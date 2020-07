Skadefri Sagnia ställer in siktet på drömgränsen

I vintras hoppade Khaddi Sagnia 6,92 inomhus, personligt rekord och en tangering av Carolina Klüfts svenska inomhusrekord. Det var ett resultat som väckte stora förväntningar inför en säsong som såg ut att innehålla både OS, EM och Diamond League. Efter ännu ett skadeuppehåll kände hon sig åter redo att utmana världseliten.

Pandemin förändrade allt och gjorde att utomhusdebuten flyttades från de stora arenorna till en liten klubbtävling i Mölndal för två veckor sedan. Fast viruset kunde inte hindra henne från att hoppa långt.

6,81 innebar att hon äntligen slog sitt fem år gamla personliga rekord utomhus och det var knappast något flaxhopp.

– Nej, jag hade två hopp till som var över 6,70. Jag känner mig både starkare och snabbare än tidigare, säger 26-åringen, som menar att det är följden av den långa rehabträning hon kunnat genomföra.

Hon berättar att den improviserade tävlingen i Mölndal knappt höll på att bli av.

– De skulle tävla i höjd och stav och vi var några som frågade om vi inte kunde få köra en längdhoppstävling också. Det fick vi och det var ju bra, säger hon.

Återkomsten efter den andra korsbandsskadan i karriären har gått fortare än efter den första. När hon skadade höger knä 2012 tog det två år innan hon kom tillbaka, främst på grund av hon väntade länge med operation.

När hon i februari 2019 sprang in i en häck under ett landskampslopp i Norge var det vänsterknäet som gick sönder. Den här gången opererades hon direkt, men trots att hon var startklar redan i slutet av förra sommaren bestämde hon sig till slut för att hoppa även SM-tävlingarna i Karlstad och inte försöka kvala in till VM i Doha.

– Jag ville inte riskera något och kände att det var bättre att satsa allt på inomhussäsongen och OS, säger hon.

I vintras hoppade Khaddi Sagnia 6,92 inomhus. Nu har hon slagit sitt utomhusrekord också och drömmer om drömgränsen sju meter. Arkivbild. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

De svåra skadorna har påverkat hennes utveckling, det är hon övertygad om.

– Varje gång jag varit på gång upp och presterat bra har skadorna kommit emellan. Det har varit väldigt tråkigt. Samtidigt har jag hållit modet uppe och kämpat på. Jag älskar den här sporten och jag vet att jag kan hoppa långt, säger Sagnia och tackar bland annat sin mångåriga tränare och följeslagare Katrin Klaup för att hon orkat kämpa vidare.

Det skiljer 40 år i ålder dem emellan, men de befinner sig på samma våglängd och precis som Sagnia har tränaren lätt till skratt.

– Vi har samma humor, men också samma seriösa inställning till träningen. Visst händer det att vi grälar om saker, men det blir snabbt bra igen, säger Sagnia.

Eftersom hon haft svårt att lyckas på de stora tävlingarna är frustrationen extra stor över att det inte blir några mästerskap den här säsongen. I stället ställer hon in siktet på nästa sommar. Om det nu blir något OS?

– Det känns som att det är femtio-femtio, säger Sagnia, som saknar medalj från ett internationellt seniormästerskap.

Däremot har hon ett guld från ungdoms-OS 2010 i tresteg, den gren hon satsade på från början men slutade med på grund av skaderisken.

– Ärligt talat tycker jag fortfarande att det är roligare med tresteg än längd, säger hon.

Den här mästerskapslösa säsongen får i stället ställas om från jakt på medaljer till längder och drömgränser. Ingen svenska har hoppat sju meter. Erica Johanssons svenska rekord på 6,99 är 20 år gammalt. Carolina Klüft är tvåa med 6,97. Sagnias 6,81 är det tredje längsta hoppet utomhus genom tiderna och väcker förhoppningar.

I hoppgalan på Nya Ullevi ställs Sagnia mot nummer fem respektive sex på Sverigebästalistan. 19-åriga VM-hopparen Tilde Johansson är ett av svensk friidrotts stora framtidshopp. Veteranen Erica Jarder hoppade 6,61 i början på sommaren.

– Det ska verkligen bli kul att träffa tjejerna. Vi har inte setts sedan inomhus-SM, säger Sagnia.

Hon är inte ensam hoppare från Göteborg om att visa god form. Michael Meijer slog till med världsårsbästa i stav, 4,72, förra helgen och hon utmanas bland annat av Angelica Bengtsson.

I herrarnas stavhopp gör världsrekordhållaren Armand Duplantis sin första tävling på svensk mark för säsongen.

Den publiklösa galan, som ersätter de traditionsenliga Världsungdomsspelen, direktsänds av Kanal 5 och Dplay.