dess har det blivit ytterligare två OS och sammanlagt tre medaljer.

I Rio 2016 simmade hon hem guld på 100 meter fjärilsim, silver på 200 meter frisim och brons på 100 meter frisim.

I sommarens OS i Tokyo kommer hon att simma tre individuella distanser, 50 och 100 meter frisim samt 100 meter fjärilsim.

Hon är medaljkandidat på samtliga.

– OS är en fantastisk tävling på många sätt, och jag fattar att det kostar mycket att arrangera ett OS. Men likväl blir det stora summor över varje gång. Varför inte till exempel börja med att säga att alla biljettpengar ska gå tillbaka till idrottarna?

Läs mer:

Enkät visar: Majoritet elitidrottare vill få betalt för att delta i OS

Svenska olympier får tacka sina sponsorer