Sjöström nobbar miljontouren – Coleman tar chansen

– För mig är det här en bra möjlighet att tävla på en hög internationell nivå med den pressen som det innebär, säger Michelle Coleman.

Internationella simförbundets nya simtour kom till efter att flera av världens bästa simmare, bland annat Sarah Sjöström, i slutet av 2018 gick ut och kritiserade Fina för deras sätt att hantera förbundets pengar.

Simmarna menade att alldeles för liten del av förbundets inkomster kom simmarna till del i form av prispengar.

Samtidigt stod det också klart att den ukrainske miljardären Konstantin Grigorisjin hade planer på att starta en utbrytartour ISL, International Swimming League, med stora prispengar.

Fina var pressade från flera håll, och resultat blev att de i december 2018 överraskande meddelade att de tänkte starta en ny tour ”Mästartouren”.

Bara två månader senare, i februari 2019, genomfördes touren för första gången.

Premiäråret bjöds 45 manliga och 37 kvinnliga simmare in, alla med meriter från mästerskap eller världsrekordhållare. I varje gren startade bara fyra simmare som alla var garanterade prispengar.

Dessutom fick simmarna alla sina omkostnader betalada, och för första gången också så kallade startpengar.

I den första upplagan av touren ingick tre deltävlingar en i Kina, en i Ungern och en i USA.

Premiäråret simmade Sarah Sjöström samtliga deltävlingar och drog in 1,4 miljoner kronor.

I år kommer touren bara att innehålla två deltävlingar, båda avgörs i Kina mellan den 14-19 januari.

Men den här gången blir det utan Sarah Sjöström i startlistan.

– Ja, tyvärr fick jag tacka nej till Fina-serien i år, berättar Sarah Sjöström som under hösten tävlat i utbrytartouren ISL vars final avgjordes dagarna före jul.

Skälet är att Sarah Sjöström för närvarande befinner sig på ett träningsläger i Sydafrika dit hon åkte i början av året. Träningslägret ska pågå i tre veckor, och med tanke på att det är ett OS-år prioriterar hon den här gången att få en längre sammanhängande träningsperiod.

Men även om Sarah Sjöström inte finns med i startfältet kommer det finnas en svenska med. I och med höstens tredjeplats i den totala världscupen har Michelle Coleman fått en inbjudan och hon har valt att tacka ja.

Efter höstens världscupframgångar reste Coleman till Thailand för ett träningsläger, och nu är hon redo att börja tävla igen.

– I januari brukar det inte finns så många tävlingsmöjligheter så därför ligger den här tävlingen rätt till för mig, säger Michelle Coleman.

– Jag har kunnat träna på bra både under träningslägret och här hemma under jul och nyår, så nu känns det skönt att få in en tävling för att känna av var jag ligger till, fortsätter hon.

Michelle Coleman kommer att simma 50 och 100 frisim, 50 och 100 meter ryggsim samt 50 meter fjärilsim under de två deltävlingarna.

– Det kommer att passa mig perfekt att få flera tävlingslopp mot bra motstånd, säger Michelle Coleman.

Läs mer: 206 dagar till OS – här är Sveriges största medaljhopp i Tokyo 2020