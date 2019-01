– Hade de presenterat den innan jag satte min planering hade jag säkert varit med, men nu vet jag helt enkelt inte. Jag har inte ens hunnit prata med mina tränare om det än, men när jag får tid ska vi göra det, fortsätter hon.

När Fina i december var som mest under attack från besvikna simmare, som tyckte att alldeles för lite av förbundets pengar gick till simmarna, meddelade förbundet mycket överraskande att de skulle starta en ny tävlingsserie vid namn ”Mästarserien”.

Nu har detaljerna kring den blivit officiella.

Den första deltävlingen kommer att avgöras 27-28 april i Guangzhou i Kina. 11-12 maj är det Budapest som är värd för tävlingen och två veckor senare avslutas serien i Indianapolis.

45 manliga simmare och 37 kvinnliga kommer att bjudas in till tävlingarna. De simmare som är aktuella för en inbjudan är medaljörerna från OS 2016, medaljörerna på VM 2017, världsrekordhållare och världsettor innevarande säsong.

Grenarna som kommer att finnas på programmet är 50, 100 och 200 meter frisim, rygg, fjäril och bröstsim samt 400 meter fritt och 200 meter medley.

Från Sverige blir det därmed bara Sarah Sjöström som blir inbjuden att tävla.

Segraren i varje gren kommer att få runt 90.000 svenska kronor.

– Det är självklart glädjande att Fina gör något. Det visar att de har tagit åt sig av vår kritik, säger Sarah Sjöström.

– Samtidigt blir det ett problem att hinna med allting under våren eftersom det är en intensiv tid för de flesta simmare.

Bland annat har Sarah Sjöström sagt ja till att i april ställa upp i den nordiska touren som utöver Swim Open i Stockholm också inkluderar en tävling Finland och en i Norge.

– Under våren är annars min prio att få en bra träningsgrund, och tävlingarna har planerats in så att det ska funka. Nu kom ju den här serien till så sent, vilket gör det svårare, säger Sarah.

Den här säsongen är Sarah Sjöströms stora mål långbane-VM i Sydkorea som avgörs i juli.

Där ska hon försöka försvara de tre guld, 50 och 100 meter fjärilsim samt 50 meter frisim, som hon tog i VM 2017.