Skarpt läge i stora ligorna när Europaplatserna ska fördelas

I England har Manchester City i princip redan spelat hem titeln. 55 poäng av 60 möjliga i de 20 senaste omgångarna indikerar överlägsenhet. Bayern München har kopplat grepp i Bundesliga, liksom Inter i Serie A.

I spanska La Liga och franska Ligue 1 är det däremot vidöppet inför de avslutande sju omgångarna.

Premier League

Här knyts det största intresset till striden om de tre resterande platserna till höstens Champions League. Med åtta omgångar kvar är Manchester United, Leicester och West Ham på rätt sida strecket.

Chelsea halkade ner på femte plats i tabellen efter kraschen (2–5) hemma mot nedflyttningshotade West Bromwich senast. Och Chelsea är under press. Förutom ligaspelet har man även spel i Champions League och en semifinal i FA-cupen att lägga koncentration på.

Manchester U är visserligen kvar i Europa League, möter Granada i kvarten, men med nio poängs differens till femteplatsen bör det inte vara några problem att spela hem en plats i Champions League.

Leicester vann Premier League för fem år sedan. Nu är man på väg mot en ny bragd. Imponerande med tanke på att man efter ligaguldet sålt av spelare som Ben Chilwell, Danny Drinkwater, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez och Harry Maguire.

Men de dryga 3 miljarder kronor man dragit in på spelarförsäljningarna har investerats klokt. Och nu är det James Maddison, Harvey Barnes, Youri Tielemans och Kelechi Iheanacho som ger notoriske målskytten Jamie Vardy understöd.

Den stora sensationen är dock West Ham. Laget har visserligen usel statistik mot de sex stora lagen (Manchester C, Manchester U, Liverpool, Chelsea, Tottenham och Arsenal), men har klarat transportsträckorna galant. Har tagit 46 poäng av 57 möjliga mot övriga 13 lag i serien.

En starkt bidragande orsak till Hammers framgång de senaste månaderna är anfallaren Jesse Lindgard, som lånats in från Manchester U. Han ger anfallsspelet en spetskompetens som lyft laget ytterligare ett snäpp, vilket inte minst märktes i påskhelgen då han låg bakom det mesta när Wolves besegrades borta med 3–2.

Bortsett från en tredjeplats i högsta serien säsongen 1985-86 har West Ham aldrig tidigare nosat på topplagen som man gör nu.

Ett hyggligt återstående spelprogram innebär att fansen faktiskt kan börja drömma så smått om spel i Champions League till hösten. Och klarar man nyckelmatcherna på hemmaplan, mot Leicester nu i helgen och mot Chelsea 24 april, kan det faktiskt gå vägen.

West Ham har vid sju tidigare tillfällen varit ute i Europa. Fyra gånger i Europa League eller motsvarande, tre gånger i gamla Cupvinnarcupen.

Den senare turneringen vann West Ham 1965, finalseger mot 1860 München. Och elva år senare nådde man åter finalen, föll mot Anderlecht.

La Liga

Rejält tillspetsat i tabelltoppen efter påskhelgens omgång. Serieledande Atlético Madrid föll borta mot tabellfyran Sevilla, Real Madrid städade av Eibar, och Barcelona gjorde ett sent segermål mot Valladolid.

Innebär att ett det nu bara skiljer tre poäng mellan de tre topplagen. Formstarkast är Barcelona som hämtat in 12 poäng på Atlético i de tio senaste omgångarna. Real har hämtat in sju poäng på lokalkonkurrenten under samma tidsrymd.

Atlético och Barcelona har till skillnad från Real inget Europaspel att ta hänsyn till under de nio återstående ligaomgångarna.

Nyckelmatcher är kommande helgs ”El Clasico”, som spelas i Madrid, samt Barcelona–Atlético och Real–Sevilla 9 maj.

Tabellfyran Sevilla har möjlighet att spräcka topptrion, ligger fem poäng bakom Real. Men det troliga är att Sevilla slutar fyra och tar den sista Champions League-platsen, före lokalkonkurrenten Real Betis, Villarreal eller Alexander Isaks Real Sociedad.

Bundesliga

De senaste åtta säsongernas ligamästare Bayern München kopplade ett visst grepp om ännu en titel genom att besegra tabelltvåan Leipzig på bortaplan i påskhelgen. Med sju omgångar kvar har man därmed sju poängs försprång.

Segern i Leipzig var en tydlig markering av kvalité. Bayern kom nämligen till spel utan skadade stjärnan Robert Lewandowski, som för närvarande är Europas främste målskytt, med 35 mål på 25 ligamatcher. Med den tunga trepoängare i ryggen ska det nu mycket till för att Bayern ska snubbla på mållinjen.

Borussia Dortmund har varit Bayerns stora utmanare under de senaste tio säsongerna. Men den här säsongen ser Dortmund ut att hamna utanför topp fyra, och därmed gå miste om spel i Champions League till hösten.

Förlusten (1–2) i helgen mot tabellfyran Eintracht Frankfurt var dyrbar. Nu skiljer sju poäng upp till just Frankfurt ovanför strecket, elva poäng till trean Wolfsburg. Torde innebära att Dortmunds enda chans till spel i Champions League till hösten är finalseger i år. Och blir det inget Champions League, ja då kan anfallsstjärnan Erling Håland vara på väg bort.

Serie A

Juventus har vunnit ligan de senaste nio åren. Men nu riskerar sviten brytas, trots att laget bara förlorat fyra matcher. Det skiljer 12 poäng till serieledning, och för att nå ledande Inter måste även Atalanta och Milan passeras.

Poängtapp mot lag som Crotone, Benevento, Torino och Fiorentina sammanfattar de 12 poäng som Juventus är bakom Inter i nuläget.

Anfört av Zlatan Ibrahimovic toppade Milan Serie A från mitten av oktober till början av februari. Sedan har Inter, ledda av den nye kungen av Milano, Romelu Lukaku, visat hysterisk form.

Nio segrar och en oavgjord i de tio senaste omgångarna har inneburit att Inter ryckt. Ett ryck som kan visa sig bli avgörande. Det skiljer åtta poäng till ett formsvagt Milan, tio till Atalanta och tolv till fyran Juventus.

Inter möter Juventus borta i den näst sista omgången, men då kan guldstriden redan vara avgjord.

För Zlatan och Milan lär fortsättningen av våren främst handla om att hålla undan för jagande Napoli, Lazio och Roma och säkra en plats i Champions League.

Ligue 1

Frankrike har till skillnad från de stora ligorna endast två direktplatser till Champions League, och en kvalplats. Fyra lag (Lille, PSG, Monaco och Lyon) ligger inom fem poängs marginal och gör upp om de tre platserna, med sju omgångar kvar att spela.

Lille besegrade regerande mästarna PSG på bortaplan med 1–0 i påskhelgen. En trepoängare som innebar att Lille återtog serieledningen, och samtidigt en indikation på hur oviss guldstriden kommer att bli.

De fyra tätlagen står i en klass för sig.

Nyckelmatcher som kommer är Lyon–Lille 25 april och Monaco–Lyon 2 maj. PSG har redan spelat klart mot topplagen.

Men det kan mycket väl bli så att poängtapp mot lag längre ner i näringskedjan till slut fäller avgörandet i guldstriden.