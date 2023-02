Skakigt i storlagen – kan Haaland leda City till första Champions League-titeln?

Efter höstens gruppspel inleds nu utslagningsfasen på vägen till finalen i Istanbul den 10 juni.

De fyra första åttondelsfinalerna spelas på tisdag och onsdag den här veckan och resten i nästa vecka.

Favoriterna

Manchester City

City skakas av avslöjandet om att klubben brutit mot flera av Premier Leagues finansiella regler. På planen har det heller inte sett lika övertygande ut som förra året.

Erling Braut Haaland är en succé på topp med 25 ligamål och 5 mål i Champions League. Ska han leda City till klubbens första CL-titel?

Möter: Leipzig, onsdag 22/2.

Paris Saint-Germain

PSG tillhör som vanligt en av de stora favoriterna, men har precis som City aldrig vunnit CL. Oftast tar det stopp i åttondelsfinal eller kvart. Laget blev tvåa i sin grupp och straffades med en mardrömslottning: Bayern München.

Nu är frågan om de stora stjärnorna från VM-finalen i december, Lionel Messi och Kylian Mbappé, kan spela mot Bayern. Mbappé riskerar att missa matchen på grund av en lårskada, precis som Messi som har en liknande skada.

Möter: Bayern München, tisdag 14/2.

Real Madrid

Sett till La Liga-tabellen – där Real är elva poäng efter Barcelona – skulle ”Los Blancos” kunna avfärdas. Men det här är trots allt Real Madrid som har en osviklig förmåga att leverera i Champions League. Förra året var laget uträknat i åttondelen mot PSG, i kvarten mot Chelsea och i semin mot Manchester City, men vände sent. Och tog titeln till slut, mycket tack vare suveränen Karim Benzema.

Möter: Liverpool, tisdag 21/2.

Bayernspelarna Jamal Musiala och Joshua Kimmich. Foto: Philippe Ruiz/TT

Utmanarna

Bayern München

Bayern har inte dominerat som vanligt i Bundesliga efter tappet av Robert Lewandowski till Barcelona. Laget är bara en poäng före tvåan Union Berlin.

Ett stort utropstecken är 19-årige Jamal Musiala som gjort tio mål i ligan. 2020 års CL-mästare måste först och främst klara av PSG.

Möter: PSG, tisdag 14/2.

Chelsea

Kan en fiaskoartad ligasäsong ändå sluta med succé i Champions League? Londonlaget är bara nia i Premier League och ute ur båda cuperna. Men det finns klass i truppen, i januari värvades spelare för drygt fyra miljarder kronor.

Möter: Dortmund, onsdag 15/2.

Napoli

Laget har så gott som avgjort Serie A redan i februari och tar i så fall första titeln sedan 1990. Men Serie A är inte speciellt stark för tillfället och det blir intressant att se om laget håller mot de stora kanonerna.

Möter: Eintracht Frankfurt, tisdag 21/2.

Skrällchanserna

Liverpool

Storhetstiden verkar vara över för Liverpool som cementerat sig strax under toppen i Premier League. Laget föll i CL-finalen mot Real i fjol – nu möts de igen.

Möter: Real Madrid, tisdag 21/2.

Tottenham

Dejan Kulusevskis lag har haft svårt att prestera på hög nivå över tid. Till exempel besegrades Manchester City nyligen, men helgen efter blev det en 1–4-förlust mot bottenlaget Leicester. Harry Kane är med sina 267 mål numera klubbens bästa målskytt genom tiderna.

Möter: Milan, tisdag 14/2.

Dortmund

Formstarkt med fem raka segrar, men Chelsea är ett tufft motstånd. 19-årige engelsmannen Jude Bellingham rankas som den högst värderade tonårige spelaren i världen.

Möter: Chelsea, onsdag 15/2.

Semifinal, men inte längre

Milan

Zlatan Ibrahimovic har inte kommit i gång efter sin skada och finns inte med i truppen mot Tottenham. I väntan på Zlatan står 36-årige Olivier Giroud för rutinen på topp. Men de regerande italienska mästarna har efter 22 matcher redan förlorat fler matcher (5) än på hela förra säsongen.

Möter: Tottenham, tisdag 14/2.

Inter

Stärkt av derbysegern mot Milan nyligen och har en gynnsam lottning mot Porto.

Möter: Porto, onsdag 22/2.

Benfica

Benfica kommer till spel som en väldigt mycket rikare klubb efter försäljningen av Enzo Fernandez till Chelsea för cirka 1,3 miljarder kronor. Men på planen är förstås förlusten av argentinaren stor. I gruppspelet var laget obesegrat, inklusive två oavgjorda mot PSG.

Möter: Club Brügge, onsdag 15/2.

Porto

Hur ofta missar Porto spel i Champions League? Svaret är en gång per decennium sedan starten 1992. 2004 blev det slutseger under Jose Mourinho, men långköraren Porto är långt ifrån den klassen just nu.

Möter: Inter, onsdag 22/2.

Emil Forsbergs Leipzig får en tuff uppgift mot Manchester City. Foto: Jan Woitas/AP

Leipzig

Emil Forsbergs gäng öppnade säsongen svagt, men har rest sig efter det. Semifinalist i CL år 2020. Hoppas få i gång måltjuven Timo Werner igen.

Möter: Manchester City, onsdag 22/2.

Frankfurt

Har lyft sig väldigt de senaste åren och vann förra årets Europa League. Sexa just nu i Bundesliga.

Möter: Napoli, tisdag 21/2.

Chanslösa

Club Brügge

Laget gjorde ett starkt gruppspel och slog ut både Atlético Madrid och Leverkusen. I belgiska ligan går det dock riktigt tungt. Laget är fyra, hela 20 poäng efter ledande Genk.

Möter: Benfica, onsdag 15/2.