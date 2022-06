Skadekrisen växer – landslaget kallar in nya spelare

Sju spelare ut, sex spelare in. Så såg herrlandslagets facit ut när det kommer till skador och bortfall efter att Janne Andersson presenterat Nations League-truppen i mitten av maj.

Men det var före Serbienförlusten på torsdagen – nu har facit ändrats. För under matchen skadade sig nämligen ytterligare en spelare. Precis som ofta varit fallet den här samlingen var det en mittback som drabbades.

Joakim Nilsson tvingades utgå i den första halvleken. Nilsson hade rehabtränat sitt knä redan på onsdagen med en förhoppning om att kunna fullfölja matchen mot Serbien.

Men förhoppningen sprack.

– Jag kunde inte gå 100 procent utan var tvungen att byta för mitt och lagets bästa. Det var inget specifikt som hände utan det var en irritation jag har haft i vänstra knäet. Jag kände att det blev sämre efter Norgematchen och trodde att jag skulle må bra av att vila några dagar vilket jag också gjorde. Men inte tillräckligt, säger Joakim Nilsson.

– Jag känner mig dålig som kastar in handduken när problematiken är som den är, fortsätter han.

Huruvida han kommer att kunna spela mot Norge på söndag är högst osäkert.

– Det är svårt att säga. Vi får göra en bedömning i morgon och se hur det utvecklar sig, säger Joakim Nilsson.

Så sent som i tisdags lämnade målvakten Kristoffer Nordfeldt truppen med en skada och ersattes av Jacob Rinne. Dagen innan det kallades Daniel Sundgren och Christoffer Nyman in på grund av skador och avstängningar. Men efter 0–1-förlusten mot Serbien berättade Janne Andersson att han inte räknar med Nilssons medverkan under Nations League-samlingens sista match och därför funderade på att kalla in ytterligare en spelare.

– Vi har precis pratat om det men inte hunnit ta ställning. Men jag utgår från att när Jocke (Nilsson) bryter i dag kan han inte spela på söndag. Då måste vi ta in någon, sa Janne Andersson på presskonferensen efter matchen.

Senare under natten meddelade landslaget att Andersson kallar in U21-spelarna Pavle Vagic (Rosenborg) och Aiham Ousou (Slavia Prag). De bägge spelarna agerar mittlås i U21-landslaget och ansluter nu till A-laget under fredagen.

Sverige ligger trea i sin Nations League-grupp efter en seger på tre matcher. Gruppen toppas av Norge medan Serbien ligger tvåa och Slovenien är jumbo.

Fakta. De svenska bortfallen Redan innan Janne Andersson tog ut sin trupp inför samlingen fanns ett flertal återbud. Zlatan Ibrahimovic, Filip Helander och Albin Ekdal var alla indisponibla på grund av skador. Och Pontus Jansson har tackat för sig i blågult liksom Marcus Danielson. Totalt har sju spelare fått lämna (eller inte ens kunnat ansluta) sedan den första dagen på samlingen den 30 maj. Efter det har sex nya namn tillkommit. Truppen som togs ut den 17 maj: Målvakter: Andreas Linde, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen. Försvarare: Joel Andersson, Ludwig Augustinsson, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Emil Krafth, Alexander Milosevic, Joakim Nilsson, Victor Nilsson Lindelöf, Martin Olsson, Carl Starfelt. Mittfältare/Anfallare: Viktor Claesson, Anthony Elanga, Emil Forsberg, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlsson, Jesper Karlström, Dejan Kulusevski, Kerim Mrabti, Kristoffer Olsson, Robin Quiason, Mattias Svanberg. Efter att truppen presenterats fylldes den på med Jens Cajuste som återhämtat sig från skada. Sedan började spelarkarusellen: ● Victor Nilsson Lindelöf och Martin Olsson kom aldrig till samlingen utan fick lämna återbud på grund av skador. ● Hammarbys Edvin Kurtulus kallades in. ● Kerim Mrabti fick lämna samlingen efter att ha skadat sig på träningen. ● Branimir Hrgota kallades in i stället. ● Jesper Karlsson (skadad) och Anthony Elanga (sjuk) följde inte med till Slovenien utan stannade på spelarhotellet i Sverige. ● Carl Starfelt fick lämna efter att ha skadat sig i matchen mot Slovenien. Jesper Karlsson lämnade också samlingen. ● Sotirios Papagiannopoulos kallades in från sin semester i Grekland. I matchen mot Norge gjordes fyra förändringar i startelvan. ●Alexander Milosevic fick lämna samlingen efter en skada han ådrog sig mot Norge. ● Den 6 juni kallades Daniel Sundgren och Christoffer Nyman in. ● Den 7 juni lämnade Kristoffer Nordfeldt truppen med en skada och ersattes av Jacob Rinne. ● Den 9 juni tvingades Joakim Nilsson till ett byte mot Serbien på grund av skada – om han klarar av att spela mot Norge är oklart.

