Skellefteå kvitterade mot Luleå

Joel Lassinantti stoppade samtliga 28 skott i den tredje kvartsfinalen och följde upp med ytterligare åtta räddningar i första perioden i det fjärde mötet mellan Luleå och Skellefteå.

Spel som gjorde att Luleå först vann med 1–0, vilket gav 2–1 i matchserien, och sedan fick en 1–0-ledning i kvartsfinalen dagen efter.

Men matchbilden skulle ändras.

Och det till Skellefteås fördel – rejält.

När Lassinantti släppte in första – i Luleås powerplay – kom sedan ytterligare två.

● Andreas Wingerli högg direkt när Erik Gustafsson och och Nils Lundkvist inte fick kontroll på pucken vid blålinjen, stack i från och pricksköt 1–1 efter 6.05 minuter av andra perioden.

● 2.43 senare kom Skellefteå i en spelvändning, tre mot två, och Jonathan Johnsson pass mot Oscar Möller tog på Gustafssons klubba och styrdes in bakom Lassinantti till 2–1.

● Med 2.12 kvar av perioden fick inte Oscar Engsund ordning på pucken vid egen blå, Thomas Kiiskinen tog den och spelade fram Joakim Lindström till 3–1.

– Vi spelade betydligt bättre i andra perioden än vad vi gjorde i första. Vi var inte nöjda med det. Vi var mer desperata och spelade lite enklare kanske, säger Lindström till C More och förklarade kort vikten av att få hål på Luleås målvakt.

– För egen del är det sekundärt, det är mer för lagets del – att vi hittar vägar till att göra det.

Vägar till nya mål i kvartsfinalserien – och målvakten Arvid Söderbloms starka spel – ledde till att Skellefteå reste sig efter den tuffa starten mot Luleå.

För redan efter 2.02 av matchen tog hemmalaget vara på gästernas slarv bakom målvakten Söderbloms bur och Radek Muzik satte dit ledningsmålet.

– Det var svettigt för mig men vi gör en bra match. Vi startade lite dåligt men växte in i det mer och mer och tog över, säger Söderblom till C More.

I tredje perioden ökade Darren Nowick på till 4–1 och cementerade ledningen, segern och kvitteringen i SM-kvartsfinalen.

Dessutom var det målet som fick Joel Lassinanti att lämna över målvaktssysslan till Jesper Wallstedt.

På lördag fortsätter kampen om att få fortsätta spela vidare om Le Mat-pokalen, då i Skellefteå.

– Det är 2–2 matcher efter fyra, det var det inte många som trodde när vi startade den här serien. Nu är det bäst av tre som gäller, det ska bli kul att åka ner till Skellefteå på lördag, säger Henrik Stridh, assisterande tränare i Luleå.