Skellefteå vann slutspelsrysaren mot Luleå

– Tror inte att jag var på den men skönt att den gick in. Det kunde ha gåt hur som helst, säger Melker Karlsson till C More.

Skellefteå rivstartade matchen, ledde med 2–0 redan efter fem minuters spel och såg i det läget ut att kunna gå mot en enkel seger. Men Luleå kom starkt tillbaka.

Hemmabacken Niclas Burström gav Skellefteå ledningen med ett slagskott från blå linjen efter fyra minuter och bara minuten senare stod det 2–0 efter att Jesper Frödén styrt ett skott i nät bakom Luleåmålvakten Joel Lassinantti.

Så långt var det total hemmadominans.

Men bara en minut senare kunde Luleå reducera när Jonas Berglund efter en krånglig situation bakom Skellefteås mål lyckades stöta pucken i en båge över hemmamålvakten Gustaf Lindvall och i mål.

Målet ändrade helt matchbilden, Luleå fick energi och resten av den första kvartsfinaluppgörelsen blev helt jämn.

Luleå fick en gyllene chans att kvittera i den andra perioden efter att Niklas Olausson blivit fälld när han var på väg igenom när laget hade en man mindre på isen.

Med en backhand satte sedan Linus Klasen straffen klockrent i ribban.

– För fan, hela målet är öppet, men så är det. Såg att han står långt inne. Synd att den inte går ribba in, sade Klasen till C More.

Han var kritisk till att hans lag varit så tafatt i powerplay, där Luleå tidigare producerat mål i mängd:

– Det är upp till var och en att ta ansvar för puck och passningar. Vi får ta bort blöjorna där ute.

Klasen lyckades för övrigt med att pricka ribban även i den tredje perioden och dessutom missa öppet mål i förlängningen.

Blöjor eller inte, båda lagen jobbade hårt defensivt och några riktiga målchanser syntes inte till.

Men så plötsligt stod det 2–2.

Det var backen Pontus Själin som från blålinjen pricksköt in pucken vid den skymde Skellefteåmålvaktens vänstra stolpe efter 7.28 den tredje perioden.

Målet betydde att matchen gick till förlängning. I den första förlängningsperioden hade Luleå ett par högkaratiga målchanser men det var alltså Skellefteå som till slut tog hem segern.