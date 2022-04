Skellefteå vann måstematchen mot Färjestad

Med tre matchbollar emot sig var Skellefteå piskat att vinna match fem och kom ut starkt.

Redan efter drygt sju minuter hade man en ledning med 2–0.

Det första målet kom i numerärt överläge när Jonathan Pudas sköt från blå linjen och pucken gick via byxan på Rickard Hugg in i mål. Hugg hade i momentet innan legat inne i målgården men efter videogranskning ansåg domarna att han inte stört Färjestads målvakt Dominik Furch.

2–0 gjorde Pudas på egen hand när han fintade sig in i skottläge och satte upp pucken i krysset.

I det läget handlade det enbart om Skellefteå men värmlänningarna tog sig in i matchen via två fem mot tre-lägen. I det första kom reduceringen till 2– 1 genom Marcus Nilsson.

– Vi startar bra, sedan bjuder vi in dem med några utvisningar. Men viktigt med 2–1 inför andra. Vi sätter press på dem och är rörliga i anfallsspelet, så det ska vi fortsätta med, säger Skellefteås Jonathan Pudas till C More i den första periodpausen.

Efter en förhållandevis lugn och städad inledning på matchen bubblade känslorna snart upp på ytan och det blev på nytt en kraftmätning, fylld av tacklingar och tufft spel. Men framför allt Skellefteå visade också ibland upp sitt offensiva spel när det är som bäst.

I mittenperioden hade hemmalaget flera gånger bud på fler mål. Man gjorde också ett. Det var backen Michael Kapla som i numerärt överläge sköt 3–1 via stolpen i mål bakom Dominik Furch.

– Vi kommer inte alls upp i det spel vi vill. Vi är tvåa eller trea på puckarna, det är för dåligt. Vi är inte lika aggressiva och de får långa anfall på oss, vilket gör oss trötta, säger Färjestads Jacob de la Rose till C More efter den andra perioden.

I tredje perioden var det i stället ett långt Färjestadsanfall som föregick reduceringen till 3–2. Skellefteåsspelarna var trötta och orkade inte stå emot när till sist backen Albert Johansson efter 4.09 hittade rätt bakom Skellefteåmålvakten Gustaf Lindvall.

I öppen kasse kunde sedan i slutminuten Skellefteås Filip Sandberg fastställa slutresultatet 4–2.

På måndag väntar nästa akt i den dramatiska kvartsfinalen, då i Karlstad.