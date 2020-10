Sjukgymnasten om 39-årige Zlatans målsuccé: ”Han har unika egenskaper”

– Det är många som är intresserade av att ställa den frågan just nu, säger Rickard Dahan, sjukgymnasten som jobbat med Zlatan under många år, framför allt under tiden i landslaget.

– Det är imponerande att han kan hålla sig på den nivån. Vi är många i beundrarskaran.

Men Dahan säger också att han inte är så förvånad över att Zlatan fortsätter leverera på högsta nivå.

– Han är unik på många sätt. Alla som följt honom vet att han har fysiska, mentala och tekniska kvaliteter som är unika. Och målsinnet sitter i hans dna, säger Dahan.

Men hur klarar man att hålla nivån, vid 39 års ålder?

– En fantastisk fysik, hårt arbete och målmedvetenhet, säger Dahan.

Jobbar du fortfarande med honom?

– Nej, han har ju full uppbackning i ett världslag som Milan, så numera har vi inget samarbete. Och så länge allt flyter på har vi bara sporadisk kontakt, och det är ju bra.

Rickard Dahan driver Kulan Idrottsskadecentrum i Malmö. Utöver det har han även engagerats av Färöarnas landslag, där Håkan Ericson tog över som förbundskapten för knappt ett år sedan.

Dessutom finns Dahan med i kulisserna när spelfilmen baserad på Zlatans bok ”Jag är Zlatan Ibrahimovic” just nu spelas in.

Huvudrollsinnehaven Granit Rushiti, som spelar den 20-årige Zlatan, drog av korsbandet i våras, innan inspelningarna skulle starta.

– De har gjort en jättebra casting och hittat en superbra kille. Och jag försöker hjälpa till lite, så att han fysiskt klarar att spela rollen, säger Dahan.

Granit Rushiti tillhörde tidigare Malmö FF:s ungdomsakademi, men återvände till moderklubben Eslövs BK för två år sedan.

Den unge Zlatan gestaltas av 13-årige Dominic Andersson Bajraktati. Filmen planeras ha premiär nästa höst.

Att regelbundet spela fotboll på absolut toppnivå, och hela tiden leverera, är få förunnat. En snabb överblick ger en handfull spelare. Bland dem Milan-försvararen Paolo Maldini som slutade i maj 2009, en månad innan han skulle fylla 41 år.

Bland anfallarna hittar man engelsmannen Ted Sheringham som avrundade karriären i Premier League med West Ham 2008, när han var 40 år och nio månader gammal. Sheringham tappade heller aldrig målsinnet och gjorde mål i näst sista ligamatchen.

Mittfältaren Ryan Giggs var 40 år och fyra månader när han gjorde sista matchen med Manchester United 2014. Då hade han vunnit Premier League inte mindre än 13 gånger.

Tyske mittfältaren Lothar Matthäus spelade sista matchen med Bayern München våren 2000, två veckor innan han skulle fylla 40 år. Sedan avrundade han karriären som 40-åring, med EM-slutspelet i Belgien/Nederländerna senare på sommaren.

Äldst genom tiderna i högsta ligan i England är sir Stanley Matthews som precis hade passerat 50-årsdagen när han gjorde sista matchen med Stoke 1965.

Roger Milla, anfallaren från Kamerun, var 42 år när han spelade VM i USA 1994. I december samma år gjorde han sista landskampen, en träningsmatch mot Sydafrika.

