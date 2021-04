Skellefteå vann måstematchen – en fjärde semifinal väntar

De två första matcherna slutade med uddamålssegrar för Rögle hemma i Ängelholm.

I och med det var förutsättningarna enkla inför match tre: hemmalaget Skellefteå var tvunget att vinna för att hålla säsongen vid liv och Rögles del kunde en seger innebära en historisk första SM-finalplats.

Den här måndagskvällen var det Skellefteå som tog initiativet och ledningen. Efter en tempostark inledning fick de chansen i numerärt överläge sedan Niklas Hansson blivit utvisad efter drygt fem minuters spel. Då tog det lite mer än en minut innan Melker Karlsson kunde göra 1–0 på passning från Oscar Möller.

Efter det dröjde det inte länge innan historien upprepade sig. Niklas Hansson blev utvisad och Skellefteå gjorde 2–0 i numerärt överläge. Den här gången blev Niclas Burström målskytt efter en tilltrasslad situation framför mål. Detta efter knappt nio spelade minuter.

En stund senare skulle oturen vara framme för Rögle, som saknade Moritz Seider och Daniel Zaar, på nytt. Dennis Everberg tvingades då kliva av efter en crosschecking från Skellefteås Jonathan Johnsson.

Innan paus fick Rögles Leon Bristedt ett friläge, men inget av lagen lyckades göra något ytterligare mål i första perioden.

– Det är bra fart, mer noggrant. Vi kommer samlade in i zon och får inte så långt lag. Då kan vi äta upp puckarna och spendera mer tid i anfallszon, sade målskytten Melker Karlsson till C More efter den första perioden.

Efter en inledning av mellanakten präglad av utvisningar hade inget av lagen kommit till några större målchanser. Men åtta minuter in i perioden kom matchens tredje mål och det från bortalaget. Målskytt blev Adam Tambellini.

Trots att även Rögle fick chansen att spela med fler spelare på isen till slut föll inga fler mål innan andra periodens slut. Därmed fortsatt 2–1-ledning för Skellefteå efter 40 minuter.

– Först och främst vinner man inga matcher i utvisningsbåset, det håller inte. Vi måste hålla oss på banan, sade en något kritisk Leon Bristedt till C More i paus.

I den tredje perioden jagade Rögle kvittering. Och tidigt, efter drygt tre minuter, var det inte långt ifrån att Joey LaLeggia fick utdelning. Men pucken tog i stolpen bakom Gustaf Lindvall.

I stället var det hemmalaget som skulle göra 3–1 med sju och en halv minut kvar av ordinarie speltid. Efter en konstig sargstuds hamnade pucken framför Röglemålet och där fanns Jesper Frödén. Han tog tag i pucken, flyttade den lite i sidled och utökade därefter Skellefteås ledning till 3–1.

På det hade de även ett skott i ramen från Adam Wilsby, men att pucken inte gick i mål gjorde inte så mycket för Skellefteå. De höll nämligen undan, satte 4–1 i tom bur och tvingade fram en fjärde semifinal mellan lagen.

– Vi vet att vårt spel är vägvinnande över tid, säger Skellefteåmålvakten Gustaf Lindvall till C More efter segern.

Skellefteå och Rögle möts igen under tisdagen, precis som Växjö och Örebro.